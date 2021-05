Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Top 14 : Toulon écrase Toulouse

Toulon s'est imposé ce samedi soir avec la manière face au leader, Toulouse (44-10) . Le RCT a glané le bonus offensif et inscrit cinq essais face à une équipe toulousaine expérimentale et inexpérimentée. Les Toulonnais font la belle opération au classement en confortant leur place dans les six.

2. Foot – Ligue 2 : Troyes retrouve l'élite

Trois ans après, Troyes va retrouver la Ligue 1. L'ESTAC a officialisé son retour dans l'élite du championnat de France après sa victoire contre Dunkerque , samedi soir lors de la 37e journée. Les hommes de Laurent Battles assurent du même coup leur titre de champion de Ligue 2.

3. Foot – Premier League : Chelsea prive Manchester City de titre... pour l'instant

Dans une répétition générale de la finale de Ligue des champions à venir, Chelsea a dominé Manchester City grâce à un but de Marcos Alonso au buzzer, samedi (1-2). Les hommes de Pep Guardiola, qui avait fait tourner, devront attendre pour fêter leur titre de champion d'Angleterre. Revanche prévue le 29 mai à Istanbul. Dans la soirée, Liverpool a repris sa marche en avant en battant Southampton (2-0)

Boxe – WBA : , samedi à Arlington (Texas), pour s'emparer de la ceinture intercontinentale WBA des super-welters. Souleymane Cissokho a battu aux points l'Anglais Kieron Conway , samedi à Arlington (Texas), pour s'emparer de la ceinture intercontinentale WBA des super-welters.

Basket – NBA : Russell Westbrook a réussi le 181e triple-double de sa carrière en NBA samedi contre Indiana, égalant le record historique en la matière du légendaire Oscar Robertson.

Foot – Bundesliga : Le Bayern Munich a fêté l'obtention de son 31e titre de champion en pulvérisant Mönchengladbach, avec un triplé de Robert Lewandowski.

Cavagna vite fixé, Ganna impérial et Almeida placé : le résumé du chrono inaugural

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d'Italie : les sprinteurs à l'honneur, Groenewegen de retour

Après le contre-la-montre inaugural remporté par Filippo Ganna, les sprinteurs devraient être à l'honneur lors d'une 2e étape quasiment plate de bout en bout, qui se déroule ce samedi sur 179 kilomètres entre Stupinigi et Novara dès 12h55. L'occasion, peut-être, pour Dylan Groenewegen de se montrer, lui qui est de retour plusieurs mois après avoir causé la grave chute de Fabio Jakobsen.

Le profil de la 2e étape : Première chance pour les sprinters

2. Tennis – ATP Madrid : Zverev en favori, Berrettini à l'affût

Huit mois après Flushing, Zverev n'a pas manqué ses retrouvailles avec Thiem

3. Formule 1 – GP d'Espagne : Hamilton, une victoire après la 100e pole ?

Lewis Hamilton a atteint samedi en qualification la barre symbolique des 100 pole positions en F1. Le Britannique voudra transformer l'essai lors de la course ce dimanche, et profiter de la légère supériorité de sa voiture sur la Red Bull de Max Verstappen, qui partira second. Esteban Ocon (Alpine), qualifié 5e, sera à l'affût, comme Charles Leclerc (Ferrari), 4e.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Espagne 2021 Crédit: Getty Images

4. Foot – Ligue 1 : le PSG veut rester dans la course

Provisoirement à quatre points du LOSC, le PSG doit absolument gagner ce dimanche (21h) sur la pelouse du Stade Rennais pour continuer à espérer dans la course au titre. Privés de Kylian Mbappé et Marco Verrati, les Parisiens compteront sur Neymar, qui a officialisé samedi sa prolongation de contrat jusqu'en 2025

