1. Tennis – US Open : Tsitsipas déjà dehors, imbroglio entre Zverev et Mannarino

Le match entre Adrian Mannarino et Alexander Zverev a été plutôt agité. A l’isolement pour avoir côtoyé Benoît Paire, contrôlé positif au Covid-19, le Français s’est d’abord vu signifier l’interdiction de débuter le match. Après négociations, celui-ci a débuté avec près de trois heures de retard. Et, malgré un bon départ, Mannarino a cédé devant l’Allemand (6-7, 6-4, 6-2, 6-2). A noter, côté Bleu(e)s, la qualification de Corentin Moutet et l’élimination de Caroline Garcia.