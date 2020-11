2. Football - Ligue des Nations : La Belgique et l'Italie s'avancent vers le Final Four

Les Belges vont-ils retrouver l'équipe de France ? Les Diables Rouges font en tout cas tout pour rallier le Final Four, pour lequel les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés. Avec beaucoup de réalisme, les hommes de Roberto Martinez ont remporté le choc face à l'Angleterre (2-0) grâce à des buts de Youri Tielemans et Dries Mertens. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne sont en tête de leur groupe, tout comme l'Italie, portée par Jorginho et Domenico Berardi face à la Pologne (2-0).