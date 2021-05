Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Thiem sorti, les Bleus dans le dur

Des têtes d'affiche pas à la fête. Après Dominic Thiem, renversé par le vétéran Pablo Andujar (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4), Alexander Zverev a senti le vent du boulet au 1er tour. Mené 2 sets à 0, l'Allemand a pris la mesure de son compatriote Oscar Otte en 5 sets (3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0).

En revanche, le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas n'a pas connu d'hésitation dimanche soir contre Jérémy Chardy, le 60e mondial (7-6, 6-3, 6-1). Une défaite que n'a malheureusement pu éviter non plus Océane Dodin contre Madison Keys, 6-3, 3-6, 6-1, et qui a illustré la mauvaise journée des Bleus. Car si Enzo Couacaud a passé l'obstacle contre Egor Gerasimov (7-6, 6-4, 6-3) pour son tout premier match en Grand Chelem, Corentin Moutet, Gilles Simon, Grégoire Barrère, Diane Parry, Elsa Jacquemot et Clara Burel sont tombés.

A noter que Grigor Dimitrov a eu trois balles de matches pour conclure à 6-2, 6-4, 5-1, avant de renoncer sur blessure dans le 4e set.

2. Basketball - NBA : Les Lakers perdent gros, les Clippers se reprennent, Atlanta prend le large

Mauvaise soirée pour les Lakers. Les champions en titre n'ont pas juste concédé une défaite à domicile qui permet aux Phoenix Suns (92-100) de revenir à leur hauteur (2 victoires partout) dans le série, ils ont aussi perdu Anthony Davis sur blessure.

Côté Clippers, la victoire a été au rendez-vous grâce à un excellent Kawhi Leonard face aux Dallas Mavericks (106-81), pour recoller au score (2-2). Les Nets ont décroché leur troisième victoire en quatre matches contre les Celtics (141-126) grâce aux 42 points de Kevin Durant et aux 39 pions de Kyrie Irving et Atlanta a fait le break (3-1) contre les New York Knicks (113-96).

3. Handball - Ligue des champions : Brest si près, si loin

L'exploit avait été retentissant mais les Brestoises y avaient laissé trop d'énergie. Après avoir éliminé les joueuses de Györ, triples tenantes du titre (2017, 2018, 2019) samedi en demi-finale, les Bretonnes n'ont pas tenu le choc en finale face aux Norvégiennes de Kristiansand (34-28), à Budapest.

4. Indycar - Indy 500 : Castroneves passe la 4e, Pagenaud sur le podium

Au terme d'un final haletant comme c'est souvent le cas sur l'anneau de vitesse de l'Indiana, Helio Castroneves a remporté à 46 ans les 500 miles d'Indianapolis pour la 4e fois (après 2001, 2002 et 2009), devant une assistance réduite à 135.000 personnes au lieu des quelques 300.000 habituellement. Parti 8e, le Brésilien a attendu son heure en gérant son carburant, et a passé irrésistiblement le jeune Espagnol Alex Palou dans la dernière minute. Le Français Simon Pagenaud, titré en 2019, a fini en trombe pour compléter le Top 3.

"Je n'ai participé qu'à deux courses cette année, et je les ai gagnées !", s'est exclamé "Spiderman", qui a encore grimpé aux grillages pour fêter ça. En janvier, il avait remporté l'une des plus belles épreuves d'Endurance, les 24 Heures de Daytona, en Floride.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Copa América : A deux semaines du début de la compétition, la Confédération sud-américaine de football a décidé que le tournoi ne pouvait être joué en Argentine, en raison de la pandémie de Covid-19.

Ligue 1, barrages : Nantes a conservé sa place dans l'élite malgré une défaite (0-1) à domicile face à Toulouse, après sa victoire à l'aller (1-2).

D1 féminine : Le PSG a fait un pas de plus vers son premier titre en ramenant un nul de Lyon (0-0) dimanche. Les Parisiennes recevront les Dijonnaises vendredi pour mettre fin à 14 ans d'hégémonie de l'OL.

Euro : Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini a réduit dimanche à 28 sa liste de présélectionnés et notamment fait une croix sur l'attaquant du PSG Moise Kean. En revanche, Marco Verratti et Stefano Sensi y figurent.

Basketball - Euroligue : Premier titre pour l'Efes Istanbul, qui a battu en finale le FC Barcelone (86-81) de Pau Gasol. L'Olimpia Milan a remporté le match pour la 3e place face au CSKA Moscou (83-73), toujours à Cologne.

Rugby - Nationale : Bourg-en-Bresse et Narbonne ont assuré leur présence en Pro D2 2021-2022 suite à leurs victoires respectives face à Albi (36-16) et à Nice (12-9), dimanche. Bressans et Audois s'affronteront en finale le 5 juin pour le titre honorifique de champion de la Nationale.

Pour ce premier épisode de Terre Débattue, retour avec notre consultante Camille Pin et nos journalistes Laurent Vergne et Bertrand Milliard sur l'élimination de Dominic Thiem, la polémique entourant Naomi Osaka, qui refuse de se présenter en conférence de presse, et le retour de Roger Federer ce lundi.

Bernal sacré, Ganna intouchable, Cavagna maladroit : le résumé de la dernière étape

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Le retour de Federer

L'événement du jour, c'est le retour de Roger Federer à la Porte d'Auteuil, programmé en troisième rotation sur le Philippe Chatrier face à Denis Istomin, pas avant 16h. Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Garcia sont attendus dans le camp tricolore alors que la toute première night-session de Roland-Garros mettra en scène Serena Williams sur le Central à 21h.

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Le jour des baroudeurs ?

La 2e étape mène le peloton de Brioude à Saugues, sur un parcours 173,28 km rythmé par une montée en 1re catégorie et de nombreuses bosses de 3e et 4e catégories. De quoi favoriser un numéro de puncheur.

3. Football - Euro Espoirs : Les Bleuets face aux Oranjes

Les Bleuets affrontent les Pays-Bas à 18h en quart de finale de l'Euro U21 à Budapest, avec l'ambition d'un titre attendu depuis 1988. Un objectif d'autant plus réaliste que l'effectif de Sylvain Ripoll est riche de quelques éléments passés par les A de Didier Deschamps dont Dayot Upamecano, Houssem Aouar, Eduardo Camavinga et Jonathan Ikoné.

