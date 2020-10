Mission accomplie par le PSG. A quelques jours de retrouver la Ligue des champions, les Parisiens ont déjà retrouvé provisoirement la tête du championnat en allant battre Nîmes, réduit à 10, lors de la 7e journée (0-4). Un doublé de Mbappé et deux buts de Florenzi et Sarabia permettent à Paris de remporter un cinquième succès consécutif et passer devant Rennes à la différence de buts.