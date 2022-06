1. Football – Ligue 1 : ça va changer au PSG

La révolution est en marche au Paris Saint-Germain. Samedi, plusieurs noms ont fusé pour prendre place sur le banc parisien, dont celui de l'actuel entraîneur niçois, Christophe Galtier . Et dans la nuit, Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato, a indiqué que le PSG était sur le point d'annoncer les départs de son coach, Mauricio Pochettino, et de son directeur sportif, Leonardo. Une confirmation que beaucoup de choses vont changer dans la capitale. Et que les décisions sont sur le point de tomber.