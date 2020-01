Ce que vous avec peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : 19/20 pour Liverpool

Les Reds ont battu le promu Sheffield United (2-0) lors du dernier match de la 21e journée du championnat d'Angleterre, jeudi soir. Après Mohamed Salah, à la réception d'un centre parfait d'Andrew Robertson (4e), c'est Sadio Mané qui a marqué sur un une-deux avec l'Egyptien (64e).

Avec 19 victoires et un nul en 20 matches, les champions d'Europe conservent leurs 13 points d'avance sur Leicester et 14 sur Manchester City.

2. Basketball - NBA : Doncic flambe, le Heat un peu moins

Luka Doncic a encore fait parler de lui. Il a même sauvé Dallas face à Brooklyn en inscrivant 15 de ses 31 points de la nuit dans les 12 dernières minutes pour permettre aux Mavericks de battre les Nets (123-111). Et il n'est pas passé loin du triple-double avec 13 rebonds et 7 passes décisives.

En revanche, le match le plus attendu entre Miami et Toronto a un peu déçu. Le duel fermé à double tour entre le troisième et quatrième de la Conférence Est a tourné à l'avantage du Heat, sur le score de 84-76, face au champion en titre.

Les Nuggets,deuxièmes à l'Ouest, ont battus les Pacers, sixièmes, 124 à 116.

3. Tennis - ATP Cup : Un petit couac pour débuter

Les débuts de la nouvelle compétition par équipes ont été marqués par une embarrassante bourde, vendredi à Sydney : l'hymne roumain a été joué en lieu et place de celui de la Moldavie, avant le tout premier match, opposant le Moldave Alexander Cozbinov au Belge Steve Darcis. Ce dernier, 157e au classement ATP, a donné son premier point à la Belgique en l'emportant 6-4, 6-7 (4-7), 7-5 face au 818e mondial.

"Passer le mauvais hymne n'est pas grave", a dit Cozbinov. "La Moldavie et la Roumanie ont le même drapeau, ce qui explique probablement l'erreur. J'espère que la prochaine fois, ils passeront le bon."

La Moldavie est frontalière de la Roumanie. La seule différence entre les deux drapeaux tricolores est la présence d'armoiries au centre de la bannière moldave.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - La disparition de Poisson, les skieuses américaines, Worley… Masnada se souvient des années 2010 01:47

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Mercato : L'ailier suédois Dejan Kulusevski, 19 ans, sensation du début de saison avec Parme où l'Atalanta Bergame l'a prêté, a signé avec la Juventus pour 35 millions d'euros hors bonus.

Rugby - Top 14 : L'ailier néo-zélandais de Pau, Ben Smith, a été suspendu trois semaines pour jeu dangereux, après son coup de coude lors de son premier match en France, contre le Stade français, le 22 décembre. Il manquera la réception de La Rochelle samedi, mais sera de retour pour le déplacement à Brive, fin janvier.

Basketball - NBA : Zion Williamson, 19 ans, n°1 de la dernière draft.et recrue très attendue des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, a disputé son premier entraînement depuis son opération à un ménisque, en octobre.

All Star Game : Luka Doncic, meneur de Dallas, arrive en tête des joueurs choisis par les fans en vue du show du 16 février à Chicago. Le meilleur rookie de la saison dernière a recueilli 1.073.957 voix, soit 599 de plus que Giannis Antetokounmpo, l'ailier fort de Milwaukee et MVP de la saison écoulée.

Volley-ball - JO 2020 : Le pointu français Stephen Boyer, meilleur marqueur de l'Euro 2019, a renoncé pour raisons personnelles au tournoi de qualification olympique, qui débute dimanche à Berlin

WRC : Le Finlandais Esapekka Lappi, sans volant depuis le retrait de Citroën, a signé en faveur de Ford M-Sport. Il remplace le Gallois Elfyn Evans, parti chez Toyota.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Coupe de France : Bordeaux ouvre le bal

Les 32es de finale, traditionnellement marqués par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, mettent en scène en avant-première Bordeaux face au Mans, équipe de Ligue 2. Cette rencontre débutera à 20h55 en direct sur Eurosport 2 et sera suivie par l'émission Soir de Coupe présentée par Louis-Pierre Frileux.

2. Basket-ball - Euroligue : L'ASVEL au révélateur

En forme ascensionnelle, auteur de sa huitième victoire dans la compétition en fin d'année au Khimki Moscou (92-88), Villeurbanne se met en habits de gala ce soir (20h45) pour la réception du Real Madrid, actuel leader et club le plus titré de l'Euroligue.

3. Football - Liga : Séville doit mettre la pression

Après Valladolid - Leganés (19h00), mettant aux prises le 14e contre le 19e, la 19ème journée du championnat d'Espagne donne l'occasion à Séville de remonter provisoirement à la hauteur du Real Madrid, deuxième à deux points du leader le Barça. Pour cela, les Andalous devront battre Bilbao (21h00).