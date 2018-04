PSG, Zlatan, Tour des Flandres, Ligue 1 : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de la Ligue : Paris, comme d'habitude

Et cinq qui font huit. En s'imposant devant l'AS Monaco en finale (3-0), le Paris Saint-Germain s'est offert le trophée pour la cinquième fois de suite, la huitième au total. Le tout avec beaucoup d'aisance. Avec la VAR. Et donc sans le moindre suspense.

2. Football – MLS : Ibrahimovic leur a donné du Zlatan

Outre-Atlantique, beaucoup le connaissaient déjà. Et pour les rares qui n'avaient jamais entendu parler de Zlatan Ibrahimovic, le Suédois s'est vite présenté. A sa manière. Par un geste fou, six minutes après son entrée en jeu, alors que le Los Angeles Galaxy était mené (2-3). Comme si cela ne suffisait pas, l'ancienne star du PSG s'est aussi payée un doublé, en toute fin de match, pour offrir la victoire aux siens. Des débuts réussis ? "Zlatanesques", dirons-nous.

3. Handball – Ligue des champions : Un MHB XXL

Montpellier a réussi une sacrée performance. Le MHB a éliminé Barcelone en huitième de finale, malgré une courte défaite (30-28). A l'aller, ils s'étaient imposés par trois buts d'écart (28-25). Un exploit, un vrai.

4. Boxe – Poids lourds : Joshua, victoire avec peu de panache et sans K.-O.

Anthony Joshua a encore gagné. Comme toujours. Mais pour la première fois de sa carrière, le Britannique n'a pu faire la décision avant la limite, à Cardiff, pour venir à bout de Joseph Parker. Le boxeur de 28 ans détient désormais les ceintures WBA, IBF, IBO et WBO avant un combat très attendu face à Deontay Wilder, champion WBC.

5. Basket – NBA : Boston s'offre le match au sommet

Face à Toronto, leader de la conférence Est, les Celtics ont plié. Sans jamais rompre. Mais, encore privés de Kyrie Irving, ils ont été impeccables en fin de match pour s'imposer lors de cette rencontre au sommet (110-99). Dans la foulée, Miami s'est incliné de peu face aux Brooklyn Nets (109-110) alors qu'à l'Ouest, Golden State a remis la marche avant en battant Sacramento (96-112).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Liga : Le FC Séville y a longtemps cru mais en toute fin de match, le club andalou a perdu un avantage de deux buts face au FC Barcelone (2-2). Luis Suarez et Lionel Messi ont marqué coup sur coup. Et après cette 30e, les Blaugrana sont toujours invaincus en championnat.

Football – Serie A : La Juventus n'a pas manqué l'occasion de prendre ses distances avec Naples en s'imposant face à Milan (3-1). La Vieille Dame a fait la différence dans le dernier quart d'heure.

Football – Bundesliga : Un festival, une gifle, une raclée… Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de son ennemi du Borussia Dortmund (6-0). Mais devra encore patienter pour fêter le titre.

Tennis – WTA Miami : Sloane Stephens s'était imposée lors des cinq finales qu'elle avait disputées. L'Américaine a poursuivi cette remarquable série en battant Jelena Ostapenko (7-6, 6-1) pour remporter le tournoi floridien.

Athlétisme – Texas Relays : Trois semaines après avoir décroché une nouvelle médaille lors des Mondiaux en salle, Renaud Lavillenie brillé en plein air avec un saut à 5,92m.

La vidéo de rattrapage

Le tweet qui fait les comptes

"La MLS est devenue la MLZ et a triplé de valeur", a estimé Mino Raiola, agent de Zlatan Ibrahimovic, après les débuts tonitruants du Suédois. "Et tu m'as encore ramené gratuitement", a tenu à préciser la superstar.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour des Flandres : Sagan, Gilbert, Van Avermaet… qui pour remporter le Ronde ?

Un calvaire physique, un parcours redoutable et une météo capricieuse : voilà ce qui attend les coureurs lors de la 101e édition de la mythique classique. Trois favoris se dégagent : Sagan, Gilbert, Van Avermaet. A suivre et à ne manquer sous aucun prétexte sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Football – Ligue 1 : Lyon n'a pas le choix

L'OL a l'interdiction de caler. Au lendemain de la victoire de Marseille à Dijon, les Gones doivent absolument battre Toulouse (21h00) pour revenir à deux points du rival olympien, qu'ils avaient battu lors de la précédente journée. Nantes et Saint-Etienne s'affronteront aussi en fin d'après-midi.

3. Rugby – Champions Cup : Clermont pour relever la tête et pour une place en demies

Quelques jours après avoir été humilié à Toulon en Top 14 (49-0), l'ASM reçoit le Racing en quart de finale de la Coupe d'Europe (14h00). Les Jaunards peuvent encore sauver leur saison.

4. Tennis – ATP Miami : Isner imperial sur son sol ?

Isner a surclassé Juan Martin Del Potro en demi-finale, le géant appliquera très probablement la même recette face au prodige Alexander Zverev en finale.