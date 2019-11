Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Casillas a rechaussé ses crampons

Le gardien de but du FC Porto Iker Casillas, 38 ans, a rechaussé ses crampons six mois après avoir été victime d'un infarctus. L'ancien international espagnol l'a annoncé lundi sur son compte Twitter. "De nouveau utilisés après six mois et trois jours", a-t-il écrit en légende sur le réseau social.

2. Football – Coupe de France : Pas de poursuites pour Neymar

Neymar, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir porté un coup à un spectateur après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France, a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant une information de L'Equipe. Le parquet de Bobigny a indiqué à l'AFP avoir "adressé un rappel à la loi par courrier" au joueur, ce qui constitue une forme de classement sans suite de la procédure.

3. Basket – NBA : Booker fait chuter Philly, Houston retrouve le succès

Après cinq succès en autant de rencontre, Philadelphie est tombé la nuit dernière sur le parquet des Phoenix Suns (114-109). Le grand artisan de ce succès se nomme Devin Booker auteur de 40 points à 15/19 au tir ! En l'absence de Joël Embiid toujours suspendu, les Sixers ont misé sur le duo Horford (32 points) - Harris (24 points, 10 rebonds) mais ça n'a pas été suffisant. Après deux défaites consécutives, Houston a retrouvé le chemin de la victoire en dominant Memphis (107-100) dans le sillage d'un grand James Harden (44 points, 10 rebonds, 6 passes).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Serie A : Claudio Ranieri a remporté sa première victoire à la tête de la Sampdoria Gênes après le but dans le temps additionnel de Caprari (1-0 à la SPAL), permettant à son club de quitter la place de lanterne rouge du Calcio à l'issue de la 11e journée.

Football – Ligue 2 : Le Havre a enchaîné lundi un 7e match sans victoire en concédant le nul face à Nancy (1-1).

Athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m en 2017, a annoncé lundi qu'il se séparait de son entraîneur Alain Lignier, à dix mois des JO 2020 de Tokyo, après une année 2019 complètement ratée.

Cyclisme : Le double vainqueur du Tour des Flandres Stijn Devolder a annoncé lundi la fin de sa carrière sportive dans un entretien à l'agence Belga.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des Champions : C'est maintenant pour Lille et Lyon

Pour le compte de la 4e journée des Ligue des Champions, le LOSC et l'Olympique Lyonnais affrontent respectivement Valence à l'extérieur et le Benfica Lisbonne à domicile (21h). La situation est plus inquiétante pour les Dogues qui ne comptent qu'un point en trois sorties et qui doivent s'imposer pour conserver une chance de qualification. Lyon, 3e de son groupe, peut faire une belle opération en cas de succès sur les Lisboètes.

2. Football – Ligue des Champions : Un choc décisif pour l'Inter et Dortmund

A trois points du FC Barcelone dans le Groupe F, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan s'affrontent dans un choc qui pourrait s'avérer décisif dans la course à la qualification. A égalité après le succès des Italiens à l'aller, les deux clubs se retrouvent alors qu'il ne restera plus que deux journées par la suite. Naples contre Salzbourg, Liverpool face à Genk et Barcelone opposé au Slavia Prague ont eux l'occasion de faire un grand pas vers les huitièmes de finale.

3. Tennis –NextGen ATP Finals : Début des hostilités, Humbert sur le pont

Avant le Masters des "grands", place à celui des jeunes à Milan à partir de ce mardi ! De Minaur, Tiafoe, Humbert, Ruud, Kecmanovic, Ymer, Davidovich Fokina et Sinner s'affrontent pour remporter la couronne de meilleur joueur de la nouvelle génération. Casper Ruud et Miomir Kecmanovic ouvriront le bal dans le groupe A alors que le Français, Ugo Humbert, défiera Mikaël Ymer en soirée.

