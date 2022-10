Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1 - Moto GP - Quartararo en plein cauchemar

Le Français n'est plus leader au classement général. Fabio Quartararo, auteur d'un début de Grand Prix pourtant intéressant en Australie, a finalement chuté avant la mi-course. C'est finalement l'Espagnol Alex Rins qui s'est imposé ce dimanche très tôt . Francesco Bagnaia en lui a profité pour dépasser le Niçois au général, à deux courses de la fin.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) lors du Grand Prix d'Australie, à Phillip Island, le 16 octobre 2022 Crédit: Getty Images

2 - Football – Ligue 1 : Lens remonte sur le podium

Un but de Wesley Saïd à la 67e minute aura suffi pour donner aux Lensois les trois points de la victoire face à Montpellier ce samedi soir à Bollaert (1-0). Avec cette victoire, Lens reprend la 3e place au classement, avant le match de l'OM ce soir à Paris.

3 - Cyclisme sur piste – Mondiaux : Thomas en argent sur l'omnium

Le Français Benjamin Thomas a arraché la médaille d'argent aux Mondiaux de cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le Britannique Ethan Hayter, tenant du titre, qui s'est imposé sur le "décathlon" du cyclisme.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Malgré un début de match poussif, les Bordelais de : Malgré un début de match poussif, les Bordelais de l'UBB se sont imposés samedi soir face au Racing 92 (29-17) à Chaban-Delmas. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert (16 points) remontent à la 9e place du Top 14.

Football - Liga : Avant le Clasico Real-Barca, l'Atlético s'est installé samedi à la troisième place du championnat. C'est le Français Antoine Griezmann qui a inscrit l'unique but de : Avant le Clasico Real-Barca, l'Atlético s'est installé samedi à la troisième place du championnat. C'est le Français Antoine Griezmann qui a inscrit l'unique but de la rencontre contre l'Athletic Bilbao (1-0).

Basketball - Betclic Elite : Boulogne-Levallois s'est imposé après les prolongations sur le parquet du Mans (94-89). La star des Mets : Boulogne-Levallois s'est imposé après les prolongations sur le parquet du Mans (94-89). La star des Mets , Victor Wembanyama a inscrit 24 points pour faire tomber le MSB, vaincu pour la première fois cette saison.

Tennis – WTA San Diego : La n°1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée dans la nuit à San Diego pour sa 9e finale de la saison. La Polonaise a renversé Jessica Pegula (4-6, 6-2, 6-2) pour filer en finale contre l'Américaine Danielle Collins, la nuit prochaine.

Volley-ball - Championnats du Monde (F) : Quatre ans après leur premier titre mondial, les Serbes ont de nouveau été sacrées en finale du mondial féminin. Les coéquipières de Tijana Boskovic (24 points) n'ont fait qu'une bouchée du Brésil (3-0).

Tennis – ATP Florence : Félix Auger Aliassime (tête de série n°1) a balayé Lorenzo Musetti (6-2, 6-3) à Florence. Le Canadien de 22 ans affrontera l'Américain Jeffrey Wolf en finale du tournoi.

A voir, à lire ou à écouter sur Eurosport

Karim Benzema, Zinédine Zidane et, plus récemment, Aurélien Tchouaméni. Au Real, l'histoire d'amour avec les joueurs français est réelle. La phrase est bien moins vraie concernant le FC Barcelone. Mais pourquoi cette différence ? Notre correspondant François-Miguel Boudet vous explique les raisons d'un tel décalage

C'est aussi le dernier jour de championnats du monde de cyclisme sur piste hauts en couleur. Ce dimanche, rendez-vous pour la course aux points Dames, la finale de vitesse individuelle messieurs, la course à l'américaine messieurs, l'élimination messieurs et la finale de Keirin dames.

La question du jour : Mais où va-t-on donner de la tête ?

Si vous aviez des plans pour cet après-midi, annulez tout ! Ce dimanche, c'est une des journées foot les plus folles de l'année qui est au programme. A 17h05, on surveillera déjà le grand retour de Laurent Blanc sur un banc de L1, avec un OL nouvelle version . Mais la suite est d'un autre calibre. A 16h15, direction Madrid, pour un Clasico brûlant, surtout pour le Barça de Xavi. A 17h30, il faudra basculer vers l'Angleterre pour le choc Liverpool – Manchester City. Et, histoire de finir en beauté, à 21h, un PSG-OM qui pourrait accentuer encore un peu plus la pression autour du champion sortant. Bref, un dimanche à rester sur son canapé. D'ailleurs, pour vous donner un coup d'avance, voici le programme TV . Bonne orgie de foot à tous.

"Avec Mbappé, Paris a créé un monstre et il est en train de se faire dévorer"

