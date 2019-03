Rennais, Ligue Europa, Indian Wells, Worley : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue Europa : Les Rennais peuvent rêver d'exploit

Le Stade Rennais a mis le feu jeudi soir au Roazhon Park. Devant des supporters bouillants les hommes de Julien Stéphan sont magnifiquement venus à bout d'Arsenal (3-1). En emballant le match en deuxième période après l'expulsion de Sokratis les Bretons se donnent le droit de rêver à l'exploit. Pour cela ils devront être solide la semaine prochaine à Londres.

2. Tennis – Masters Indian Wells : Hécatombe française en Californie

Après l'élimination d'Herbert en début de soirée par Philipp Kohlschreiber (6-4, 6-0), Ugo Umbert, Jérémy Chardy et Benoît Paire ont également pris la porte cette nuit à Indian Wells. Ils restent désormais trois tricolores en Californie. Lucas Pouille retrouvera le vainqueur du match entre Donald Young et Hubert Hurkacz, Adrien Mannarino affronte ce vendredi Tennys Sandgren et Gilles Simon jouera face à Malek Jaziri pour une place au troisième tour.

Vidéo - Coups droits déstructeurs et volées tout en toucher : comment Auger-Aliassime a rendu fou Norrie 01:33

3. Football – Ligue Europa : Chelsea et Naples ont déroulé

Le Napoli et les Blues et Chelsea se sont imposés facilement sur leur pelouse en huitième de finale aller. Chelsea a corrigé le Dynamo Kiev 3-0 tandis que Naples est venu à bout, sur le même score, du Red Bull Salzburg. De quoi aborder sereinement le match retour la semaine prochaine. Dans les autres résultats du soir, Valence a pris le meilleur (2-1) sur Krasnodar, l'Inter Milan a été tenu en échec (0-0) sur la pelouse de Francfort tout comme Séville face à Prague (2-2) tandis que Benfica s'est incliné 1-0 face au Dinamo Zagreb.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – Indian Wells WTA – Après la qualification de Kristina Mladenovic face à Saisai Zheng (7-5, 6-2), ce n'est pas passé pour Alizé Cornet, éliminée par Ajla Tomljanovic en deux manches (7-5, 6-3). Mladenovic retrouvera la numéro 1 mondiale au prochain tour en la personne de la Japonaise Naomi Osaka.

Football – La nouvelle déroute européenne du PSG fait décidemment réagir toute l'Europe. L'ancien coach des champions de France en titre, Carlo Ancelotti a évoqué à la situation du club de la capitale. Au micro de Sky Italie, le coach du Napoli a ironisé : "Si ça avait été moi sur le banc du PSG hier, j’aurais sauté du premier pont que je trouvais..."

Football – L'UEFA a ouvert jeudi une enquête sur Manchester City pour violations présumées du fair-play financier. Le club anglais était, avec le PSG, l'une des formations pointées du doigt par les "Football Leaks" en automne dernier.

Handball – Championnat de France - En venant facilement à bout de Nantes à domicile (34-29) le PSG s'est offert un boulevard vers son cinquième titre de champion de France consécutif. Les coéquipiers de Thierry Omeyer, encore énorme jeudi soir, ont désormais 4 points d'avance sur Montpellier en tête du classement.

La vidéo de rattrapage

Florian Thauvin est sur les tablettes du Milan AC. Un départ est plus que jamais d'actualité. Une doublette de choc Pochettino/Kane au Real Madrid et Dybala nouveau Red Devil ? Comme chaque jeudi, on fait le point sur les rumeurs du jour dans notre Mercato Buzz.

Vidéo - Après le couple Zidane-CR7, Perez veut faire tapis sur un autre duo de rêve 02:15

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters Indian Wells : Serena Williams et Stan Wawrinka en tête d'affiche

Il y aura du beau monde encore sur les courts en Californie ce vendredi. Serena Williams sera opposée à Victoria Azarenka pour l'un des chocs de ce début de tournoi chez les filles. Côté garçon Tomas Berdych sera opposé à Feliciano Lopez et Stan Wawrinka à Daniel Evans. Caroline Garcia affrontera elle Jennifer Brady tandis qu'Adrian Mannarino tentera de se qualifier face au local Tennys Sandgren.

2. Biathlon – Mondiaux d'Ostersund : Un relais dames pour lancer la semaine tricolore

Après une décevante sixième place hier en relais mixte jeudi les Françaises vont tenter, en relais également, de décrocher la première médaille française de ces championnats du monde. Deuxième du classement mondial les Françaises emmenées par Anais Bescond et Justine Braisaz devront se méfier des Allemandes et des Norvégiennes. A suivre à partir de 16h15 sur Eurosport.

3. Ski alpin – Géant de Spindleruv Mlyn : Tessa Worley pour oublier

Tessa Worley participera à sa première course depuis sa déception des Championnats du monde à Are (sixième du géant). La Française partira avec le dossard numéro 2 sur le dos, juste derrière Federica Brignone. La première manche est à suivre à partir de 10h30.