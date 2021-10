Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Inconstant, le PSG s’en sort une nouvelle fois face à Lille

Ad

Longtemps loin du compte et impuissant face au LOSC, le Paris Saint-Germain d’un Neymar enfin inspiré, s’est imposé à domicile 2-1 en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino ont renversé les Lillois dans les 16 dernières minutes grâce à Marquinhos et Di Maria . Cette victoire permet aux Parisiens de rester largement en tête du championnat avec 10 points d’avance sur Lens qui se déplace à Lyon ce samedi.

Omnisport Griezmann n'a pas suffi, Tsitsipas au tapis, Paris sans Mbappé ni Verratti : l'actu sur un plateau HIER À 04:57

2. Tennis – ATP Vienne : Zverev écarte Auger-Aliassime et rejoint Alcaraz en demi-finale

Alexander Zverev a remporté le choc des quarts de finale en s’imposant en trois manches (6-4, 3-6, 6-3) face à Felix Auger-Aliassime. Au terme d’un match disputé, l’Allemand a pris le meilleur sur le Canadien en un peu plus de deux heures de jeu. Il retrouvera la surprise - si on peut encore la nommer ainsi - de la semaine, Carlos Alcaraz, dans le dernier carré. L’autre demi-finale verra s’opposer Frances Tiafoe et Jannik Sinner.

Zverev a joué à se faire peur : Le résumé de son succès difficile sur Auger-Aliassime

3. Basketball – NBA : Miami va bien, Brooklyn et les Lakers un peu mieux

Les Nets et les Lakers, en quête de confiance, ont assuré l'essentiel aux dépens d'Indiana (105-98) et de Cleveland (113-101) vendredi en NBA. Dans le même temps, le Heat de Miami, vainqueur sans trembler de Charlotte (114-99), a confirmé son probant début de saison tandis que Portland s’est imposé 111-92 face aux Clippers, malgré les 42 points de Paul George. Denver et Nikola Jokic ont pour leur part etouffé les Dallas Mavericks de Luka Doncic, limités à 75 points et 30% de réussite au tir.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball – Euroligue : Les clubs français n'en finissent pas d'étonner en Europe. Après un départ raté, l'AS Monaco a signé une performance remarquable pour s'offrir le CSKA Moscou (97-80), lors de la 7e journée. Le club monégasque remporte une quatrième victoire. Dans le même temps, l'ASVEL a aussi frappé fort en enchaînant face au Panathinaïkos (84-70) dans le sillage d'un immense Elie Okobo (35 pts).

Cyclisme – UCI Track Champions League : Une partie des plus grands cyclistes sur piste du monde seront présents à partir de la semaine prochaine pour s'affronter comme jamais auparavant. Une liste de 72 coureurs, de 30 nationalités différentes a été dévoilée.

Football – Qualifications Mondial 2022 : Malgré un début de saison très réussi avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas été convoqué pour le rassemblement de novembre par Tite, le sélectionneur du Brésil. En revanche, Philippe Coutinho fait son retour après un an d'absence. Pour les matches face à la Colombie et l'Argentine, : Malgré un début de saison très réussi avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas été convoqué pour le rassemblement de novembre par Tite, le sélectionneur du Brésil. En revanche, Philippe Coutinho fait son retour après un an d'absence. Pour les matches face à la Colombie et l'Argentine, quatre joueurs de L1 ont été appelés : Neymar, Marquinhos, Lucas Paqueta et Gerson.

Rugby – Pro D2 : L'Aviron Bayonnais a dominé Narbonne 35-9 et suit le rythme du leader Mont-de-Marsan, tout comme Montauban et Oyonnax, également vainqueurs vendredi lors de la 9e journée, au contraire d'Agen, qui a rechuté contre Carcassonne.

Natation : Ce vendredi, à l'occasion d'une étape de la Coupe du monde à Kazan, Kyle Chalmers a battu le record du monde du 100m nage libre en petit bassin. L'Australien s'est imposé en 44''84 effaçant des tablettes la précédente marque établie par Amaury Leveaux en 2008 (44''94).

Handball – D1 : le HBC Nantes s’est imposé 30-28 sur le parquet de Saran Loiret pour s’emparer de la place de dauphin du PSG au classement. Dans le même temps, Saint-Raphaël s’est incliné 29-28 à Toulouse, Chartres l’a emporté 27-25 à domicile face à Limoges et Cesson Rennes est allé gagner 31-25 à Créteil. Au classement le PSG, avec 14 points est toujours leader devant Nantes et Pays d’Aix (11 points). Le PSG se déplace ce samedi sur à Aix-en-Provence.

Basketball – NBA : Trae Young, star des Atlanta Hawks, s'est vu infliger une amende de 15 000 dollars par la NBA pour un contact illicite avec un arbitre, a annoncé la ligue vendredi. L'incident s'est produit au milieu du deuxième quart-temps de la défaite (122-111) concédée par son équipe jeudi à Washington. Après une action où il a été heurté par un joueur adverse, puis manqué son tir, Young mécontent qu'une faute n'ait pas été sifflée, a heurté avec son bras le dos de l'arbitre Ben Taylor en se repliant vers son camp.

La vidéo de rattrapage

Ole Gunnar Solskjaer continue de diriger Manchester United malgré la déroute face à Liverpool le week-end dernier (5-0). Le Norvégien a trois matches pour (re)faire ses preuves. Trois matches de trop ? C'est l'avis de nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin dans le FC Stream Team.

"C’est miraculeux que Solskjaer soit encore en place trois ans plus tard"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Ligue 1 : L’OL veut se rapprocher du podium, Lens défendre sa place

Nouveau choc de Ligue 1 ce samedi soir (21h). L’Olympique Lyonnais accueille le RC Lens, actuellement deuxième du championnat. L’occasion pour les hommes de Peter Bosz de se rapprocher (enfin) du podium tandis que les Lensois voudront prouver, sur la pelouse du Groupama Stadium, que leur deuxième place n’est pas une anomalie de ce début de saison. Auparavant, Metz accueillera la lanterne rouge stéphanoise (17h).

2. Football – Championnats européens : United et le Bayern veulent oublier, le FC Barcelone se relancer

Il y en aura pour tous les goûts ce samedi sur les pelouses européennes. Si Manchester United, face à Tottenham (18h30), et le Bayern Munich sur la pelouse de l’Union Berlin (15h30), tenteront d’oublier leur récente humiliation, le FC Barcelone tentera lui de se relancer après le limogeage de Ronald Koeman cette semaine. Les Barcelonais reçoivent le Deportivo Alavès (21h). Le Real Madrid, la Juventus, Manchester City ou encore Liverpool jouent également ce samedi.

Xavi peut-il imiter Guardiola au Barça ? "Il part de beaucoup plus loin"

3. Rugby – Top 14 : L’UBB veut mettre la pression sur le Stade Toulousain

Une semaine avant le début de la série d’automne du XV de France, nouvelle journée très riche du côté des terrains du Top 14. En soirée, l’Union Bordeaux-Bègles, actuellement deuxième du championnat, recevra Clermont (21h05) pour un remake du dernier barrage de top 14 entre les deux clubs. Le LOU se déplacera à Montpellier (17h) et 4 rencontres seront à suivre à partir de 15h.

Omnisport Koeman viré, Marseille accroché, Bayern giflé, Monfils attendu : L'actu sur un plateau 28/10/2021 À 05:13