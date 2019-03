Rennes, Barça-OL, Indian Wells : l'actu sur un plateau du 14 mars 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : C'est fini pour Lyon

Pas de miracle au Camp Nou. Plombé par un penalty qui fait polémique, Lyon a vécu un cauchemar à Barcelone en 8e de finale retour (5-1). Les espoirs lyonnais ont été douchés par Lionel Messi, auteur d'un doublé et de deux passes décisives pour porter le club catalan en quart de finale. Liverpool, finaliste la saison passée, sera également au rendez-vous après avoir signé une superbe victoire sur le terrain du Bayern Munich (1-3) avec un doublé de Sadio Mané et un énorme Virgil van Dijk.

Vidéo - "Avec ou sans Var, les Français sont toujours arbitrés comme des petits clubs" 01:18

2. Tennis - Indian Wells : Monfils n'a pas traîné, Federer et Nadal non plus

Gaël Monfils était pressé cette nuit en Californie. Le Français a confirmé son remarquable début de saison en pulvérisant l'Allemand Philipp Kohlschreiber (6-0, 6-2) en 57 minutes de jeu. Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem en quarts de finale. Roger Federer et Rafael Nadal ont également expédié les affaires courantes en dominant respectivement Kyle Edmund (6-1, 6-4) et Filip Krajinovic (6-3, 6-4). Le Suisse sera opposé au Polonais Hubert Hurkacz et l'Espagnol jouera face au Russe Karen Khachanov pour une place dans le dernier carré. Des rencontres à suivre en direct sur Eurosport.

Vidéo - En pleine confiance, Federer a sorti sa panoplie pour expédier Edmund 02:57

3. Basketball - NBA : Les Warriors font tomber les Rockets

Il y avait un petit parfum de play-offs à Houston où les Golden State Warriors, malgré l'absence de Kevin Durant, ont pris le meilleur sur les Rockets (104-106). Klay Thompson (30 points) et DeMarcus Cousins (27 points) ont inspiré le succès de la franchise californienne, qui consolide ainsi sa première place au classement de la Conférence Ouest. Oklahoma City s'est imposé devant Brooklyn (108-96) avec le 26e triple double cette saison de Russell Westbrook (31 points, 12 rebonds, 11 passes décisives. Rudy Gobert a brillé (18 points, 20 rebonds) pour contribuer à la victoire d'Utah face à Phoenix (114-97).

Nous avons aussi retenu pour vous

F1 : Le directeur de course de la Formule 1, le Britannique Charlie Whiting, est décédé à soudainement d'une embolie pulmonaire jeudi à Melbourne où doit se courir le premier Grand prix de la saison 2019. Il avait 66 ans.

Tennis - WTA Indian Wells : La Canadienne Bianca Andreescu, 18 ans et révélation du début de saison, a surclassé l'Espagnole Garbine Muguruza (6-0, 6-1). Elle affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, 6e mondiale, victorieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova (4-6, 6-4, 6-4).

Football - Ligue 1 : La Commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger trois matches de suspension à Jean-Louis Gasset et Wahbi Khazri (dont un avec sursis) après leurs expulsions contre le LOSC dimanche (0-1).

Football - Ligue 1 : Selon L'Equipe, le Paris Saint-Germain devrait bientôt prolonger le contrat de son entraîneur Thomas Tuchel pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2021.

Football - Premier League : Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, a signé mercredi un nouveau contrat de six ans qui le lie jusqu'en 2025 avec son club.

Le tweet qui lance (déjà) le mercato

La vidéo de rattrapage

La F1 reprend vendredi avec les essais libres du GP d'Australie à Melbourne et vous n'avez pas fait vos révisions avant cette nouvelle saison ? Alors cette vidéo est faite pour vous !

Vidéo - Pilotes, écuries, aéro, conso, gants... Tout ce qui change en 2019 01:43

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Rennes en mission

Tous les espoirs du football français reposent désormais sur Rennes, dernier club tricolore encore en lice en Coupe d'Europe. Les Rennais se déplacent à Londres pour affronter Arsenal avec un avantage de deux buts acquis lors de la victoire au Roazhon Park la semaine passée (3-1). Coup d'envoi à 21h00.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : La liste de Deschamps attendue

Didier Deschamps va annoncer ce jeudi, à 14h, la liste des joueurs retenus en équipe de France pour affronter la Moldavie et l'Islande les 22 et 25 mars. Les choix du sélectionneur, notamment en défense et au milieu, seront particulièrement scrutés. Devant, il pourrait devoir se passer des services du Barcelonais Ousmane Dembélé, touché face à Lyon et contraint de passer des examens ce jeudi pour évaluer la nature de sa blessure.

3. Cyclisme - Paris-Nice : Un chrono déterminant

Après la prise de pouvoir du Polonais Michal Kwiatkowski à Pélussin, la journée de vendredi s'annonce déterminante pour le classement général avec un contre-la-montre de 25,5 kilomètres à Barbentane. Une course à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player, avec le départ du premier coureur prévu à 13h18.

4. Ski Alpin - Soldeu : Place au Super-G

Suite des finales à Soldeu avec le Super-G. Les dames seront les premières à s'élancer à 10h30 avant la course messieurs (12h00), où l'Italien Dominik Paris sera favori pour remporter le globe de la spécialité. A suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.