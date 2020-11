Trois jours après la déconvenue européenne subie à Leipzig (2-1), le PSG a redressé la barre en championnat. Les Parisiens ont assez facilement battu un autre club engagé en Ligue des champions, à savoir le Stade Rennais (3-0), ce qui leur permet de conforter leur première place. Une victoire toutefois teintée d’un bémol : Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Moise Kean sont sortis sur blessure et ont rejoint une infirmerie déjà bien remplie.

L’Union Bordeaux-Bègles a décroché une deuxième victoire de rang samedi face à un Aviron Bayonnais rapidement désemparé (43-19). Il y a eu davantage de suspense durant l’autre match de la soirée, où le Racing 92, mené sur sa pelouse, a dû attendre les ultimes minutes et un essai de Fabien Sanconnie transformé par François Trinh-Duc pour renverser Pau (24-22). Les Racingmen grimpent à la quatrième place en attendant les autres rencontres du week-end.

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Vincent Labrune a réaffirmé sa position de fermeté dans le conflit entre la LFP et Mediapro, principal diffuseur de la L1 et de la L2 qui souhaite renégocier le montant des droits TV pour la saison en cours. "J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose," a notamment déclaré le président de la Ligue.