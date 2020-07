Alors que le PSG a fait sa rentrée avec beaucoup de sérénité, les deux clubs de Manchester s'apprêtent à vivre une journée pleine d'émotions. Dimanche, Renault a protesté et Berrettini a levé les bras. Ce lundi, le Real peut faire un grand pas. Voici votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Matches amicaux : Un PSG tout neuf et déjà mobilisé

Le PSG pouvait difficilement se montrer plus sérieux. Pour son premier match depuis le mois de mars, le champion de France a pulvérisé Le Havre (0-9) en match amical et devant du public. Bien sûr, il n'est pas question d'en tirer des conclusions en vue de son quart de finale de Ligue des champions. Mais certaines observations sont déjà notables.

Play Icon WATCH Tuchel sur l'Atalanta : "Ce n'est pas le moment de perdre la tête avec ce match-là" 00:02:05

2. Formule 1 – Grand Prix de Styrie : La réclamation de Renault contre les "Mercedes roses" recevable

Renault n'a pas encore l'ambition de se battre contre les Flèches d'Argent. Mais elle a l'intention de s'attaquer aux "Mercedes roses". L'écurie au Losange a porté réclamation contre Racing Point, estimant que ses écopes de freins avant et arrière sont identiques à celles utilisées par Mercedes l'année dernière. Le recours a été jugé recevable par les commissaires de course.

Daniel Ricciardo (Renault) devant Lance Stroll (Racing Point) au Grand Prix de Styrie 2020 Crédit: Getty Images

3. Tennis – UTS : Berrettini s'offre Tsitsipas pour la première

La première édition est pour Matteo Berrettini. L'Italien a remporté l'Ultimate Tennis Showdown, tournoi imaginé par Patrick Mouratoglou, en battant Stefanos Tsitsipas en finale (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2 en mort subite). Joué à huis clos, à Biot, l'UTS avait pour objectif de capter un nouveau public en utilisant les codes du e-sport et des formats courts diffusés sur les plate-formes internet.

Play Icon WATCH Un cavalier seul, puis un combat acharné : Berrettini en a bavé pour vaincre Tsitsipas 00:57:43

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : Naples et l'AC Milan n'ont pu se départager (2-2) et ont ainsi rendu service à la Roma, désormais seule au cinquième rang de Serie A. Les clubs napolitain et lombard suivent, dans cet ordre.

Football – Liga : Le Seville FC a fait un : Le Seville FC a fait un grand pas vers la Ligue des champions après sa victoire face à l'avant-dernier Majorque (2-0), alors que Cadix a assuré sa montée parmi l'élite.

Indycar – Grand Prix de Road America : Simon Pagenaud s'est classé 13e lors de la deuxième manche, : Simon Pagenaud s'est classé 13e lors de la deuxième manche, remportée par Felix Rosenqvist devant des spectateurs. Le Français est troisième au général.

La vidéo de rattrapage

Qui c'est... le troisième homme derrière Messi et Ronaldo ? Eléments de réponse ce lundi, dans notre podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute !

Play Icon WATCH Mbappé, un "cyborg" comme troisième homme ? "C'est le seul qui se rapproche de Messi et CR7" 00:02:00

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football – Liga : Un pas de plus pour le Real ?

Le Real Madrid est tout près. La Casa Blanca peut s'offrir une balle de match pour le titre si elle s'impose à Grenade (22h00). Les hommes de Zinedine Zidane disposeraient alors de quatre points d'avance sur le FC Barcelone et s'adjugeraient la couronne dès la journée suivante en cas de victoire face à Villarreal, jeudi.

Karim Benzema. Crédit: Getty Images

2. Football – Premier League : Pour Manchester United, objectif podium

Chelsea a perdu. Leicester a perdu. Et Manchester United se frotte les mains. Les Red Devils ont une occasion en or de retrouver le podium de Premier League pour la première fois depuis… la toute première journée. Pour cela, les coéquipiers de Paul Pogba doivent étendre leur série de résultats positifs et battre Southampton (21h00).

Play Icon WATCH D’un hiver morose à un été scintillant, Pogback et United : des retrouvailles pour de bon ? 00:08:02

3. Football – Ligue des champions : Manchester City va savoir

Manchester City va savoir. Exclu de toutes compétitions européennes pendant deux saisons en février dernier pour avoir enfreint les règles du Fair-play financier, le club mancunien a contesté cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS va rendre sa décision ce lundi.

David Silva lors de la rencontre entre Southampton et Manchester City, le 5 juillet 2020 Crédit: Getty Images

