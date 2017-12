Real Madrid - Barcelone, Marcel Hirscher, Christophe Galtier, U Arena : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ski alpin - Slalom de Madonna di Campiglio : Hirscher une nouvelle fois trop fort

Marcel Hirscher est intouchable. L'Autrichien a remporté sa deuxième victoire de la saison en slalom lors de la session nocturne à Madonna di Campiglio. Et ce, malgré une grosse faute qui aurait pu lui coûter la victoire. Mais celui qui affiche six gros globes de cristal au compteur a une nouvelle fois effectué une démonstration de force. En ne tombant pas dans un premier temps. Puis en devançant au final le Suisse Luca Aerni et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Alexis Pinturault a lui terminé dixième grâce à une deuxième manche convaincante.

Vidéo - Une grosse erreur mais la victoire, Hirscher est un mutant 01:54

2. Football - Ligue 1 : Galtier, futur entraîneur du LOSC

Le LOSC a dévoilé le nom du successeur de Marcelo Bielsa. La direction du club a décidé de s'en remettre à une valeur sûre de la Ligue 1, à savoir Christophe Galtier, libre depuis son départ de Saint-Etienne. Un accord de principe a été trouvé avec ce dernier, qui débutera son aventure à Lille le 29 décembre prochain.

3. Rugby - Top 14 : Le Racing a réussi ses débuts à la U Arena

Le Racing n'a pas brillé mais il a remporté son tout premier match de championnat dans sa nouvelle enceinte, la U Arena, face au Stade Toulousain (23-19). Cette rencontre, qui ouvrait la 13e journée de Top 14, a été marquée par de très nombreuses fautes de main, qui ont quelque peu altéré son rythme. Le club francilien, qui a subi les assauts répétés de son adversaire en deuxième période, a inscrit la quasi-totalité de ses points lors des 40 premières minutes. De quoi lui permettre au final de se hisser provisoirement à la deuxième place du classement.

On a retenu aussi pour vous

NBA : James Harden a encore été monstrueux cette nuit en inscrivant 51 points face aux Clippers. Mais les Rockets ont concédé une nouvelle défaite (118-128), comme il y a deux jours face aux Lakers. Ces derniers ont eux perdu contre Golden State malgré un match solide de Kyle Kuzma (27 points), qui a pu se repose sur une belle prestation de Kevin Durant, auteur de 33 points.

Football - Premier League : Le match d'ouverture de la 19e journée entre Arsenal et Liverpool a été particulièrement riche en rebondissements (3-3). Les Gunners ont notamment inscrit trois buts en l'espace de cinq minutes.

Football - Liga : L'Atlético a concédé sa première défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l'Espanyol (1-0). Un unique but tardif de Sergio Garcia a suffi au bonheur des Barcelonais.

Football - Serie A : La Fiorentina s'est imposée de justesse sur la pelouse de Cagliari (0-1) dans le cadre de la 18e journée. Bologne a pris le meilleur sur le Chievo (2-3).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Guérin : "La grande chance de Benzema, c'est d'être protégé par Ronaldo" 03:29

Le tweet scoring

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Liga : L'heure du Clasico a sonné (Coup d'envoi à 13h00)

C'est le match que le monde du football attend chaque saison avec une impatience non feinte. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi pour un Clasico qui s'annonce bouillant. Parce que le contexte, avec les élections en Catalogne, est particulier. Mais aussi parce que l'enjeu sportif est important puisque les Blaugrana ont l'occasion de prendre 14 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour en cas de succès (le Real compte toutefois un match en moins).

Vidéo - Ce Clasico est parti pour faire tomber pas mal de records 01:00

2. Rugby - Top 14 : Tous les yeux braqués vers Bordeaux (A partir de 14h00)

La 13e journée de Top 14 se poursuit avec, notamment, un match au parfum singulier entre l'UBB et le Stade Rochelais. Evidemment, la réception du leader du championnat constitue pour l'Union Bordeaux-Bègles un événement stimulant. Mais c'est surtout à cause de l'annonce du départ de son entraîneur, Jacques Brunel, qui devrait entraîner le XV de France, que les regards seront braqués vers l'Aquitaine.

3. Football - Premier League : City et United poursuivent leur duel à distance (A partir de 13h30)

Après le nul haletant entre Arsenal et Liverpool (3-3), la 19e journée se poursuit avec des affiches alléchantes. Chelsea ouvre le bal avec un déplacement sur la pelouse d'Everton. Manchester City reçoit ensuite Bournemouth pour poursuivre sa folle série en championnat. Tottenham tentera de se refaire une santé sur le terrain de Burnley. Enfin, United défiera dans la soirée le Leicester de Claude Puel.