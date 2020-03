Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Complications financières

Les ligues, medias, détenteurs de droits et clubs doivent s'adapter à la crise lié à l'arrêt des matches, impactant l'économie du sport. En France, Canal+ et BeIN ont refusé de s'acquitter auprès la Ligue de football professionnel l'échéance d'avril au titre des droits TV de la Ligue 1, suspendue en raison du coronavirus. Soit respectivement 110 millions d'euros et 42 millions d'euros de manque à gagner pour la LFP. De quoi priver les clubs de revenus essentiels pour payer les salaires de leurs joueurs et personnels. En prévision de cette situation, des clubs de Ligue 1 ont d'ailleurs déjà mis en place un dispositif d'activité partielle réduisant les salaires des joueurs de 16%. Ce qu'ont fait aussi par exemple le FC Barcelone, le Bayern Munich et de Dortmund.

2. Dopage : Deux champions olympiques russes dans le collimateur

Quatre anciens athlètes russes, dont deux champions olympiques, sont accusés de dopage sur la foi de preuves contenues dans le rapport McLaren. Le champion olympique 2008 du saut en hauteur Andrey Silnov, la championne olympique 2012 du 400 m haies Natalia Antyukh, l'ex vice-championne du monde 2007 de 1.500 m Yelena Soboleva et la lanceuse de marteau Oksana Kondratyeva sont accusés de dopage par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme et leur cas doit être jugé en première instance par le Tribunal arbitral du sport.

Le rapport du juriste canadien Richard McLaren, commandé par l'Agence mondiale antidopage, avait mis en lumière en 2016 un système institutionnalisé de dopage en Russie, notamment le blanchiment de plus de 500 contrôles positifs du laboratoire de Moscou, au coeur du scandale.

3. Basketball - NBA : Hayes va se présenter à la draft

Killian Hayes (1,96 m), meneur de jeu du club allemand d'Ulm, a annoncé à ESPN se présenter à la prochaine draft NBA, le 25 juin au Barclays Center à Brooklyn. Formé à Cholet, âgé de 18 ans, le grand espoir du basket français figuerait à la 10e place dans cette bourse aux jeunes joueurs, selon les estimations des médias spécialistés. D'autres Français se présenteront également : Théo Maledon (ASVEL), Joel Ayayi et Killian Tillie (Gonzaga University).

4. Rugby : Les championnats amateurs ne reprendront pas

La Fédératioin française a décidé de l'arrêt définitif de la saison en cours des championnats amateurs, peu après l'annonce de la prolongation du confinement en lien avec la pandémie de coronavirus. "Aucun titre de champion de France ou de Ligue ne sera décerné au titre de la saison 2019-2020", a précisé la FFR. "Les modalités relatives aux accessions et aux éventuelles relégations pour les compétitions nationales seront communiquées par la Commission Nationale des Épreuves d'ici au 3 avril prochain", a-t-elle ajouté.

