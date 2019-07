Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe – Poids lourds : retour gagnant pour Yoka

Après un an d'absence, consécutive à plusieurs "no show" lors de contrôles antidopage, Tony Yoka est remonté sur le ring ce samedi soir à Antibes. Le Français a entamé sa "reconquête" par une victoire, la sixième de sa carrière professionnelle, face à Alexander Dimitrenko. Yoka est sorti vainqueur du match dès le 3e round, par arrêt de l'arbitre.

2. Tennis – Wimbledon : Mahut et Roger-Vasselin perdent une finale folle

Après cinq sets, quatre jeux décisifs et quasiment cinq heures de jeu sur le Centre Court, la paire française composée de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin s'est inclinée en finale du double à Wimbledon ce samedi, face aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah (6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3). Ils remportent ainsi leur premier Majeur, face à une paire bleue inconsolable au terme de la rencontre.

3. Football – Transferts : Neymar choisit "la remontada contre le PSG" comme son plus beau souvenir

Alors que l'avenir de Neymar semble s'écrire loin de Paris, le Brésilien a été l'auteur d'une nouvelle déclaration choc ce samedi. En marge de son tournoi de football au Brésil, l'attaquant a été interrogé sur "le plus beau souvenir de sa carrière". Il en a choisi deux : la victoire du Brésil aux JO 2016… et "la remontada contre le PSG". Le Brésilien en a même rajouté une couche plus tard, lorsqu'il a été questionné sur son "plus beau souvenir de vestiaire" : "Quand on a battu le PSG avec Barcelone, c'était complètement fou". Ambiance.

Ce qu'on a aussi retenu pour vous

Football – Transferts : Malgré les actions intentées par l'Atlético pour contester le prix de son transfert, Antoine Griezmann est arrivé ce samedi soir à Barcelone, où il a posé en famille à la boutique du club.

Formule E – ePrix de New York : Seulement 15e samedi, Jean-Eric Vergne devra attendre ce dimanche pour espérer être sacré champion du monde pour la deuxième fois d'affilée.

Cyclisme : Le vainqueur du dernier Giro Richard Carapaz va quitter Movistar pour rejoindre l'équipe britannique Ineos à compter du 1er aout, d'après plusieurs médias concordants.

Vidéo - De Gendt a été fabuleux, Alaphilippe et Pinot ont mis le feu : le résumé de la 8e étape 07:16

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Wimbledon : un choc de titans pour l'histoire

Roger Federer et Novak Djokovic s'affrontent ce dimanche (dès 15h) pour la troisième fois en finale à Wimbledon. Le Serbe, qui a gagné les deux confrontations pour le titre au All England Club en 2014 et 2015, a l'occasion de conserver son titre et de s'adjuger son quatrième Majeur, sur les cinq derniers disputés. Mais Federer arrive plein de confiance après son succès probant sur Nadal en demie, et peut surtout devenir le vainqueur le plus âgé en Grand Chelem.

2. Cyclisme – Tour de France : feu d'artifice à prévoir ?

Comme l'étape de samedi, les 170,5 km entre Saint-Etienne et Brioude ce dimanche risquent de sourire aux baroudeurs et aux punchers. Julian Alaphilippe, qui a récupéré le maillot jaune, risque de devoir batailler pour le conserver… à moins qu'il ne tente encore quelque chose dans la dernière difficulté. Attention également à Romain Bardet, qui, après un début de Tour difficile, voudra peut-être briller chez lui, à Brioude. Départ à 13h25.

Vidéo - Le profil de la 9e étape : Du lourd d'entrée de jeu 01:13

3. Football – CAN : place au dernier carré

La Coupe d'Afrique des nations se rapproche de son dénouement : les demi-finales se disputent ce samedi. La première, à 18 heures, met aux prises le Sénégal, favori sans impressionner toutefois, et la Tunisie, qui s'est rassurée en quarts après un début de tournoi poussif. La seconde (21 heures), plus équilibrée sur le papier, oppose l'Algérie au Nigeria. Les Fennecs peuvent atteindre la finale du tournoi pour la première fois depuis 1990. Ils y avaient battu… le Nigeria.

4. Formule 1 – GP de Grande-Bretagne : Bottas pour la victoire, ou Hamilton pour le record ?

Les Mercedes partiront une nouvelle fois en pole position, ce dimanche à Silverstone, mais c'est cette fois Valtteri Bottas qui aura l'avantage sur son coéquipier Lewis Hamilton. L'Anglais a malgré tout l'occasion de battre le record de victoires au GP de Grande-Bretagne (6), et de rejoindre Alain Prost au nombre de GP nationaux remportés. Attention au premier tour, où Charles Leclerc (Ferrari) risque de jouer son va-tout.