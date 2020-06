Fringant City, dépression dans le peloton, Moutet : le plateau du jour

Le football est bel et bien de retour en Europe : lundi, City a retardé le titre de Liverpool en s'imposant largement contre Burnley (5-0), la Juventus s'est imposée à Bologne. Les périodes difficiles que peuvent traverser les cyclistes, la passion de Corentin Moutet pour l'écriture... Installez-vous confortablement, le plateau du jour est là.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : City en grande forme à Burnley

Omnisport Real sur le trône, finales NBA, marché des jeunes en folie : le plateau du jour HIER À 05:45

Manchester City a déroulé face à Burnley (5-0), grâce à des buts signés Foden, Mahrez et Silva. Les Citizens consolident ainsi leur deuxième place alors que les Clarets restent onzièmes. Liverpool ne pourra donc pas être sacré mercredi. Petit évènement. Autre satisfaction pour City, les premières minutes de jeu de Leroy Sané cette saison en PL.

2. Football - Serie A : La Juventus tranquille à Bologne

C’est un retour aux affaires réussi pour la Juventus. Après près de trois mois d’interruption dus à la pandémie de coronavirus, la Serie A et ses cadors ont fait leur grand retour ce week-end. Les Bianconeri se sont imposés deux buts à zéro sur la pelouse de Bologne lundi. Un succès précieux pour la Juve qui met la pression sur son dauphin, la Lazio.

3. Tennis - Adria Tour : Troicki positif au Covid-19

Nouveau coup de froid pour l'Adria Tour de Novak Djokovic. Un autre cas de Covid-19 a été révélé. Après Grigor Dimitrov et Borna Coric, c'est Viktor Troicki qui a contracté le coronavirus comme l'indiquait lundi soir, le site Sport Klub.

4. Basketball - NBA : Deux joueurs refusent de reprendre

Les doutes et craintes sur la reprise en Floride continuent de traverser l'esprit des joueurs. L'arrière des Portland Trail Blazers, Trevor Ariza, et l'ailier des Washington Wizards, Davis Bertans, ont tous deux choisi de ne pas reprendre la saison NBA fin juillet à Orlando. Selon ESPN, Ariza a décidé de renoncer pour raisons personnelles. Pour Bertans, c'est une mesure de précaution qu'il a prise en accord avec son club, rapporte ESPN.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : A la lutte pour le podium avec l'Atlético, le FC Séville a concédé le match nul lundi contre Villarreal (2-2). Le club adalou reprend ainsi la 3e place au classement, au moins pour 24 heures.

Baseball - MLB : La ligue, en plein conflit sur le terrain salarial avec le syndicat des joueurs, a décidé d'imposer la tenue d'une saison raccourcie selon les termes d'un accord conclu en mars.

Football - Premier League : Au début du match Manchester City-Burnley (5-0) lundi soir, un avion est passé avec la banderole "White Lives Matter Burnley". Un message dénoncé par le club.

La vidéo de rattrapage

Alors que la saison NBA va peut-être avoir une issue officielle au mois de juillet, retour sur les plus grandes finales avec nos journalistes Laurent Vergne et Maxime Dupuis ainsi que leur invité Alex de Trash Talk. Et sur cette finale entre Pistons et Lakers en 1988 avant une domination de Detroit oubliée.

Le podcast avec Corentin Moutet

"La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste." Cette citation de Victor Hugo a accompagné Corentin Moutet tout au long de sa vie de jeune homme et plus particulièrement pendant la période de confinement. Chez lui, dans son appartement, le 75e mondial a laissé sa vie de tennisman de côté et a accepté d'être face à soi-même pour se poser les bonnes questions... et se lancer de nouveaux défis.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Liga : Que la course au titre commence

Le Real Madrid a pris la première place du championnat dimanche à la suite de sa victoire contre la Real Sociedad (1-2). Le FC Barcelone et la Casa Blanca sont à égalité de points (65), mais c'est la différence de buts particulière qui départage les deux équipes. Il reste huit journées au Real pour consolider sa position, et huit journées au Barça pour récupérer la première place.

2. Cyclisme : Les maux du peloton

Soumis à la pression, au doute et à des cadences lourdes, le peloton tient le coup comme il peut. Certains abusent de substances pour continuer à pédaler quand d'autres perdent leurs moyens face à la dépression.

3. Ultra Talk : Ils ont tout plaqué pour faire le tour du monde à vélo

Mylène et Nicolas ont tout plaqué, ils ont démissionné, vendu tous leurs biens, attendu que leurs enfants soient autonomes et ils sont partis en vélo faire le tour du monde. La date de départ fixé, ils ne voulaient surtout pas connaître la date de retour, avant que cette crise sanitaire les oblige à revenir en France.

