Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Les Verts éliminés, Rennes perd encore

Il n'y aura donc eu aucune victoire française en Coupe d'Europe cette semaine. Non pas que ce soit surprenant mais ça reste, une fois de plus, gênant à bien des égards. Jeudi, les Verts ont ouvert le bal tricolore en Ligue Europa par un match nul et vierge contre La Gantoise (0-0), synonyme d'élimination. Malgré un dernier quart d'heure en supériorité numérique, les hommes de Claude Puel n'ont toujours pas gagné en C3 cette saison. "Moins pire" que Rennes, qui était déjà éliminé mais qui a concédé un quatrième revers de rang dans ce groupe E, sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-1). Dans les autres matchs de la soirée, on retiendra notamment la défaite d'Arsenal contre Francfort (1-2) ou encore celle de Manchester United à Astana (2-1).

Ryad Boudebouz (Saint-Etienne)Getty Images

2. Football – Liga : Année terminée… et opération pour Dembélé ?

C'était le point noir de la soirée de mercredi du côté du Barça, vainqueur de Dortmund (3-1) en Ligue des champions. Titulaire au coup d'envoi, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir sur blessure après 25 minutes de jeu, souffrant d'un énième problème musculaire. Alors que son aventure en Catalogne est plombée par tous ses pépins physiques, cette lésion à la cuisse droite amènerait l'international français et son entourage à envisager l'opération, selon AS. Celui qui veut "être débarrassé des rechutes" verrait dans ce cas passer sa durée d'indisponibilité de cinq semaines à trois mois et ne reviendrait qu'en février prochain, au mieux.

Dembelé en el partido Barcelona-DortmundGetty Images

3. Basketball – Euroligue : l'ASVEL dans le rouge

Ça y est, le bilan de l'ASVEL en Euroligue est passé dans le rouge. Jamais dans le coup à Tel Aviv, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont été balayés par le Maccabi (93-62), enregistrant leur sixième défaite de la saison (pour cinq succès), le troisième d'affilée. Vendredi prochain, c'est un autre déplacement lointain qui attend Villeurbanne, cette fois sur le parquet du Zenit, bon dernier.

On a aussi retenu pour vous

Football – Justice : David Duckenfield, ex-commissaire de 75 ans et responsable de la sécurité le jour du drame d'Hillsborough (96 morts), a été jugé non coupable d'homicides involontaires.

Football – Justice : Seize ultras du SCO d'Angers ont écopé de peines de prison allant jusqu'à trois mois ferme pour avoir caillassé en 2018 un bus de supporters de Guingamp.

Supporters d'AngersGetty Images

Basketball - Jeep Elite : Monaco a conforté sa troisième place au classement en prenant le meilleur sur le parquet de Châlons-Reims (89-100).

Handball - Starligue : Nantes s'est imposé à Chambéry (28-29) dans les derniers instants pour rejoindre Nîmes, Toulouse et Montpellier à la deuxième place.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OM pour enchaîner

Si Marseille a ramené une victoire laborieuse de Toulouse (0-2) dimanche dernier, ça n'en restait pas moins un troisième succès de rang en Ligue 1. Le dauphin du PSG reçoit Brest (11e) à 20h45, avec comme objectif de revenir provisoirement à cinq points du champion de France en titre, mais surtout de prendre ses distances sur ses poursuivants. Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont de retour de suspension pour l'occasion, tandis que le jeune Isaac Lihadji, qui rechigne à signer son premier contrat pro, n'a pas été retenu.

Dario Benedetto (OM) après son but à Toulouse.Getty Images

2. Formule 1 - Grand Prix d'Abou Dhabi : C'est parti pour la dernière

Les essais libres 1 et 2 du Grand Prix d'Abou Dhabi, dernier rendez-vous de la saison en F1, auront lieu à 10h00 puis 14h00. Parmi les enjeux de ce week-end, on notera la bagarre pour la sixième place du championnat pilote entre Albon (Red Bull), Sainz (McLaren) et Gasly (Toro Rosso). Leclerc, lui, a encore une chance de prendre la troisième place à Verstappen, même si la Scuderia ne s'est jamais imposée lors des dix dernières éditions sur le circuit Yas Marina. Du côté des écuries, Renault et Toro Rosso sont à la lutte.

Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) au Grand Prix du Mexique 2019Getty Images

3. Basketball – NBA : Les Nets et les Celtics se retrouvent

Après un premier affrontement dans la nuit de mercredi à jeudi, remporté par les Celtics (121-110), les deux équipes se retrouvent au Barclays Center à 18h00. Les Nets restent donc sur un revers et occupent actuellement la septième place à l'Est, tandis que Boston est deuxième après s'être imposé lors de ses deux dernières sorties. A noter que les dernières heures ont été marquées par la longue tirade de Kyrie Irving sur Instagram, qui avait été conspué par le public de son ancienne franchise malgré son absence.

4. Ski et combiné nordiques : Top départ à Ruka

La nouvelle saison de ski et de combiné nordiques débutera à Ruka en Finlande, dès 10h50. Le programme complet sur nos antennes :

10h50 - Combiné nordique à Ruka : Saut HS 142

12h25 - Ski de fond à Ruka : Sprint classique dames et hommes

14h50 - Combiné nordique à Ruka : 5km individuel

17h55 - Saut à ski à Ruka : Qualifications HS 142

