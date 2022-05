1. Tennis - ATP Rome : Nadal, une défaite… et plus que ça

2. Football - Liga : Benzema à hauteur de Raúl… rien que ça

323 buts avec le Real Madrid. Voilà une accroche qui donne le vertige, n’est-ce pas ? Karim Benzema a rejoint Raúl à la deuxième place du classement des buteurs de la "Maison Blanche", jeudi soir, lors d’un large succès à domicile en Liga : 6-0 face à Levante . Benzema, auteur d’un but pour des Madrilènes déjà assurés du titre, n’a plus que Cristiano Ronaldo dans son viseur. Mais il doit zoomer pour le voir : avec 450 réalisations pour les "Merengue", CR7 a de la marge sur KB9.

3. Basket - NBA : Le Heat termine les Sixers, Dallas n’a pas dit son dernier mot

Miami a fini le travail à l’extérieur. Le Heat de Jimmy Butler (32 points) s’est imposé à Philadelphie dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, compostant ainsi son ticket pour les finales de conférence à l’Est. Succès 90-99, 4-2 au total, pour les hommes d’Erik Spoelstra, premiers qualifiés à ce stade de la compétition cette saison.

Joël Embiid a beaucoup raté pour les Sixers (20 points à 7/24, assortis de 12 rebonds) tandis que James Harden a été très discret (11 points, dont… aucun après la mi-temps, 9 passes décisives). Dans l’autre match du soir, Dallas a réussi à pousser Phoenix à jouer un "game seven" : victoire 113-86 des Mavs d’un Luka Doncic en vue (33 unités, 11 rebonds, 8 passes décisives) et, donc, 3-3 dans la série.

1. Cyclisme - Giro : Moyenne montagne, gros enjeux

4510 mètres de dénivelé positif. C’est digne d’une étape de haute montagne. Vendredi, le septième jour de course du 105e Tour d’Italie, entre Diamante et Potenza, promet d’être sportif. Cette étape "accidentée" pourrait sourire aux baroudeurs et va nécessiter la vigilance des candidats à la victoire finale. Spectacle à suivre sur nos antennes.