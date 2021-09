Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Strasbourg fait voler Metz en éclats

Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Metz (3-0) lors d'un derby que le Racing a remporté sur ses terres pour la première fois depuis 14 ans. Strasbourg, auteur d'une première période remarquable, a rapidement pris l'avantage grâce à un penalty de Ludovic Ajorque (6e) et Habib Diallo a ensuite assommé ses anciens coéquipiers en inscrivant un doublé avant la mi-temps (26e, 40e). Le RCSA est désormais 10e alors que les Messins reculent à la 19e place.

Habib Diallo félicité Ludovic Ajorque lors de Strasbourg - Mezt, 2021 Crédit: Getty Images

2. Football : Retour en soins intensifs pour Pelé

suspecte" au côlon découverte lors d'examens de routine. La situation de Pelé "est stable d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire", a poursuivi l'hôpital, il "continue de récupérer de sa chirurgie abdominale". Pelé, 80 ans, a été transféré brièvement vendredi matin dans une unité de soins intensifs après des difficultés respiratoires, a annoncé en soirée l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où la légende brésilienne du football a été opéré début septembre. Pelé avait été opéré le 4 septembre dans cet établissement d'une tumeur "" au côlon découverte lors d'examens de routine. La situation de Pelé "", a poursuivi l'hôpital, il "".

3. Tennis – WTA Portoroz : Mladenovic s'arrête là

La Française Kristina Mladenovic s'est arrêtée en quarts de finale du tournoi de Portoroz, battue 6-4, 6-1 par l'Américaine Alison Riske. "Kiki" a fait le break dès le premier jeu, mais elle a ensuite concédé cinq jeux d'affilée. Elle est parvenue à débreaker à 5-4, mais a offert un nouveau break et le set à son adversaire sur le jeu suivant. Elle a ensuite perdu pied dans la deuxième manche, ne remportant aucun jeu sur son service, pour s'incliner en 1h30 face à la tête de série N.3.

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Pro D2 : Mont-de-Marsan a poursuivi son sans-faute vendredi lors de la 4e journée de Pro D2, balayant Vannes (46-5) pour conserver la tête du championnat, devant Colomiers et Montauban, qui ont aussi enregistré une 4e victoire.

Football – Premier League : Newcastle et Leeds n'ont pas pu se départager à Saint James Park (1-1) vendredi, en ouverture de la 5e journée de Premier League, et n'ont toujours pas remporté de victoire cette saison dans le championnat d'Angleterre.

Golf – Fortinet Championship : L'Américain Maverick McNealy a rendu une impressionnante carte de -8 et pris ainsi la tête du Fortinet Championship, dans le circuit PGA, vendredi lors du 2e tour, alors que le numéro un mondial Jon Rahm n'a pas passé le cut.

La vidéo de rattrapage

Les notes des 20 meilleurs joueurs de FIFA 22 : Mbappé toujours plus coté, fin du duo Messi-Ronaldo

Le podcast

Dans le troisième épisode de la saison du FC Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier parlent de la Ligue des champions et de la Ligue Europa qui ont débuté cette semaine. Pochettino est-il piégé au PSG ? L'OM manque-t-il de respect à Mandanda ? Et le Barça a-t-il touché le fond ? Eléments de réponses...

Le tweet seconde chance

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Saint-Etienne – Bordeaux, peur sur la ville

Deux légendes du football français en perdition. Bordeaux, lanterne rouge de Ligue 1, se déplace sur la pelouse des Verts, 19e, pour une affiche qui n'en est plus vraiment une. Les deux clubs, qui pourraient bien lutter pour leur survie toute la saison, doivent déjà gérer un tournant important. Lens et Lille n'auront, a priori, pas ses problèmes là cette année. Mais le derby reste aussi un rendez-vous incontournable du calendrier. Treizième et déjà à quatre points de leur voisin, les champions de France seraient inspirés de se réveiller cet après-midi à Lens.

Harold Moukoudi lors de Marseille-Saint-Etienne en 2021 Crédit: Getty Images

2. Moto GP – GP de Saint-Marin : L'heure du réveil pour Quartararo

Après une contre-performance en Espagne, Fabio Quartararo continue sa quête de titre mondial en MotoGP au Grand Prix de Saint-Marin à Misano, une piste que connaît par coeur son premier rival au championnat, l'Italien Francesco Bagnaia. Cinq courses pour un titre à décrocher : Misano est pour Quartararo l'occasion de se remettre sur les bons rails de son sacre, après l'anicroche d'Aragon, où il n'a fini que 8e et rendu son avance au championnat un peu moins confortable. Septième temps après les deux premières séances d'essais libres, le Français croisera les doigts pour éviter la pluie et décrocher la pole ce samedi.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) dans le cadre du Grand Prix d'Aragon, le 10 septembre 2021 Crédit: Imago

3. Rugby – Top 14 : Un trio d'intouchables ?

Derrière l'ogre toulousain, double champion en titre et qui se présente déjà en leader à Montpellier, le Racing 92 et Castres visent une troisième victoire de rang, respectivement à Biarritz et devant l'UBB, ce week-end, lors de la 3e journée du Top 14. Après seulement deux journées, le Stade toulousain fait déjà peur. Une victoire de gala devant La Rochelle (20-16) et une démonstration contre Toulon (41-10) ont offert la pole aux Rouge et Noir : la machine à gagner toulousaine n'est pas enrayée. Mais le MHR ne se présentera pas en victime.

Top 14 - Anthony Jelonch (Toulouse). Crédit: Midi Olympique

