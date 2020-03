Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques de Tokyo : Les qualifiés pour 2020 le sont pour 2021

C'était l'une des épineuses questions qui avaient surgi suite au report des JO de Tokyo à 2021 à cause de l'épidémie de coronavirus : Qu'allaient devenir les quelques 57% des 11.000 participants déjà qualifiés pour la quinzaine nippone ? Après concertation jeudi, le Comité international olympique et les fédérations internationales concernées ont confirmé que les athlètes assurés de leur présence aux Jeux de 2020 le seraient automatiquement pour 2021. Dans cette logique, les processus de qualification déjà commencés vont aller au bout.

2. Football - Bleus : Pluie d'hommages pour Michel Hidalgo

Le décès de Michel Hidalgo, jeudi à l'âge de 87 ans, continue de susciter des réactions unanimes devant l'œuvre entreprise par le sélectionneur, qui ouvrit le palmarès des Bleus lors de l'Euro 1984. Beaucoup, à l'image de Michel Platini, Alain Giresse, Bernard Genghini, retiennent son humanisme, l'amour du beau jeu et le romantisme qui a guidé son parcours.

3. IndyCar : Les 500 miles d'Indianapolis reportés

Les organisateurs d'Indy 500 avaient assuré que leur priorité était que la plus célèbre des épreuves sur ovale puisse avoir lieu en 2020. Leur épreuve menacée par l'épidémie de coronavirus, ils l'on décalée. Ce n'est plus le 31 mai mais le 23 août que le Français Simon Pagenaud défendra son titre dans l'Indiana devant plus de 300.000 spectateurs. Il s'agira en tous les cas d'une première car cette course née en 1911 avait toujours été disputée en mai.

4. Coronavirus : Dani Alves interpelle Bolsonaro

Devant le refus de Jair Bolsonaro de décréter des mesures de confinement pour protéger la population du Brésil de l'épidémie de Covid-19, Dani Alves a utilisé sa notoriété d'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG pour pousser le président sud-américain à changer d'avis.

"Monsieur le Président, je respecte beaucoup votre présidence (...) mais il y a beaucoup de familles et beaucoup de gens qui luttent contre cette pandémie et vous, en tant que l'une des personnes les plus importantes de ce pays, devez également apporter le bien à notre pays et notre peuple", a posté l'international aux 118 sélections sur Instagram.

Pour appuyer son propos, il a aussi répondu ceci sur Twitter à un partisan du président qui met en avant l'enjeu économique pour le pays : "La santé est plus importante que l'argent et si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'avez rien !"

On savait Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) pisté par le FC Barcelone. Comme un réflexe, son grand rival s'est mis sur les rangs... On vous explique tout de l'actualité des transferts dans notre Mercato Buzz,

1. Les Grands Récits en podcast : François Cevert, le prince foudroyé

François Cevert était talentueux, beau et d’une classe au moins égale au reste de ses qualités. Le Français, que Jackie Stewart avait pris sous son aile et façonné pour qu’il soit son successeur, était destiné à devenir le premier champion du monde tricolore en F1. Il s’est tué en octobre 1973 alors que l’histoire déroulait son tapis rouge devant ses pieds.

2. Tennis - Miami vintage : Federer - Kyrgios, un show et un chef-d'oeuvre

Le Masters 1000 floridien n'a pas lieu cette année pour cause de coronavirus, mais ce n'est pas une raison pour vous laisser en plan. Comme chaque jour, nous vous replongeons dans les grandes heures du tournoi avec une page marquante, un match inoubliable. Ce vendredi, cap sur 2017 et un chef d'oeuvre indécis jusqu'à la dernière balle entre Roger Federer et Nick Kyrgios.

3. Football - OM 2010, retour au sommet : épisode 4, une Coupe de la Ligue si libératrice

C’était il y a dix ans. Après une disette longue de dix-sept années, l’OM redevenait le patron du football français le temps d’une saison folle. Avec un doublé Coupe de la Ligue - Championnat arraché à la surprise générale ou presque. Cette semaine, Eurosport vous replonge dans cette période haute en couleurs. Quatrième épisode ce vendredi avec la victoire en Coupe de la Ligue.

4. Football - Mercato : Mauvaise affaire en vue pour la Ligue 1

Confrontés à une crise économique majeure suite à la pandémie de coronavirus et à la suspension du championnat, les clubs de Ligue 1 aurait pu se refaire une santé, comme chaque été, en vendant leurs meilleurs joueurs. Malheureusement, cette année, le mercato ne jouera pas les bouées de sauvetage. Il pourrait même plomber certains pensionnaires de l’élite.

