CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Trophée des champions : Un premier titre pour Galter

Le PSG a soulevé le Trophée des champions pour la onzième fois de son histoire après sa large victoire contre le FC Nantes (4-0). La formation de Christophe Galtier a été très convaincante dans l’intention, et surtout grâce à son duo offensif composé de Neymar et Lionel Messi, auteur de trois des quatre buts des champions de France en titre. Plein de promesses pour la saison à venir, d’autant plus en prenant en compte l’absence de Kylian Mbappé.

2. Football - Euro 2022 : L’Angleterre sacrée à la maison

Dans un stade plein à ras-bord et devant son public, l'Angleterre a réussi son pari : décrocher son premier titre de championne d'Europe après sa victoire en finale contre l'Allemagne, après prolongation (2-1). L'héroïne de la rencontre se nomme Chloe Kelly, buteuse providentielle à la 110e minute. La conclusion d'un beau succès populaire, avec un record d'affluence de l'histoire de l'Euro dans les travées de Wembley.

L'Angleterre a remporté son Euro. Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Une légende s’en est allée

Bill Russell est mort à l'âge de 88 ans. L’une des plus grandes légendes de la NBA nous a quittés ce dimanche soir. L'ancien pivot des Boston Celtics, onze fois champion dans les années 50 et 60, restera comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball et le pilier d'une des plus grandes dynasties de son sport. Mais il a aussi marqué l'histoire par son investissement pour les droits civiques. Le monde du basket est en deuil.

Bill Russell, légende de la NBA et des Boston Celtics, est décédée le 31 juillet 2022 à l'âge de 88 ans Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Match amical : Annoncé sur le départ de Manchester United, qui ne disputera pas la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a fait son retour sous le maillot des Red Devils, lors du résultat nul concédé face au Rayo Vallecano ce dimanche à Old Trafford (1-1). Le Portugais n'a pas marqué.

Tennis - ATP Umag : Jannik Sinner a privé Carlos Alcaraz du doublé. L'Italien a dominé son vis-à-vis de la jeune génération en finale du tournoi croate, dont l'Espagnol était le tenant du titre. Sinner s'est imposé en trois sets (6-7, 6-1, 6-1) pour remporter son premier titre de la saison.

Football - Match amical : A une semaine de démarrer sa saison de Ligue 1 face à Reims, l'Olympique de Marseille a enchaîné un quatrième match de suite sans victoire en préparation (2 nuls, 2 défaites), face à l'AC Milan (0-2). Alors qu’Olivier Giroud a marqué, l'OM, lui, a encore du travail.

Natation - Jeux du Commonwealth : Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O'Callaghan et la double championne olympique de Tokyo Ariarne Titmus ont amélioré le record du monde du 4x200 mètres nage libre à Birmingham, en l'emportant avec un un chrono de 7 minutes 39 secondes et 29 centièmes.

Football - Match amical : Strasbourg s’est offert une victoire de prestige afin de conclure sa préparation estivale. Le club de Julien Stéphan s’est offert de luxe de battre Liverpool, certes remanié, sur sa pelouse d’Anfield. Score final : 3-0.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

C'était la première édition de ce nouveau Tour de France Femmes et cela aura été huit jours spectaculaire. Des Champs-Élysées à la Super Planche des Belles Filles en passsant par de multiples chutes, la domination néerlandaise et le sacre sans partage d'Annemiek van Vleuten, cette première édition a marqué les esprits. Retrouvez les moments marquants en vidéo.

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue 2 : Sochaux et le Paris FC démarrent leur saison

Cette journée de reprise du championnat se terminera par un alléchant Sochaux - Paris FC, avec un esprit de revanche. La dernière confrontation entre le 5e et le 4e au classement de l'an dernier, en pré-barrage d'accession pour la Ligue 1, s'était soldée par une victoire des Sochaliens (2-1). Pour le moment, Gungamp, Metz; Laval, Niort, Dijon et Caean sont les seuls clubs à avoir gagné leur première rencontre. Coup d'envoi à 20h00.

2. Tennis - ATP Washington : Murray, Mannarino et Paire attendus sur le court

Le tournoi de Washington ouvre ses portes ce lundi avec d'alléchants premiers tours. Le Britannique Andy Murray devra croiser le fer avec Mikael Ymer tandis que les Français Adrian Mannarino et Benoît Paire seront opposés à l'Américain Bradley Klahn (WC) et à l'Allemand Peter Gojowczyk.

Andy Murray Crédit: Getty Images

