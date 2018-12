Rabiot, bourreau, héros : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Rabiot et Paris, c'est bientôt fini

C'est clair : Adrien Rabiot va quitter Paris. L'interminable feuilleton des négociations du milieu de terrain français pour prolonger son contrat au PSG a connu un épisode décisif lundi soir. Antero Henrique, le directeur sportif parisien, a annoncé dans une interview sur Yahoo Sports que le joueur de 23 ans avait décidé de quitter la capitale au terme de son contrat en juin prochain. Il sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier. "Il restera sur le banc pour une durée indéterminée", a annoncé Henrique qui va désormais travailler pour le vendre au mercato d'hiver afin de permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert pour son joueur formé au club.

2. Ski Alpin - Alta Badia : Hirscher encore bourreau des Bleus

Il avait remporté le géant d'Alta Badia dimanche devant deux Français, Thomas Fanara et Alexis Pinturault. Marcel Hirscher a récidivé lundi. L'insatiable Autrichien a devancé encore deux Tricolores sur le géant parallèle disputé dans la station italienne pour s'adjuger sa 62e victoire en Coupe du monde. Battu en finale, le jeune Thibaut Favrot peut cependant être ravi d'avoir signé son premier podium en Coupe du monde. Un résultat très prometteur pour le skieur de 23 ans. Pinturault, lui, a une nouvelle fois dû se contenter de la troisième place.

3. Basketball - NBA : Harden toujours en mode MVP

Utah et Rudy Gobert, pourtant excellent (18 points, 13 rebonds, 4 passes, 3 contres), n'ont rien pu faire. James Harden était beaucoup trop fort. Auteur de 47 des 102 points de Houston, "The Beard" a quasiment vaincu le Jazz à lui tout seul (102-97), ajoutant 6 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions. Russell Westbrook s'est pour sa part offert un triple double lors du carton d'OKC face à Chicago (121-96) tandis que Tobias Harris et Damian Lillard ont livré un duel magnifique avec 39 points chacun lors de Clippers-Portland (127-131). Les temps forts et les résultats de la nuit, c'est ici.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Le FC Metz s'est assuré le titre honorifique de champion d'automne en allant s'imposer à Valenciennes, désormais 17e au classement (0-2).

Handball : Sacrées championnes d'Europe dimanche face à la Russie (24-21), les handballeuses de l'équipe de France ont été reçues à l'Elysée par le président Emmanuel Macron.

Football - Serie A : Battue par l'Atalanta Bergame (1-0), la Lazio Rome a manqué l'occasion de prendre provisoirement la 4e place au Milan AC, qui se déplace à Bologne ce mardi (20h30).

Football - Ligue 1 : La rencontre PSG-Montpellier comptant pour la 17e journée, initialement reportée au 15 janvier en raison du mouvement des "gilets jaunes", a été reprogrammée fin février pour permettre au club parisien de faire son stage de promotion au Qatar mi-janvier.

Football - Liga : Le milieu français de Valence Geoffrey Kondogbia souffre d'une lésion musculaire aux ischio jambiers de la jambe gauche et sera indisponible pendant deux mois.

La vidéo de rattrapage

Ils seront libres de signer où bon leur semble au 1er janvier. Voici notre équipe-type des joueurs en fin de contrat en juin prochain. Et il y a de bonnes affaires à saisir…

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de la Ligue : Le PSG lance les huitièmes

Vainqueur des cinq dernières éditions, le Paris Saint-Germain ouvre le bal des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue avec un déplacement à Orléans, 11e de Ligue 2 (21h00). Ce sera sans Rabiot, Verratti et Neymar, dont l'absence a été annoncée par Thomas Tuchel lundi en conférence de presse. A suivre aussi, le match décalé de la 18e journée de Ligue 1 entre Caen et Toulouse (19h30).

2. Ski Alpin - Val Gardena : Place à la descente dames

Largement en tête du classement général de la Coupe du monde, l'Américaine Mikaela Shiffrin aura l'occasion de glaner encore quelques points sur la descente dames de Val Gardena, où l'Autrichienne Nicole Schmidhofer défendra son fauteuil de leader au classement de la spécialité. A suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 12h30.

3. Football - Mondial des clubs : River Plate entre en lice

Début des demi-finales avec la rencontre entre River Plate et Al Ain à, partir de 17h30. Le club argentin partira largement favori. L'autre demi-finale opposera le Real Madrid aux Kashima Antlers mercredi. A suivre aussi, le début de la 16e journée de Bundesliga avec le déplacement du leader, le Borussia Dortmund, à Düsseldorf (20h30) et les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avec un joli duel entre Leicester et Manchester City (20h45).

4. C'est mardi...

... c'est Grands Récits. Aujourd'hui, Maxime Dupuis vous raconte l'histoire d'un géant du baseball, Lou Gehrig. Emporté injustement à 36 ans par la maladie. Elle lui a pris la vie, il lui a aissé son nom...