Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Lyon qualifié pour les quarts

Comme l'Olympique de Marseille en C4 un peu plus tôt, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de sa compétition européenne, à la faveur de son match nul à domicile contre le FC Porto (1-1) . Grâce à un but de Moussa Dembélé, et une prestation collective solide, les Lyonnais se redonnent le droit d'espérer à une qualification en Ligue des champions l'an prochain. Il ne reste en revanche plus que deux clubs français en Europe, après les éliminations de Paris et Lille en C1, et celles de Monaco et Rennes hier soir en en C3 et C4.

Omnisport Dolgopolov nous raconte Kiev : "C'est un peu comme une ville abandonnée" IL Y A 15 HEURES

2. Tennis - Indian Wells : Kyrgios fait le show, mais Nadal est costaud

Au terme d'un combat de presque trois heures, Rafael Nadal est venu à bout de Nick Kyrgios en quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells (7-6, 5-7, 6-4). Toujours invaincu cette saison, l'Espagnol a été poussé dans ses retranchements par l'Australien, qui s'est fait remarquer également hors du court : prise de bec avec l'acteur Ben Stiller en tribunes, cassage de raquette qui a failli toucher un ramasseur, brouille avec un journaliste en conférence de presse… Pour sa 76e demi-finale en Masters 1000, Nadal retrouvera samedi son jeune compatriote Carlos Alacaraz, victorieux de Norrie un peu plus tard (6-4, 6-3), contre qui il espèrera enchaîner une 20e victoire consécutive cette saison.

Kyrgios en direction de Ben Stiller : "Est-ce que je te dis comment jouer ?"

3. Cyclisme - Milan-San Remo : Mathieu Van der Poel finalement au départ ?

C'est une info qui nous vient dde Belgique, et du média Sporza : Mathieu Van der Poel pourrait être au départ de Milan-San Remo samedi . Alors que l'on ne parle (presque) que d'un duel Van Aert-Pogacar, le Néerlandais pourrait faire la sensation en s'alignant sur la Primavera. A la suite du forfait de Jasper Stuyven, il est possible de voir le champion de cyclo-cross se mêler à la lutte sur le premier des cinq monuments de la saison, alors qu'il a été jusque-là gêné par plusieurs blessures. Suspense...

On a aussi retenu pour vous...

Basket-Ball - NBA : Un seul match au programme la nuit dernière mais une performance assez exceptionnelle : Un seul match au programme la nuit dernière mais une performance assez exceptionnelle : les 51 points de Saddiq Bey lors de la victoire des Detroit Pistons contre le Orlando Magic (134-120).

Football - Ligue Europa : Le FC Séville, sextuple tenant du titre de la compétition, a été éliminé dès les quarts après sa défaite 2-0 à West Ham. Ca s'arrête aussi là pour le Betis de Nabil Fekir, sorti par Francfort après un match nul (1-1) en Allemagne.

Basket-ball - Euroligue : l'Espagnol Rudy Fernandez a fait craquer à lui tout seul Villeurbanne, battu par le Real Madrid 70 à 58 pour la 30e journée d'Euroligue jeudi soir.

Football - Premier League : Everton s'est offert un succès précieux en quête du maintien contre Newcastle (1-0), acquis grâce à un but d'Iwobi à la 99e minute de jeu ! Les Toffees s'éloignent de la zone rouge après cette rencontre, qui aura vu Everton s'est offert un succès précieux en quête du maintien contre Newcastle (1-0), acquis grâce à un but d'Iwobi à la 99e minute de jeu ! Les Toffees s'éloignent de la zone rouge après cette rencontre, qui aura vu un supporter voler la vedette aux joueurs

Tennis - WTA Indian Wells : La Grecque Maria Sakkari a dominé Elena Rybakina (7-5, 6-4) et s'offre une demi-finale en Masters 1000 contre l'Espagnole Paula Badosa.

La vidéo de rattrapage

Harinordoquy : "Les Bleus ont besoin de marquer l’histoire, c’est ce qu’ils vont faire samedi soir"

Le Tweet qui donne déjà envie d'être dimanche

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Un tirage au sort qui s'annonce explosif

A partir de 12h ce vendredi, les yeux du football seront rivés sur Nyon en Suisse, où le tirage des quarts de finale et des demies de la Ligue des champions sera effectué. A ce stade, plus aucun club n'est protégé par son statut, et il devrait y avoir des grosses affiches à prévoir. En Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, Lyon et Marseille seront aussi fixés sur leurs adversaires des prochaines semaines un peu plus tard, à partir de 13h. Il faudra éviter le FC Barcelone et Leipzig pour l'OL, tandis que l'OM pourrait bénéficier d'un tirage plus clément s'il s'évite l'épouvantail de l'AS Rome.

2. Biathlon - Coupe du monde : Le week-end se poursuit à Holmenkollen

Après le report du sprint dames jeudi , il y aura deux courses à suivre ce vendredi en biathlon à Oslo. Les Françaises tenteront d'abord d'aller chercher une victoire en sprint (7,5km) à 13h15, suivies du sprint messieurs (10km) à partir de 15h50. Une course sur laquelle Quentin Fillon Maillet, leader de la Coupe du monde, entend bien briller une nouvelle fois dans la capitale norvégienne.

Quentin Fillon Maillet n'en finit plus de gagner. Crédit: Imago

3. Boxe - Le grand retour d'Estelle Mossely à suivre sur Eurosport !

La Française est de retour au combat après plus d'un an d'absence pour défendre sa ceinture mondiale IBO contre Yanina del Carmen Lascano à Dubaï ce vendredi (à partir de 17h). Très ambitieuse , la championne olympique de 2016 entend bien faire respecter sa loi face à la boxeuse argentine, pour garder son titre en poids légers. Un combat qui promet une belle opposition, et qui sera à suivre sur Eurosport en direct !

