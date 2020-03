C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - La Fédération américaine de natation demande un report des JO

La Fédération américaine de natation a demandé vendredi au Comité olympique et paralympique (USOPC) de son pays à pousser pour un report des Jeux de Tokyo à l’été 2021, compte tenu de la pandémie de coronavirus. "Nous exhortons l'USOPC, en tant que leader au sein du Mouvement olympique, à utiliser sa voix et à défendre les athlètes" a déclaré Tim Hinchey, le directeur général de la Fédération, dans un communiqué.

2. Football – Serie A : La Lazio veut reprendre l'entraînement et s'attire les foudres

Damiano Tommasi, président de l'Association des footballeurs italiens (AIC), estime qu'il est encore trop tôt pour envisager une date de reprise des entraînements. L'ancien international italien s'en est d'ailleurs pris indirectement à Claudio Lotito, le patron de la Lazio Rome, qui aimerait reprendre lundi prochain malgré la pandémie du Covid-19. "Je ne sais pas ce que certains ont dans la tête en pensant être avantagés en reprenant les entraînements" a déclaré le président de l’AIC dans un communiqué publié sur Twitter.

Mais aussi...

Le papier toilette-tennis challenge de Khachanov :

La vidéo de rattrapage

Même confinée, la Stream Team opère ! Quelques jours après l'officialisation du report de l'Euro, nos journalistes se sont intéressés à l'Equipe de France.

Vidéo - Quel Bleu sera le grand perdant du report de l'Euro ? 03:32

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Yachine, il était une fois la révolution

Il y a trente ans, jour pour jour, l'un des gardiens les plus emblématiques de l'histoire du football s'éteignait. Aujourd'hui, Eurosport retrace la vie et la carrière de Lev Yachine, l'homme qui a révolutionné le poste de gardien de but.

2. 21 mars 2008 : le premier chapitre du mythe du requin blond

C'était à Eindhoven, le 21 mars 2008. Alain Bernard entrait dans la légende la natation en s'offrant son premier record du monde sur 100 mètres, en demi-finale des championnats d'Europe. Douze ans après, Eurosport replonge au coeur de l'exploit du nageur français.

3. "Ils vont faire le mercato cet été" : Premier volet de la série !

Coronavirus ou pas, le mercato ne s'arrête jamais. L'été 2020 va marquer un tournant pour de nombreux joueurs. La rédaction d'Eurosport vous a sélectionné les 50 qui vont mettre le feu au marché. Premier épisode ce samedi avec les joueurs classés de la 50e à la 41e place.