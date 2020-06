La Premier League a repris ce mercredi soir avec une humiliation : Arsenal a été balayé à City. L'ambiance était moins morose à Naples, vainqueur de la Coupe d'Italie face à la Juve. Le foot continue ce jeudi avec la Liga et le Real. Pour le reste, on parlera de Yannick Bru, de Kyrie Irving, de Dany Heatley et d'Euro, entre autres.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : reprise cauchemardesque pour Arsenal face à City

Après plus d'une centaine de jours d'interruption, la Premier League était de retour ce mercredi soir. Après un triste Aston Villa - Sheffield en ouverture (0-0), le choc entre Manchester City et Arsenal à l'Etihad a nettement tourné à l'avantage des champions en titre (3-0). Les Gunners, totalement impuissants, ont été plombés par David Luiz, auteur d'une erreur grossière sur l'ouverture du score de Raheem Sterling puis exclu pour avoir provoqué un penalty transformé par Kevin De Bruyne.

Manchester City - Arsenal Crédits Getty Images

2. Football - Coupe d'Italie : Naples vient à bout de la Juve

Naples a remporté mercredi la sixième Coupe d'Italie de son histoire, en venant à bout de la Juventus aux tirs au but (0-0, 4-2 aux t.a.b.). Les hommes de Gennaro Gattuso, nettement plus dangereux que de bien pâles Turinois, auraient pu être récompensés plus tôt. Mais la séance de tirs au but leur a été favorable, et ils ont profité des ratés de Dybala et Danilo d'entrée pour l'emporter.

Napoli, Gattuso portato in trionfo dalla squadra Crédits Eurosport

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Rugby - Podcast : "Prendre une tarte dans la gueule, c'était mon destin"

Ce jeudi, Raphaël Poulain reçoit un invité de marque dans "Poulain Raffûte" : Yannick Bru, joueur emblématique du Stade Toulousain des années 2000, deux fois champion de France et double champion d'Europe, revient sur sa carrière, sur ses démêlés avec le XV de France et sur son passage marquant en Afrique du Sud.

2. Grands Récits - Podcast : Snyder - Heatley, le pardon et l'impossible rédemption

Le jeudi, c'est aussi Grands Récits. L'épisode du jour revient sur l'histoire de Dany Heatley, c’est celle d’un hockeyeur qui a vu sa vie basculer au détour d’un virage. Un soir de septembre 2003, par son imprudence, le jeune homme a envoyé sa Ferrari dans le décor et son grand copain Dan Snyder au cimetière. La suite, c’est l’histoire d’un pardon, et d'une reconstruction impossible.

Snyder et Heatley Crédits Eurosport

3. Football - Euro : notre Top 50 des moments marquants continue

Il n'y a pas d'Euro cette année. Pour vous aider à passer le temps et attendre l'édition qui se déroulera à l'été 2021, nous avons décidé de vous concocter un Top 50 des moments qui ont jalonné la grande histoire du Championnat d'Europe des Nations. Quatrième épisode ce jeudi, du 20e au 11e. On y reviendra sur les exploits de Zidane et Platini, le but le plus important de l'histoire de l'Espagne à l'Euro, et une célébration iconique.

Zidane Balotelli et Hrubesch - Le Top 50 de l'Euro Crédits Eurosport

4. Basket - NBA : pourquoi Irving est une cible facile

Kyrie Irving, le meneur des Brooklyn Nets, défend l'idée que la saison de NBA ne doit pas reprendre, afin de ne pas détourner l'actualité des mouvements sociaux aux Etats-Unis. Cela lui vaut d'être qualifié de "perturbateur" par une partie de la presse étatsunienne. Sans doute la conséquence de plusieurs années passées à se forger une personnalité à part, entre créateur de polémiques et machine à fantasmes.

Kyrie Irving (Brooklyn Nets) Crédits Getty Images

