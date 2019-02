Reds, Bleus, Are, Coupe : l'actu sur un plateau du mardi 5 février

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Liverpool gâche encore

Quelques jours après son match nul contre Leicester (1-1), Liverpool a encore laissé échapper deux points face à West Ham lundi soir (1-1). Antonio (28e) a très vite répondu à l'ouverture du score de Sadio Mané (22e). Résultat : les Reds n'ont plus que trois points d'avance en tête de la Premier League. Manchester City pourrait même passer devant dès mercredi, à condition de remporter son match avancé contre Everton.

2. Tennis - ATP Montpellier : Tsonga et Chardy s'en sortent

Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy se sont qualifiés pour le 2e tour du tournoi ATP de Montpellier lundi. Le premier a peiné pour se défaire de l'espoir français Ugo Humbert (3-6, 7-6, 6-4), et affrontera un autre Tricolore au tour suivant, Gilles Simon. Le second, lui, a connu un premier tour tranquille face au lucky loser Adrian Menendez (6-1, 6-1, 47 minutes de jeu).

3. Basket - NBA : Harden continue son incroyable série

Face à Phoenix lundi, James Harden a continué son incroyable série en inscrivant 44 points pour porter les Rockets vers la victoire (118-110). C'est le 27e match consécutif à plus de 30 points pour "The Beard". Houston est 5e à l'Ouest. À l'Est, Denver, deuxième de la conférence, a perdu largement à Détroit (129-103).

Ce qu'on a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Le match Saint-Etienne - Strasbourg, qui n'a pu avoir lieu dimanche dernier, a été reprogrammé le mercredi 13 février à 19h.

Football - Ligue 2 : Lens a battu facilement Béziers (3-0) en clôture de la 23e journée, et retrouve le top 5, synonyme de barrage. Son adversaire est 18e, derrière Valenciennes, tenu en échec face au Gazélec Ajaccio (0-0).

Tennis - ATP Sofia : Encore trop juste physiquement, Stan Wawrinka s'est incliné au premier tour à Sofia contre Marius Copil (3-6, 7-6, 6-4).

Ski alpin - Mondiaux : Le premier entraînement de la descente hommes a été annulé ce lundi, en raison des problèmes de transport rencontrés par plusieurs équipes sur la route d'Are.

Snowboard - Mondiaux : Le Russe Dmitry Loginov (19 ans) et l'Allemande Selina Joerg (31 ans) ont remporté le titre en slalom géant parallèle à Park City (États-Unis).

Athlétisme - Meeting de Torun : Trois jours après avoir abandonné sur sa première course de la saison, Mahiedine Mekhissi a déclaré forfait pour le 1500m du meeting de Torun (Pologne).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Derrien sur le tacle de Fekir : "La régie vidéo aurait dû dire à Turpin qu'il s'était trompé" 04:12

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Mondiaux : c'est parti à Are !

Les Mondiaux d'Are (Suède) débutent ce mardi avec le super-G dames, prévu dès 11h30. L'occasion pour Mikaela Shiffrin, inscrite dans quatre disciplines (elle ne manquera que la descente), de commencer sa moisson de médailles. Ou pour Romane Miradoli, qui dispute ses premiers Mondiaux, de venir la titiller.

2. Tennis - ATP Sofia et Montpellier : les Bleus au boulot

Le premier tour des tournois de Sofia et de Montpellier continue ce mardi, et plusieurs Bleus seront sur le pont. Adrian Mannarino et Gaël Monfils, alignés en Bulgarie, affrontent respectivement Yannick Maden (dès 11h) et Viktor Troicki (dès 17h). Nicolas Mahut, Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert joueront eux en France contre Filip Krajinovic (dès 14h), Evgeny Donskoy (dès 19h) et Denis Kudla (dès 20h45).

3. Football - Ligue 1 : un choc qui sonne creux

Marseille et Bordeaux s'affrontent ce mardi, en match en retard de la 18e journée (19h), pour un choc qui devrait sonner creux. D'abord, parce que le Vélodrome, sanctionné d'un huis clos total, n'accueillera pas de supporters. Ensuite, car les deux équipes, respectivement 10e et 12e de L1, sont en pleine sinistrose…

Vidéo - Ocampos l'assure : les joueurs n'ont pas lâché Garcia 01:26

4. Football - Coupe de France : début des 8es de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe de France débutent ce mardi, avec trois affiches dès 18h30 : Croix - Dijon, Metz - Orléans, et le choc entre pensionnaires de L1 Nantes - Toulouse. À 21 heures, Bastia accueillera le SM Caen pour le dernier match de la journée, avant la poursuite des 8es mercredi et jeudi.

