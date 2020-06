Le weekend qui vient de s'achever sera peut-être celui qui aura fait basculer la Liga. Le Real Madrid en est d'ailleurs le nouveau leader. Ce lundi, ne manquez surtout pas notre dossier consacré au marché des pépites du football devenu le far west. Au programme aussi un nouveau épisode de "Qui c'est le plus fort ?" consacré aux plus belles finales NBA.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Real de nouveau sur le trône

Le Real Madrid n'a pas manqué l'occasion. Le match nul du Barça vendredi devant Séville avait ouvert une porte, les Merengue s'y sont engouffrés en battant la Real Sociedad (1-2) dimanche soir. Buteur au retour des vestiaires, puis sorti sur blessure un peu plus tard, Sergio Ramos a donné l'avantage au Real avant que l'inévitable Benzema fasse le break. Nouveau leader de Liga, le Real Madrid a son destin en mains à huit journées de la fin.

Karim Benzema (Dritter von links) erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Real Madrid Crédit: Getty Images

2. Football - Premier League : Reprise en douceur pour Liverpool

Le très probable futur champion d'Angleterre n'a pas été très inspiré pour son retour à la compétition. Il faut dire qu'en hors d'oeuvre, un déplacement chez le rival d'Everton n'était pas un cadeau. Sans Salah laissé sur le banc par Jürgen Klopp, les Reds n'ont jamais trouvé la faille (0-0). Pas de panique pour Liverpool néanmoins : en cas de succès ce lundi devant Burnley, Manchester City ne reviendrait qu'à vingt longueurs à huit journées de la fin.

3. Tennis - Adria Tour : Dimitrov contaminé au Covid-19, la finale de Djokovic annulée

Voilà une information qui va quelque peu jeter le trouble sur la compétition amicale organisée par Novak Djokovic depuis le weekend dernier. Dimanche soir, les organisateurs ont annulé la finale, qui devait opposer le numéro un mondial à Andrey Rublev, après l'annonce du test revenu positif au Covid-19 de Grigor Dimitrov. Reste à en connaître les conséquences alors que le protocole sanitaire autour de l'Adria Tour était assez laxiste dans des pays de l'est moins touchés que l'Europe occidentale par la pandémie de coronavirus.

La vidéo de rattrapage

Malmené par Matteo Berrettini, Benoît Paire a craqué et évacué sa frustration à sa manière, dimanche sur les courts de la Mouratoglou Academy. Le Français a regretté ouvertement son manque de "chatte", comprenez de chance...

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football : Far west, titis parisiens, volet juridique, notre dossier sur le marché des jeunes

Les cas Tanguy Kouassi, Pierre Kalulu ou encore Isaac Lihadji l'ont montré : le marché des pépites est plus fou que jamais. Alors que de nombreux jeunes tournent le dos à leur club formateur au moment de signer leur premier contrat pro, nous nous sommes intéressés à ce marché où il n'y a plus beaucoup de règles.

2. Qui c'est le plus fort - NBA : Quelles sont les plus belles finales ?

Nos journalistes Laurent Vergne et Maxime Dupuis ainsi que leur invité, Alex de Trash Talk se demandent ce lundi : quelles sont les plus belles finales NBA de l'histoire ? Au menu, Detroit Pistons - LA Lakers en 1988, Chicago Bulls - Phoenix Suns de 1993 et les Cleveland Cavaliers contre les Golden State Warriors de 2015.

Montage CQLPF James Jordan Crédit: Eurosport

3. Football - Championnats européens : City et la Juve sur le pont

Il a repris et désormais il ne s'arrête plus : le football européen aura encore de grands noms sur les prés ce lundi soir. En Angleterre, Manchester City affronte Burnley (21h) pour conserver un matelas d'avance sur le 3e, Leicester, et revenir à 20 points de Liverpool. Un peu plus tard, la Juventus Turin se rend sur la pelouse de Bologne (21h45) et tentera de mettre la pression sur la Lazio qui défiera l'Atalanta Bergame mercredi.

