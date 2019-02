Rennes, Knicks, Bleus contre Hirscher : l'actu sur un plateau du 15 février 2019

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Rennes n'a pas tenu

C'est ce que l'on appelle une terrible déception. Le Stade rennais pensait tenir une précieuse victoire au Roazhon Park, quand il a été rejoint sur le fil par le Betis Séville (3-3), après avoir menait 3-1. Même en 16e de finale aller, tout relâchement se paie cash. Les Bretons pourront se repasser le film de ce retournement de situation.

C'est par une perte de balle et un marquage oublié que Giovani Lo Celso a inscrit le premier but espagnol (32e). La défense rouge et noir a ensuite cédé après l'heure de jeu face à Sinei (62e) puis Lainez (90e). "On n'a pas réussi à ressortir le ballon proprement, pas assez pour nous accorder des temps de possession dans leur camp", a résumé le coach Julien Stephan, dont les hommes sont désormais quasiment condamnés à gagner en Andalousie.

Les autres rencontres ont été marquées par une surprise, la victoire du Bate Borisov sur Arsenal (1-0), qui a fini sans Alexandre Lacazette, exclu pour un coup de coude volontaire.

A Rome, Wissam Ben Yedder a permis au FC Séville de s'imposer sur le terrain de la Lazio (0-1), et à Malmö, Olivier Giroud a donné le but du succès Chelsea (1-2). Pas de souci pour Naples à Zurich (1-3).

2. Basketball - NBA : Les Knicks, enfin !

Après 18 défaites, les New York Knicks ont bien voulu casser la plus longue série infructueuse de leur histoire en gagnant à Atlanta (91-106). La franchise classée dernière de la conférence Est (11 v-47 d) a démarré fort en menant 28-13 après le premier quart temps. Le petit nouveau Dennis Smith Jr (19 points), tout juste arrivé de Dallas, s'est illustré spécialement dans le 3e quart temps et John Jenkins et Kadeem Allen ont chacun tourné à 14 points.

Orlando a décroché sa cinquième victoire de suite, face à Charlotte, sans Tony Parker, touché au dos (127-89). Evan Fournier a inscrit 10 points dans le premier quart-temps et Nikola Vucevic s'est déchaîné avec 17 points et 11 rebonds.

Oklahoma City pensait peut-être que la sortie sur blessure d'Anthony Davis combinée au triple-double de Russell Westbrook (44 points, 14 rebonds et 11 passes décisives) suffirait mais non, ce sont bien les Pélicans qui ont fait la loi (131-122).

3. Ski alpin - Mondiaux : V'la Vlhova !

Petra Vlhova n'a pas craqué pour se parer d'or sur le géant, à Are. La Slovaque est devenue la première skieuse de son pays championne du monde, devant l'Allemande Viktoria Rebensburg et l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Vidéo - Malgré une immense frayeur, Vlhova a fini en or 01:26

La vidéo de rattrapage

Le XV de France, c'est un abime de perplexité et une tonne de questions. Parmi celles-ci : "Pourquoi mettre à l'aile Fickou, le meilleur centre français ?"

Vidéo - Poulain: "Pourquoi mettre à l'aile Fickou, le meilleur centre français ?" 01:33

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis

Coupe Davis : La France, finaliste de la dernière édition, a hérité de la Serbie et du Japon dans le groupe A de la phase finale qui se tiendra du 18 au 24 novembre, à Madrid.

ATP New York : L'Américain Frances Tiafoe, quart de finaliste de l'Open d'Australie, s'est incliné dès son entrée en lice face au Taïwanais Jason Jung, 143e mondial, 6-3, 7-5.

WRC - Rallye de Suède : Thierry Neuville (Hyundai MST) a remporté l'ES1 disputée sur l'hippodrome de Karlstad en battant Sébastien Ogier (Citroën WRT) de 0"8 et Andreas Mikkelsen (Hyundai MST) de 1"1.

Basketball - NBA : La Ligue a infligé une amende de 25000 dollars à Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State, "pour avoir insulté et provoqué un officiel", en l'occurrence l'arbitre de Portland - Golden State, mercredi.

Handball - Starligue : Nantes a gagné à Chambéry (24-26) en clôture de la 14e journée pour revenir à la 2e place, à 3 points du PSG.

Football - Mondial 2030 : Le Chili a ajouté son nom officiellement à ceux de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay pour postuler à l'organisation commune de la compétition.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski Alpin - Mondiaux : Hirscher de favori à challenger ?

Marcel Hirscher était au fond de son lit jeudi avec une bonne grippe. Pas sûr que l'Autrichien soit au top de sa forme pour le géant du jour (1re manche à 14h15). Il s'est même avoué "pas très optimiste". De quoi booster les chances de nos Français Alexis Pinturault, champion du monde de combiné, Thomas Fanara, Mathieu Faivre et Victor Muffat-Jeandet, qui figurent dans le top 10 mondial de la discipline cette saison.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Pircher, Ferdinand, Atomic,... : Ils font gagner Hirscher 02:13

2. Formule 1 : Le rouge avec du vernis ?

La suite des présentations des monoplaces 2019 passe par Maranello, où Ferrari va dévoiler sa présumée SF72H à 10h45. Peut-être avec une livrée new-look mais sûrement une équipe renouvellée avec la promotion de Mattia Binotto à la direction - en lieu et place de Maurizio Arrivabene - et Charles Leclerc, remplaçant de Kimi Räikkönen.

3. Football - Ligue 1 : L'OL en répétition

Deux matches avancés de la 25e journée : Nîmes - Dijon (19h00) précèdera Lyon-Guingamp (20h45), particulièrement scruté car il s'agira pour l'OL de la dernière mise en place avant la réception du FC Barcelone en Ligue des champions, mardi.