Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Challenge Cup : Une première pour Lyon

Le LOU tient son premier trophée continental. Les Lyonnais ont remporté la Challenge Cup vendredi soir, à Marseille, à l’issue d’une finale franco-française qu’ils ont nettement dominée : 30-12 face au RCT . Baptiste Couilloud s’est notamment mis en valeur. Sur le banc des gagnants, Pierre Mignoni a ainsi joué un vilain tour à Toulon, qu’il rejoindra la saison prochaine.

Challenge Cup - Lyon remporte la Challenge Cup Crédit: Midi Olympique

2. Tennis - Roland-Garros : Alcaraz expéditif

Il affrontait le dernier joueur à l’avoir battu… et cela ne l’a pas fait sourciller. Carlos Alcaraz a infligé une correction à Sebastian Korda, vendredi soir sur le Central, au 3e tour de Roland-Garros. Le score ? 6-4, 6-4, 6-2 pour le jeune Espagnol (19 ans), qui affrontera Karen Khachanov lors des huitièmes de finale. C’est aussi passé pour Alexander Zverev.

3. Basket - NBA : Butler en feu, le Heat en vie

Attention, le Heat est toujours là. Jimmy Butler a activé le mode "franchise player" dans la nuit de vendredi à samedi (heure française). Il a claqué 47 points, perdu un seul ballon, pris 9 rebonds, fait 8 passes décisives... et conduit Miami à la victoire, chez les Celtics (103-111) . Il y a 3-3, dans les finales de la Conférence Est en NBA. "Game seven" dimanche en Floride.

On a aussi retenu pour vous

Basket - Darvin Ham, adjoint chez les Bucks ces quatre dernières saisons - avec un titre de champion à la clé en 2021 -, va devenir coach principal des Los Angeles Lakers, d'après ESPN et The Athletic ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué.

Darvin Ham, adjoint chez les Bucks ces quatre dernières saisons - avec un titre de champion à la clé en 2021 -, va devenir coach principal des Los Angeles Lakers, d'après ESPN et The Athletic ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué. Basket - Une large victoire à Cholet et l'ASVEL évite l'élimination en quarts de finale de Betclic Elite (66-82). Mais il lui reste un match à gagner pour passer. De son côté, Dijon, vainqueur de Limoges dans sa salle (70-68), est le premier qualifié pour les demies.

Une large victoire à Cholet et l'ASVEL évite l'élimination en quarts de finale de Betclic Elite (66-82). Mais il lui reste un match à gagner pour passer. De son côté, Dijon, vainqueur de Limoges dans sa salle (70-68), est le premier qualifié pour les demies. Volley - Premiers pas à la tête des Bleus réussis, pour Andrea Giani. L'équipe de Fance, championne olympiques en titre, a dominé les Pays-Bas (26-24, 25-20, 25-22), vendredi à Poitiers, en match de préparation à la Ligue des Nations.

Premiers pas à la tête des Bleus réussis, pour Andrea Giani. L'équipe de Fance, championne olympiques en titre, a dominé les Pays-Bas (26-24, 25-20, 25-22), vendredi à Poitiers, en match de préparation à la Ligue des Nations. Handball - Le Paris Saint-Germain poursuit son sans-faute. Déjà assurés de remporter un huitième titre consécutif, les Parisiens ont signé un 27e succès en autant de matches de StarLigue, contre Saran (40-33), vendredi. En route pour le 30/30 ?

Nos derniers podcasts

La vidéo de rattrapage

L'ultime virage de la 19e étape du Giro a surpris les hommes qui se battaient pour la gagne, vendredi au sanctuaire de Castelmonte . Placé à quelques dizaines de mètres de l'arrivée et en angle droit, il a envoyé à la faute Andrea Vendrame - surtout - et Attila Valter, qui sont allés tout droit. Pour notre consultant Jacky Durand, le vainqueur de l'étape Koen Bouwman n'a pas fait de faute.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : C’est le grand soir

Le Liverpool spectaculaire de Klopp ou le Real Madrid insubmersible d’Ancelotti ? Faites vos jeux. La finale de la Ligue des champions opposera ce samedi soir les Reds aux "Merengue", à partir de 21h au Stade de France . Les deux clubs se sont affrontés à ce stade de la compétition il y a quatre ans et Karim Benzema and co. avaient eu le dernier mot.

2. Tennis - Roland-Garros : Journée tricolore

Suite et fin du 3e tour, concernant le simple dames et le simple messieurs, ce samedi à Roland. Quatre Français en lice : Leolia Jeanjean , Alizé Cornet, Gilles Simon et Hugo Gaston. Ce dernier aura les honneurs du Central et de la session nocturne, face à Holger Rune . Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev sont aussi attendus sur les courts.

3. Rugby - Champions Cup : La Rochelle, enfin ?

Le Stade Rochelais vise un premier trophée majeur. Finaliste du Top 14 et de la Champions Cup l’an passé, il retente sa chance en Coupe d’Europe samedi face au Leinster, à 17h45 au Vélodrome . Will Skelton débutera mais Victor Vito est forfait. La province irlandaise, dont le succès face à Toulouse a été impressionnant en demie, s’avance en favorite.

4. Cyclisme - Giro : Dernière lutte au sommet

Trois secondes. C’est ce qui sépare Richard Carapaz de son dauphin Jai Hindley, au départ de la dernière étape de montagne du Giro, ce samedi en direction de la Marmolada . Mikel Landa n’est qu’à 1’05" du porteur du maillot rose. L’arrivée sera jugée au sommet du Passo Fedaia (14 km à 7,6% de moyenne). Dimanche, l’épreuve s’achèvera par un chrono.

5. Formule 1 - GP de Monaco : Leclerc, déclic à la maison ?

Max Verstappen, champion du monde en titre, a pris les commanes du classement pilotes lors du dernier Grand Prix. C'est à domicile que le Monégasque Charles Leclerc va tenter de récupérer le "lead". Problème ? Le Grand Prix de Monaco ne lui a jamais réussi et il a encore récemment connu une mésaventure "chez lui" . Séance de qualification à 16h.

