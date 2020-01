Quatre Fantastiques, fear the beard, JO et pas de danse : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de la Ligue : Un PSG quatre étoiles

Grâce à son quatuor de feu (Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi), le PSG n'a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue (6-1). Mauro Icardi s'est signalé par un triplé tandis que Kylian Mbappé, double passeur décisif, et Neymar ont aussi marqué. Lyon sera lui aussi au rendez-vous des demi-finales après son succès face à Brest (3-1) tout comme Lille, tombeur d’Amiens (2-0).

Vidéo - Transferts - Icardi : ''Si je peux rester, j'en serais très heureux'' 00:40

2. Basket-ball – NBA : Harden dans la stratosphère

41 points (bon, à 9/34…), 10 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 3 contres : James Harden a encore bien rempli sa feuille de statistiques face aux pauvres Hawks qui n’ont pu que constater les dégâts (122-115) malgré un Trae Young en feu (42 points, 13 rebonds, 10 passes). Le leader de la Ligue, Milwaukee, a dominé son ancien patron, les Warriors (98-107), grâce notamment aux 32 points de Giannis Antetokounmpo. Luka Doncic a frôlé le triple double (27 points, 9 rebonds, 10 passes) et Dallas a cédé face aux Nuggets (106-107) de Nikola Jokic (33 points).

3. Ski alpin - Madonna di Campiglio : Yule intouchable, Noël sur le podium

Il est chez lui à Madonna di Campiglio: comme la saison dernière, le Suisse Daniel Yule a remporté mercredi le slalom de Coupe du Monde de la station italienne, devant le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Clément Noël, les deux patrons de la discipline. Meilleur temps de la première manche, lors de laquelle il avait fait la différence dans le mur de la courte mais très technique 3Tre, le Suisse a ensuite résisté à la pression pour conserver 15 centièmes d'avance sur Kristoffersen et 25 centièmes sur Noël.

Vidéo - Une 2e manche de feu pour monter sur la boîte : Noël était sur une autre planète 01:43

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Doha : Corentin Moutet s'est offert le scalp du Canadien Milos Raonic, ex-N.3 mondial et finaliste de Wimbledon en 2016, en deux sets (7-6 (7/4), 7-6 (7/4)) pour accéder mercredi aux quarts de finale du tournoi ATP 250 de Doha.

Tennis - WTA Brisbane : La N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est inclinée dès son entrée en lice jeudi dans le tournoi de Brisbane pour sa première apparition en simple cette saison. Barty, 23 ans, a été battue par l'Américaine Jennifer Brady, 53e au classement WTA, en deux sets 6-4, 7-6 (7/4).

Football – Supercoupe d’Espagne : Sans pitié: le Real Madrid, étincelant et étouffant, a largement dominé Valence 3-1 lors de la Supercoupe d'Espagne mercredi à Jedda en Arabie Saoudite et s'est ainsi qualifié pour la finale organisée dimanche.

Rugby – 6 Nations : L'ouvreur de l'Irlande et du Munster Joey Carbery, blessé au poignet, manquera le Tournoi des six nations et toute compétition pour quatre mois, a indiqué son entraîneur mercredi.

La vidéo de rattrapage

Pourquoi Lyon traîne son mercato d'été comme un boulet ? Explications dans notre émission Mercredi Mercato.

Vidéo - Blessure, 88 millions d'euros et boulet(s) : Le mercato d'été, point de départ des ennuis lyonnais 02:57

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Un choc pour rejoindre le Real

Le FC Barcelone de Lionel Messi et Antoine Griezmann affronte l’Atlético Madrid de Thomas Lemar pour rejoindre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne qui se joue pour la première fois sur le mode d'une finale à quatre et en Arabie Saoudite. Quelques jours après sa première sortie de l’année et un nul poussif sur la pelouse de l’Espanyol (2-2), le Barça veut se racheter et cette compétition lui offre l’occasion d’accrocher son premier titre de la saison. Pas le plus prestigieux, certes, mais c’est aussi une façon de lancer une dynamique.

Vidéo - 310 millions et 22 ans de moyenne : Comment le Real bâtit une équipe pour régner 10 ans 04:52

2. Tennis – ATP Doha : Moutet et Herbert pour une place en demie

Après avoir sorti Milos Raonic du tableau, Corentin Moutet devra affronter un vieux briscard du circuit, l’Espagnol Fernando Verdasco, pour s’offrir une demi-finale à Doha où il pourrait retrouver Stanislas Wawrinka. La tâche ne sera pas facile pour l’autre Français, Pierre-Hugues Herbert, face au Russe Andrey Rublev.

Corentin MoutetGetty Images

3. Volley-ball – Tournoi de qualification olympique : Les Bleus jouent gros

Les Français peuvent encore rêver : ils affrontent jeudi la Slovénie (17h00) en demi-finale du tournoi de qualification olympique de Berlin, dont le vainqueur de la finale décrochera son ticket pour les Jeux de Tokyo cet été. L'autre demi-finale opposera l'Allemagne, devant son public, à la Bulgarie, bourreau mercredi de la Serbie championne d'Europe, qui faisait figure d'épouvantail dans ce tournoi. Les Bleus jouent gros. Très gros.