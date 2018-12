QUIZ - Avez-vous bien suivi le sport en 2018 (niveau moyen) ?

L’année 2018 touche à sa fin. Et quelle année sur le plan sportif mesdames et messieurs ! On a vibré de janvier à décembre. Petite question, juste comme ça, avant de passer à 2019, on ne se ferait pas un petit bilan de 2018 ? Les Bleus ont répondu présent dans pas mal de sports alors on ne va pas se gêner pour les mettre en avant. Sans oublier les autres, évidemment. L’échauffement fait, on peut passer au niveau moyen. Allez, c’est parti !

Le quiz niveau facile est là. Pour le difficile, rendez-vous le 30 décembre !