Ce qu’il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme : B&B Hôtels, c'est fini

Cette fois, c'est bel et bien terminé. Comme pressenti, Jérôme Pineau a annoncé mercredi la disparition de l'équipe B&B Hôtels et invité ses coureurs et son staff à trouver un poste ailleurs.

2. Football - Ligue des champions : L'OL poursuit son redressement

L'Olympique Lyonnais a signé sa deuxième victoire consécutive en C1 en dominant de nouveau le FC Zürich (4-0), mercredi au Groupama Stadium . Bien lancée par l'ouverture de Lindsey Horan, les Fenottes ont poursuivi sur leur lancée avec un doublé de Melvine Malard. Elles se replacent à la deuxième place du groupe C, grâce à la victoire d'Arsenal sur la Juventus.

3. Basket - NBA : Les Lakers battus à Toronto

Privés de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ont été battus à Toronto (126-113). De leur côté, les Knicks ont atomisé les Hawks (113-89).

Et aussi…

Tennis - La Fédération britannique de tennis (LTA) a annoncé mercredi avoir été menacée par l'ATP et la WTA de voir ses tournois suspendus en 2023 si les joueurs et joueuses russes et biélorusses n'étaient pas autorisés à jouer en raison de l'invasion en Ukraine.

- Vous pouvez souffler. Une journée après avoir privilégié un entraînement individuel en salle, Kylian Mbappé s'est entraîné avec le groupe France ce mercredi, à trois jours du quart de finale du Mondial 2022 face à l'Angleterre JO 2024 - Mercredi, la mairie de Paris a confirmé que la livraison de l'Arena de la porte de La Chapelle sera effective en fin d'année 2023 ou début 2024, soit avec trois mois de retard sur les prévisions de départ.

- Mercredi, la mairie de Paris a confirmé que la livraison de l'Arena de la porte de La Chapelle sera effective en fin d'année 2023 ou début 2024, soit avec trois mois de retard sur les prévisions de départ. JO - Thomas Bach, le président du CIO, a affirmé mercredi devant la presse que le comité international olympique "explorait des moyens" de réintégrer les athlètes russes et biélorusses, exclus depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en pleine trêve olympique.

Quand Mbappé dépassera-t-il Giroud ?

A écouter, lire ou voir sur Eurosport

Football : Mbappé, leader à sa façon

hors normes". Olivier Giroud, lui, a confié qu'il était " Guy Stéphan a estimé qu'il était "". Olivier Giroud, lui, a confié qu'il était " le meilleur joueur avec qui il avait joué ". Intraitable sur le terrain, meilleur buteur du Mondial, Kylian Mbappé est la vraie star de l'équpe de France au Qatar. A sa manière, l'attaquant aux 63 sélections est un cadre et un leader en devenir des Bleus. Focus.

Grand Récit : Mouton, pilote pionnière à l'aube d'une révolution

Michèle Mouton est allée au bout d'elle-même et plus loin que son père ne l'aurait imaginé. Il l'a incitée à faire du rallye et elle est devenue l'un des plus grands pilotes. Quatre fois victorieuse en Championnat du monde, elle a lutté pour le titre en 1982 avec son Audi avant-gardiste. Elle ne s'est jamais vue comme une exception dans un monde d'hommes mais a laissé une empreinte indélébile

Rugby : L'Angleterre sans Eddie Jones, on en pense quoi ?

Un gros menu de votre "Arrêt Buffet". Après les matches internationaux et ceux du Top 14, place à la Champions Cup. Imanol Harinordoquy et ses acolytes font le deuil de la traditionnelle Coupe d'Europe pour se projeter vers cette nouvelle compétition qui accueille des franchises sud-africaines. Enfin, un mot également sur le licenciement précipité d'Eddie Jones au poste de sélectionneur de l'Angleterre.

Biathlon : Simon, des débuts et des promesses

Julia Simon, qui a flirté avec le podium dès sa première course, puis glané la victoire à son troisième essai, affiche son envie de gagner en régularité. Elle ne se fixe pas d’objectif en la matière mais ses progrès sont prometteurs, avant le sprint d’Hochfilzen, ce jeudi (14h10).

Bonus : Mbappé, ti amo

Un peu d'amour en cette période de fêtes, non ? Il vous suffit de cliquer ici

La question : Faut-il s'inquiéter pour le rachat de l'OL ?

Autant donner la réponse de suite : oui. Après avoir fixé un dernier ultimatum à John Textor, qui expirait mercredi soir, l'OL devrait communiquer ce jeudi sur la suite des opérations. Après une conférence de presse commune, Jean-Michel Aulas et le milliardaire américain n'ont fait aucune apparition publique, dans l'attente que les négociations en coulisses se bouclent... en vain. Report, report et report de cette opération estimée à 800 millions d'euros. Forcément, il y a de quoi être inquiet.

Mais alors, que manque-t-il ? Un feu vert crucial du côté d'Eagle Football pour déclencher la signature : l'accord de la Premier League au montage prévu pour cette cession considérée. Les accords entre Eagle Football et ses sources de financements prévoient notamment "comme condition préalable" l'apport en nature des parts que détient John Textor dans le club anglais de Crystal Palace. Vendredi, OL Groupe expliquait que ce dernier n'avait pas encore donné son aval, empêchant la Premier League de se prononcer.

