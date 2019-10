Rédemption, Mayer, Champion(s) du monde : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Lyon redécolle, Lille s’enfonce

Après sept matches sans victoire, Lyon a retrouvé des couleurs en allant s'imposer à Leipzig (2-0) en Ligue des champions, alors que Lille a essuyé une deuxième défaite en Ligue des champions face à Chelsea (2-1). Les Gones, victorieux grâce à Depay et Terrier, sont désormais deuxièmes de leur groupe derrière le Zénith et ont offert un sacré répit à leur coach Sylvinho. Les Nordistes, malgré un nouveau but du phénomène Osimhen, occupent la dernière place du groupe H.

2.Football – Ligue des champions : Le Barça et Liverpool par un trou de souris

Liverpool a bien failli vivre un nouveau cauchemar. Le tenant du titre, battu pour son entrée en lice à Naples (2-0), s’est offert des sueurs froides face aux modestes Autrichiens de Salzbourg (4-3). Les Reds ont mené 3-0, avant de se faire rattraper. C'est Mohamed Salah, auteur d'un doublé, qui a libéré les siens. Au Nou Camp, le Barça s'est tiré du piège tendu par l'Inter Milan (2-1) grâce à un doublé de Luis Suarez (58e, 84e). Les Nerazzurri, pourtant privés de Romelu Lukaku (cuisse), ont rapidement ouvert le score grâce à Lautaro Martinez (4e) mais n'ont pas tenu face aux Catalans, renforcé par le retour de Lionel Messi, remis d'une élongation.

3. Athlétisme – Mondiaux : Enfin des médailles !

Enfin ! Bredouille et mal en point jusque-là, l'équipe de France a soudainement retrouvé des couleurs par la grâce de Quentin Bigot (deuxième au marteau) et de Pascal Martinot-Lagarde (troisième du 110 m haies), qui ont récolté mercredi les deux premières médailles des Bleus aux Mondiaux de Doha. La délivrance est d'abord venue de Bigot (78,19 m), dauphin du monstre polonais Pawel Fajdek (80,50 m), désormais quadruple vainqueur aux Mondiaux. Si la performance de Bigot était quelque peu inattendue, celle de Pascal Martinot-Lagarde l'était beaucoup moins. Quelques minutes à peine après le lanceur de Hayange, le hurdleur a ajouté une deuxième médaille au terme d'une course à l'arrachée dont il a le secret et remportée par la nouvelle pépite US sur les haies Grant Holloway (13"10).

Rugby – Coupe du monde : Les Springboks ont indiqué jeudi avoir ouvert une procédure interne concernant le deuxième ligne Eben Etzebeth, visé en Afrique du Sud par des poursuites pour insultes et agression racistes avant son départ pour la Coupe du monde de rugby au Japon.

Rugby – Coupe du monde : Le pilier gauche Mako Vunipola et l'arrière ou ailier Jack Nowell, longtemps blessés, seront remplaçants pour leur retour avec l'Angleterre samedi face à l'Argentine, contre qui le XV de la Rose espère décrocher sa qualification en quarts de finale.

Football – Ligue des champions : Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, passeur décisif contre l'Inter Milan (2-1) mercredi, a assuré n'avoir "aucun problème" personnel avec Antoine Griezmann, coupant court aux rumeurs autour de l'intégration de la recrue française dans le vestiaire catalan.

Football – Ligue 1 : Selon les informations de L'Equipe, Claude Puel pourrait être intronisé entraîneur de Saint-Etienne dès jeudi. C'est en tout cas ce que souhaitent l'ancien coach de Leicester et le club du Forez. La possibilité de le voir à la tête des Verts lors du derby face à l'OL, son ancien club, est réelle.

Football – Ligue 1 : Le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a écopé de quatre matches de suspension dont deux avec sursis pour être entré dans le vestiaire de l'arbitre après le match OM-Montpellier de la 6e journée, a décidé la commission de discipline de la LFP.

Handball – Championnat de France : Montpellier et Nantes, respectivement vainqueurs de Chartres (29-25) et de Tremblay (39-20) sont revenus à hauteur de Aix, tenu en échec à Toulouse (27-27), à la deuxième place du Championnat de France.

Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres, détenu alors par Pietro Mennea depuis 13 ans. Mais ce jour-là, au cœur d’une demi-finale olympique maîtrisée de A à Z, Marsh n’a pas eu conscience d’avoir un temps d’avance sur la légende. Il a donc ralenti. Découvrez l'histoire de ce rendez-vous raté en podcast.

1. Athlétisme – Mondiaux : Mayer pour une place dans l’histoire

A 27 ans, Kevin Mayer peut déjà s’inviter dans un cercle très restreint. En cas de victoire sur le décathlon ce jeudi, il deviendrait le quatrième français double champion du monde en compagnie de Marie-José Pérec, Eunice Barber, Stéphane Diagana et Ladji Doucouré. Après une journée moins aisée qu'à l'accoutumée, le Français est bien placé (3e) mais reste sous la menace du Canadien Damian Warner, en tête, et d'un genou qui grince à la mi-temps du décathlon. Le recordman du monde est à distance des temps de passage de son décathlon référence réalisé en septembre 2018 à Talence mais la suite du programme lui est favorable.

Kevin Mayer, après son lancer du poids à 16,82m lors du décathlon des Mondiaux de Doha 2019Getty Images

2. Football - Qualifications Euro 2020 : Qui résistera au retour des champions du monde ?

De retour sur pattes, de nombreux champions du monde vont réintégrer la liste de Didier Deschamps pour les deux chocs en Islande et face à la Turquie. Mécaniquement, leur retour va faire des victimes. Même parmi ceux qui les ont brillamment suppléés le mois dernier. Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé devraient signer leur retour. Au contraire d’un Paul Pogba toujours en délicatesse avec sa cheville. Des retours qui pourraient condamner entre autres Mike Maignan et Steven Nzonzi. Réponse à 14h sur notre site.

Mandanda (OM), décisif face à RennesGetty Images

3. Football – Ligue Europa : Saint-Etienne comme Lyon ?

En pleine crise de résultats, malgré sa victoire à Nîmes dimanche (0-1), l’AS Saint-Etienne reçoit dans un contexte brûlant Wolfsburg en Ligue Europa. Une rencontre capitale, sans doute la dernière de Ghislain Printant sur le banc, pour des Verts défaits par La Gantoise lors de leur entrée en matière. Tenu en échec par le Celtic (1-1) lors de la première journée, Rennes attend un rebond mais ça ne sera pas simple sur la pelouse de la Lazio Rome.

4. Tennis – ATP Tokyo et Pékin : Deuxième tour en pente douce

Pas de Français au programme aujourd'hui à Pékin et Tokyo. Mais une belle affiche pour le deuxième tour en Chine avec un duel alléchant opposant Alexander Zverev à Felix Auger-Aliassime. Stefano Tsitsipas affrontera, lui, le Géorgien Nikoloz Basilashvili. A Tokyo, David Goffin aura fort à faire face à Denis Shapovalov.