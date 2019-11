Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Match référence pour l'OL, déjà fini pour Lille

Deux stades, deux ambiances pour les clubs français hier soir. Dans son antre, l'Olympique Lyonnais a signé une prestation aboutie pour dominer le Benfica Lisbonne (3-1). Dans un 4-4-2 qui a permis à Rudi Garcia d'aligner tous ses atouts offensifs, les Gones se sont montrés convaincants offensivement et solides mentalement en deuxième période. Les voilà deuxièmes de leur groupe derrière Leipzig. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Memphis Depay, encore buteur mardi soir mais touché à la cuisse et incertain pour le choc contre l'OM dimanche.

A Valence, Lille avait pris le match par le bon bout avant d'exploser en fin de rencontre et de s'incliner lourdement 4-1. Ce 15e match sans victoire sur la scène européenne boute déjà le LOSC de la C1 au terme de la 4e journée, et il ne possède plus qu'un infime espoir de décrocher la troisième place de son groupe synonyme de Ligue Europa.

2. Football - Ligue des champions : Chelsea dingue, Hakimi superstar

Les amateurs de football offensif se sont régalés mardi. Dans le groupe de Lille, Chelsea et l'Ajax Amsterdam ont offert un des matches les plus fous de la saison, conclu à 4-4 alors que les Néerlandais menaient 1-4 avant d'être réduits à neuf. Autre scénario renversant, le succès du Borussia Dortmund face à l'Inter Milan (3-2) dans le groupe F grâce à un doublé du latéral Achraf Hakimi. Les Allemands sont à un point du Barça, accroché plus tôt par le Slavia Prague en Catalogne au terme d'un match insipide. Le tenant du titre Liverpool a assuré l'essentiel face à Genk (2-1) et passe devant Naples, accroché à domicile par Salzburg avec un nouveau but du crack Håland.

3. Basketball - NBA : On n'arrête plus les Lakers !

Et de six pour la troupe de LeBron James. Portée par un troisième triple-double de rang de leur star (30 points, 10 rebonds, 11 passes), les Lakers ont signé leur sixième victoire consécutive en renversant Chicago (112-118) après avoir été mené de 17 unités à la mi-temps. Ils conservent ainsi la tête de la conférence Ouest devant Denver, tombeur de Miami (109-89). Bon résultat pour les Boston Celtics, désormais leaders ex aequo à l'Est après leur succès sur le parquet de Cleveland (113-119).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Copa Libertadores : La finale va de nouveau être délocalisée, l'affiche 2019 entre River Plate et Flamengo, initialement prévue le 23 novembre à Santiago, a été reprogrammée mardi à la même date à Lima (Pérou) en raison de la crise sociale au Chili.

Tennis - Next Gen Finals : L'entrée dans le tournoi a été compliquée pour le Français Ugo Humbert, dominé en quatre sets (4-3, 1-4, 4-2, 4-1) par un Mikael Ymer bien plus offensif et précis.

Vidéo - Humbert a chuté face à Ymer : les temps forts 02:54

Football - Ligue 1 : L'historique conseiller du président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe, a annoncé qu'il prendrait sa retraite en décembre.

Football - Ligue des champions : Le latéral du FC Barcelone Jordi Alba a subi contre le Slavia Prague, une rechute de sa blessure à la cuisse gauche, qui l'avait privé de cinq matches en début de saison.

Football : Les footballeuses de l'équipe nationale australienne percevront le même salaire que leurs homologues masculins, selon un accord dévoilé mercredi qui constitue un pas important vers plus d'égalité entre les sexes.

La vidéo de rattrapage

Pour notre consultant Arnaud Di Pasquale, Novak Djokovic n'a pas un jeu aussi spectaculaire que d'autres joueurs, mais son toucher de balle, son oeil, sa coordination et sa facilité de déplacement font que le Serbe est supérieur à tous les autres joueurs.

Vidéo - Appelez-le DjoGoat : "Quand il est en très grande forme, Djoko est supérieur à tous" 03:25

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG peut déjà valider son billet (21h00)

Le Paris Saint-Germain est en ballotage très favorable pour la qualification en huitièmes de finale. Le PSG peut la valider ce mercredi en cas de succès contre le FC Bruges, étrillé lors de la précédente journée. Un autre résultat pourrait même qualifier les hommes de Thomas Tuchel en fonction du score de Real Madrid - Galatasaray dans le même temps. Un nul à Bernabeu et une victoire parisienne assurerait la tête du groupe A aux Parisiens.

Vidéo - Le PSG est-il Silva-dépendant ? 01:24

2. Football - Ligue des champions : Le Bayern doit relever la tête, qualifications en vue pour les cadors ? (à partir de 18h55)

Trois jours après l'éviction de l'entraîneur Niko Kovac, le Bayern Munich doit absolument montrer un autre visage contre l'Olympiakos (18h55). Les Bavarois sont certes en tête de leur groupe mais la crise couve et une victoire est attendue. Un succès offrirait pour leur part à Manchester City (chez l'Atalanta), la Juventus Turin (au Lokomotiv Moscou) et l'Atlético Madrid (à Leverkusen) une place en huitièmes de finale.

3. Football - Ligue Europa : Arsenal pour le 4/4 ? (16h50)

De la Ligue Europa le mercredi après-midi, ce n'est pas banal. C'est pourtant le défi proposé à Arsenal sur la pelouse de Vitoria Guimarães pour une possible quatrième victoire et un très grand pas vers le tour suivant.