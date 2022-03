Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Une déroute de plus pour le PSG

Ad

Paris maîtrisait son sujet jusqu'à l'heure de jeu mercredi soir à Madrid, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Puis Gianluigi Donnarumma a commis une bourde – peut-être entachée d'une erreur arbitrale qui a fait craquer Nasser Al-Khelaïfi - et le PSG s'est effondré , encaissant un triplé de Karim Benzema en 16 minutes pour prendre la porte dans cette C1 (1-0, 1-3). Une immense désillusion de plus pour le club francilien sur la scène européenne. Kylian Mbappé, énormément attendu sur cette double-confrontation, avait pourtant encore fait son boulot en ouvrant le score. De son côté, Manchester City a passé une soirée calme face au Sporting après son carton de l'aller (0-0).

Omnisport Lewandowski incandescent, Irving insolent et le PSG attendu au tournant : l’actu sur un plateau HIER À 05:59

Les joueurs, Pochettino, Leonardo, Nasser… A qui la faute ?

2. Ski Alpin – Flachau : Première pour McGrath

Monté sur son premier podium de Coupe du monde fin janvier, Atle Lie McGrath a décroché sa première victoire en carrière sur le slalom nocturne de Flachau. Deuxième temps de la première manche, le Norvégien a profité d'un second run manqué de Johannes Strolz, finalement 4e. C'est donc une première pour McGrath, en Autriche, du haut de ses 21 ans. Clément Noel a de son côté terminé dauphin à 29 centièmes. Cette course a également été marquée par la dernière course de la carrière de Manfred Moelgg, vainqueur du petit globe en 2008 et de trois slaloms en coupe du monde

3. Basketball – NBA : Les Lakers continuent de sombrer, Jokic et Antetokounmpo régalent encore

Les deux premiers de chaque Conférence se sont affrontés mercredi soir et Phoenix a largement pris le dessus sur Miami (111-90). Sixième défaite en sept matches pour les Los Angeles Lakers, battus en prolongation par les Houston Rockets (130-139). Après cinq défaites de suite, les Bulls ont retrouvé le chemin de la victoire en se déplaçant sur le parquet des Pistons. Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic continuent leur duel à distance pour le MVP : le premier a marqué 43 points lors de la victoire des Milwaukee Bucks (124-115) tandis que le second a inscrit 38 points pour mener ses Denver Nuggets vers un nouveau succès.

Lebron James lors de la défaite des Lakers contre Houston Crédit: Getty Images

4. Tennis – Tournée américaine : Djokovic ne sera pas à Indian Wells et Miami

"Alors que j'étais automatiquement inscrit pour le tirage de ces deux tournois, je suis dans l'incapacité de voyager", a-t-il d'abord écrit, lui qui n'est pas vacciné contre le Covid-19. Pour rappel, le Serbe avait été expulsé d'Australie juste avant le début du premier Grand Chelem de l'année. Dans un message publié sur Twitter mercredi soir, Novak Djokovic a confirmé qu'il ne pourrait pas se rendre aux Etats-Unis , et donc prendre part au début de la tournée américaine lors des Masters 1000 d'Indian Wells (9 au 20 mars) et Miami (21 mars au 3 avril).a-t-il d'abord écrit, lui qui n'est pas vacciné contre le Covid-19. Pour rappel, le Serbe avait été expulsé d'Australie juste avant le début du premier Grand Chelem de l'année.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue Europa : Plus tôt dans la soirée, l'Olympique Lyonnais a réussi un gros coup : Plus tôt dans la soirée, l'Olympique Lyonnais a réussi un gros coup en s'imposant à Porto en huitièmes de finale aller (1-0), pendant que le Betis s'est incliné contre l'Eintracht Francfort (1-2).

Lucas Paqueta (Lyon) heureux d'avoir ouvert le score sur la pelouse de Porto Crédit: Getty Images

Football – Ligue 1 : La commission de discipline de la LFP a annoncé : La commission de discipline de la LFP a annoncé la suspension de Jorge Sampaoli pour un match , après avoir accumulé trois avertissements. Le technicien argentin de l'OM manquera la réception de Nice.

F1 – Saison 2022 : Quatre jours après avoir mis fin à sa collaboration avec Nikita Mazepin, à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, Haas a annoncé ce mercredi : Quatre jours après avoir mis fin à sa collaboration avec Nikita Mazepin, à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, Haas a annoncé ce mercredi le recrutement de Kevin Magnussen.

Basketball – Eurocoupe : Largement vainqueur de Hambourg (85-62), Boulogne-Levallois s'est hissé à la troisième place du groupe A.

Handball – Mondial 2023 : La Fédération européenne (EHF) a annoncé le forfait de l'équipe d'Ukraine pour son barrage qualificatif contre la Finlande, les 16 et 20 mars.

Tennis – WTA : La Française Caroline Garcia s'est imposée pour son entrée en lice à Indian Wells, face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska (6-4, 6-7 (8/10), 7-5). Clara Burel a elle pris la porte contre une autre Ukrainienne, Anhelina Kalinina (6-3, 6-2).

La vidéo de rattrapage

Red Bull a offert à Max Verstappen un nouveau contrat XXL de 45 millions par an jusqu’à 2028. L’occasion de revenir sur l’historique des contrats des pilotes en F1.

De Stewart à Verstappen, en passant par Senna et Hamilton : comment les salaires ont explosé en F1

Le podcast du jour

Un FC Stream Team spécial après l'élimination du Paris Saint-Germain, mercredi soir, en 8es de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (3-1).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football : C3, C4, Premier League, il y en aura pour tout le monde

Vous n’êtes pas rassasié après deux soirées de Ligue des champions ? Pas d’inquiétude, il y a encore de quoi se nourrir. En Ligue Europa, la suite des huitièmes de finale verra notamment le Barça recevoir Galatasaray et Monaco se déplacer à Braga (21h). Chez sa petite soeur, la Ligue Europa Conférence, l’OM recevra le FC Bâle dans le même temps tandis que Rennes se déplacera à Leicester. Des Foxes qui auront un oeil sur le championnat, où quatre rencontres se disputeront, dont celle entre Norwich et Chelsea.

Vanderson, de l'or sur l'aile droite monégasque

2. Tennis - Indian Wells : Début des hostilités chez les hommes

La tournée américaine débute en ce début de mois de mars avec le Masters 1000 d’Indian Wells. Rafael Nadal et Daniil Medvedev, nouveau numéro un mondial, sont les favoris à la succession de Cameron Norrie, vainqueur l’année dernière. Après la victoire de Caroline Garcia chez les dames lors du 1er tour, deux Français seront à suivre jeudi, avec une opposition entre Bondi et Rinderknech. On suivra aussi l'entrée en lice de Fognini contre Andujar, entre autres. Un événement évidemment à suivre sur Eurosport.

Parole à la défense : le Top 5 points d'Indian Wells 2021 en vidéo

3. Cyclisme - Paris-Nice : Place aux grimpeurs

Place à la cinquième étape, longue de 188,8km entre Saint-Just-Saint-Rambert à Saint-Sauveur-de-Montagut, sur un dénivelé positif de 3350 mètres. Au lendemain du nouveau gros coup de Wout Van Aert et de la Jumbo-Visma sur le contre-la-montre de la 4e étape, ce sont les grimpeurs qui vont pouvoir s'exprimer jeudi. Cinq difficultés répertoriées seront au programme, dont trois classées en 1ère catégorie. Le col de la Mure (7,6 km à 8,3%) interviendra à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée.

Van Aert domine un trio 100% Jumbo-Visma : le résumé du chrono de Paris-Nice

4. Biathlon - Otepää : Le sprint messieurs pour commencer

La Coupe du monde de Biathlon est de passage en Estonie, dans un Tehvandi Stadium d’Otepää qui accueille le gratin international pour la première fois. Côté tricolore, on regardera évidemment vers Quentin Fillon Maillet, qui pourrait faire un grand pas vers le sacre au général après le sprint (14h30), et l’officialiser après la mass-start. QFM avait en tout cas accentué son avance notamment grâce au sprint, la semaine dernière, du côté de Kontiolahti. Emilien Jacquelin, entre autres, a lui aussi pour objectif de réaliser une belle fin de saison.

Omnisport Le chanceux Zverev, l'historique Popovich et le Bayern serein : L'actu sur un plateau 08/03/2022 À 05:50