1. Rugby – Tournée d’Automne : Un XV de France record dans la douleur

Que ce fut dur pour le XV de France ! Ce samedi soir face à l’Australie les hommes de Galthié ont souffert. Ils ont pendant longtemps été menés par les Wallabies mais sont parvenus à renverser le match sur un exploit individuel de Damian Penaud , auteur d’un essai de toute beauté au bout du suspense. Cette victoire 30-29 est la 11e de suite pour la bande à Toto Dupont. Un record dans l’histoire du XV de France avant de retrouver samedi prochain les Sud-Africains à Marseille.

XV de France - Antoine Dupont et Anthony Jelonch Crédit: Icon Sport

2. Tennis – WTA Masters : Caro Garcia poursuit son rêve

"Flying Caro" a souffert mais sera bien au rendez-vous des demies. Au terme d'un match tendu d'un bout à l'autre et d'une fin de rencontre épique, Caroline Garcia a validé son billet pour les demi-finales du Masters à Fort Worth. La Française est venue à bout de la Russe Daria Kasatkina en trois manches (4-6, 6-1, 7-6) et affrontera pour une place en finale Maria Sakkari.

3. Football – Ligue 1 : Les Lensois enchainent et mettent la pression sur Paris

Le rêve se poursuit pour les Lensois. Vainqueur d’Angers ce samedi sur sa pelouse (2-1), le RC Lens a enchainé une quatrième victoire de rang en Ligue 1. Une nouvelle victoire qui fait pointer les hommes de Franck Haise provisoirement à deux petits points du PSG qui se déplace ce dimanche à 13h sur la pelouse de Lorient.

Plus tôt dans la journée, l’AC Ajaccio avait pris le meilleur sur le Racing Club de Strasbourg sur l’île de beauté, au terme d’un match très animé en première période (4-2).

Et aussi…

Football – Liga : Le FC Barcelone s’est imposé 2-0 face à Almeria samedi soir grâce notamment à : Le FC Barcelone s’est imposé 2-0 face à Almeria samedi soir grâce notamment à un grand Ousmane Dembélé , auteur de l’ouverture du score. Un succès qui permet au Barça de prendre provisoirement la tête de Liga. Une soirée parfaite pour les Catalans qui ont dit au revoir à Gérard Piqué qui a disputé le dernier match de sa carrière sur la pelouse du Camp Nou.

Gérard Piqué a fait ses adieux au Camp Nou Crédit: Getty Images

Rugby – Top 14 : Si le match du XV de France a logiquement polarisé l’attention des fans de rugby samedi, ça jouait aussi sur les pelouses du Top 14. Toulouse a notamment été accroché 16-16 à Ernest-Wallon par le Stade Français dans un match interrompu par : Si le match du XV de France a logiquement polarisé l’attention des fans de rugby samedi, ça jouait aussi sur les pelouses du Top 14. Toulouse a notamment été accroché 16-16 à Ernest-Wallon par le Stade Français dans un match interrompu par des activistes qui se sont attachés aux poteaux tandis que Bayonne a crée la surprise en s’imposant 25-20 sur la pelouse de Clermont.

Enfin, le Stade Rochelais, privé de nombreux internationaux, s’est imposé 19-17 sur la pelouse de Brive grâce notamment à un Brice Dulin en forme internationale.

Football – Serie A : Soirée parfait pour les Français de l’AC Milan. Olivier Giroud et Théo Hernandez, buteurs, : Soirée parfait pour les Français de l’AC Milan. Olivier Giroud et Théo Hernandez, buteurs, ont offert la victoire à leur club face à Spezia (2-1) ce qui permet au Milan de prendre la deuxième place de la Serie A. Giroud a notamment inscrit un but splendide d’une reprise acrobatique. A quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, l’attaquant français flambe.

Basket - NBA : Vainqueur du Thunder d'Oklahomo City ce samedi soir (108-94), les Bucks de Milwaukee poursuivent leur sans faute et enchaine une neuvième victoire en autant de match. Un mach remporté sans leur star Antetokounmpo.

Football – Premier League : Qui d’autre qu’Erling Haaland aurait-il pu sortir Manchester City d’une situation délicate ? Réduit à 10 après l’expulsion de Cancelo dès la 26e minute, les Citizens s’en sont remis à leur attaquant pour venir à bout, dans les toutes dernières minutes du match de Fulham. Un succès qui permet aux hommes de Guardiola de prendre les commande de la Premier League.

Handball – Championnat d’Europe féminin : Samedi à Skopje, les Bleues ont répondu présente pour leur entrée en lice face à une sélection de Macédoine du Nord à leur portée, s'imposant 24 à 14. Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont été solides en défense et Cléopatre Darleux a notamment été élue meilleure joueuse de la rencontre.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Dernière journée à Bercy. Et elle s’annonce belle. Pour conclure cette magnifique semaine de tennis dans la capitale française, Novak Djokovic affrontera Holger Rune à partir de 15h. Un choc de génération entre l’ancien numéro 1 mondial serbe et le Danois de 19 ans. Une finale évidemment à suivre sur Eurosport et sur notre site internet.

Séance de rattrapage ce dimanche si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’écouter cette édition de la Stream Team, votre rendez-vous foot du vendredi sur Eurosport. Dans ce numéro de votre podcast, Cyril Morin et Martin Mosnier se sont notamment penchés sur le choc de ce dimanche soir en Ligue 1 entre l’OM et l’OL. D’autres sujets sont débattus comme le cas d’Olivier Giroud ou d’Adrien Rabiot à quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde.

Avant de se plonger dans la 8e finale de Novak Djokovic à Bercy ce dimanche face à Holger Rune, retour sur les sept finales du Djoker à Paris. Vainqueur à six reprises du tournoi parisien, un record, le Serbe a connu un seul couac dans la salle parisienne.

La question du jour : L’OL va-t-il enfoncer l’OM dans le doute ?

Ce sera le choc de cette 14e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais dans un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant. Quatre jours seulement après leur immense déception européenne, les hommes de Tudor voudront relever la tête. Mais ils auront fort à faire face à des Lyonnais qui restent sur deux victoires en championnat.

Le Vélodrome réussi historiquement bien à l’OL ces dernières années. Sur les 8 derniers Marseille-Lyon disputés en Ligue 1, les Rhodaniens n’en n’ont perdus qu’un seul. A deux semaines de la trêve pour la Coupe du monde, ce match vaudra très cher niveau comptable. En cas de succès, l’OL reviendrait à 1 petit pont de l’OM au classement.

Alexandre Lacazette le poing levé lors du match opposant Lyon à Lille, le 30 octobre 2022 en Ligue 1 Crédit: Imago

