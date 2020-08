Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Stars au rendez-vous, Bucks et Lakers au 2e tour

Après trois jours de mise en stand-by sur fond de lutte sociétale, la NBA a repris samedi soir à Orlando. Premiers de leurs conférences respectives, les Lakers et les Bucks ont remporté leur "match 5" du premier tour des playoffs, se qualifiant ainsi pour le deuxième sur le score de 4-1. Los Angeles a pu compter sur un duo dominant pour éliminer Portland (131-122). LeBron James a cumulé 36 points, 10 rebonds et 10 passes, le tout à 14/19 au tir. Son compère Anthony Davis a inscrit 43 points, à un taux de réussite encore meilleur (14/18), et pris 9 rebonds.

L’équipe de Milwaukee, dont le refus de jouer en raison de revendications relatives au mouvement Black Lives Matter avait initié la mise sur pause de la NBA mercredi, s’est de son côté appuyée sur son franchise player, Giannis Antetokounmpo. Le MVP en titre a marqué 28 points et capté 17 rebonds lors du succès face au Magic (118-104). Les Bucks affronteront Miami en demi-finale à l'Est. Enfin, les stars de la ligue étaient décidément en verve samedi, James Harden claquant 31 unités à 11/15 dans l’autre rencontre de la soirée, guidant les Rockets vers une victoire 114-80 face à OKC qui leur permet de prendre les rênes de leur série (3-2).

Anthony Davis et leBron James, lors du "match 5" des Lakers face aux Blazers, au 1er tour des playoffs 2020 Crédit: Getty Images

2. Tennis - M1000 de Cincinnati : Djoko, un record et un projet

Et de 35. Novak Djokovic a remporté son 35e Masters 1000, samedi soir en triomphant de Milos Raonic (1-6, 6-3, 6-4) en finale d’un tournoi de Cincinnati délocalisé à New York en raison de la crise sanitaire. Il égale ainsi le record en la matière, qu’il codétient maintenant avec Rafael Nadal. Déjà sur courant alternatif en demi-finale, le Serbe n’a pas été impérial, à deux jours du début de l’US Open. Mais il reste invaincu en 2020.

En marge de ce titre, Djokovic s’est exprimé sur son projet de création d’une association de joueurs. Un projet auquel Rafael Nadal et Roger Federer n’ont pas adhéré – sans le nommer. Les deux autres ténors du circuit se sont prononcés à ce sujet par l’intermédiaire de Twitter, avant que "Nole" ne le fasse donc en conférence de presse. "Ce n’est pas une union. On n’appelle pas au boycott, on ne crée pas un circuit parallèle", s’est-il notamment défendu.

Le fantôme de Djoko puis le retour du Djoker : le résumé de Djokovic-Raonic

3. Football - Ligue 1 : Dolberg porte Nice, Camavinga émerveille Rennes

Deuxième défaite en deux matches de L1 pour Strasbourg. Le RCSA a été battu samedi soir sur sa pelouse par l’OGC Nice (0-2, doublé de Kasper Dolberg). Plus tôt dans la journée, Rennes avait gagné à domicile 2-1 face à Montpellier, notamment grâce à un Eduardo Camavinga buteur et étincelant, deux jours après avoir été convoqué pour la première fois en équipe de France, à seulement 17 ans.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme : La Groupama-FDj a donné des informations dans les soirées au sujet des blessures de Thibaut Pinot, qui a chuté samedi lors de la première étape du Tour. Il souffre de "dermabrasions multiples sur le côté droit du corps, d'un traumatisme au genou et d'un traumatisme de l'épaule droite."

Basket - Le Staples Center, où jouent en temps normal à domicile, à Los Angeles, les équipes NBA des Lakers et des Clippers, sera utilisé comme bureau de vote lors de l'élection présidentielle états-unienne du 3 novembre, ont annoncé samedi, dans un communiqué, les différentes parties prenantes.

Football - Neymar va changer d'équipementier. La star brésilienne va passer de Nike, son sponsor depuis 15 ans, à Puma, selon les informations de différents médias samedi soir. "Je confirme que Neymar n'est plus un sportif Nike" a déclaré Josh Benedek, un porte-parole du groupe, à l'AFP.

Boxe : Jose Ramirez a conservé samedi, à Las Vegas, ses titres WBC et WBO des poids super-légers, en battant aux points l'Ukrainien Viktor Postol. L'Américain s'est imposé aux yeux de deux des trois juges (114-114, 115-113, 116-112). Le Cubain Erislandy Lara a quant à lui gardé son titre WBA des super-welters, en battant aux points l'Américain Greg Vendetti, à Los Angeles.

Golf : Le Japonais Hideki Matsuyama et l'Américain Dustin Johnson ont viré en tête du BMW Championship, deuxième étape des play-offs de la FedEx Cup, samedi soir à l'issue du troisième tour de compétition à Olympia Fields, dans l'Illinois.

Endurance : Après 18 des 24 heures de course lors des 24 Heures Moto, ce dimanche au Mans, Mike Di Meglio était en tête. Fin de l'épreuve à midi.

Le tweet de circonstance

Le premier maillot jaune du Tour de France 2020 est pour Alexander Kristoff et l'équipe UAE Emirates. Le premier masque jaune aussi.

La vidéo de rattrapage

Caméra embarquée : La chute de Thibaut Pinot vue de l'intérieur

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : une deuxième étape pour baroudeurs ?

Deuxième étape du Tour de France 2020, ce dimanche. Deuxième parcours tracé autour de Nice... mais pas deuxième chance pour les sprinteurs. Alexander Kristoff, le maillot jaune, aura ainsi du mal à suivre, tant le peloton prend déjà de la hauteur. Toutefois, les principaux cols sont situés loin de l'arrivée et les baroudeurs pourraient ainsi se mettre plus en évidence que les favoris au sacre. Julian Alaphilippe pourrait notamment avoir sa carte à jouer, sur cette étape qu'il a cochée. La course s'élance à 13h (départ fictif) et est à suivre sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Le profil de la 2e étape : Trois cols au menu, la montagne arrive déjà !

2. Formule 1 - Grand Prix de Belgique : Hamilton challengé ?

Lewis Hamilton domine le circuit, cette saison encore, au volant de sa Mercedes. Dimanche à Spa-Francorchamps, il partira en pole position lors du Grand Prix de Belgique (15h10), devant son équipier Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull, 3e) et Daniel Ricciardo (Renault, 4e) représenteront pour eux des menaces plus prégnantes que les Ferrari, toujours en grande difficulté (Charles Leclerc 13e, Sebastian Vettel 14e).

3. Football - Ligue 1 : L'OM en prime time pour sa rentrée

Voici le programme de la suite de la 2e journée de Ligue 1, ce dimanche, avec les entrées en lice de l'OM, de l'ASSE et de Metz.

13h : Reims - Lille

15h : Metz - Monaco, Nantes - Nîmes, Angers - Bordeaux et Saint-Etienne - Lorient

21h : Brest - Marseille

Il tire les penalties comme Neymar et a pour modèle Ronaldo : El Bilal Touré, la révélation rémoise

