"Tout s’est bien passé" pour Julian Alaphilippe, qui a subi ce lundi une intervention chirurgicale à la main après sa chute survenue sur le Tour des Flandres ayant causé des fractures des métacarpes 2 et 4 de la main droite. Son équipe, Deceuninck-Quick Step, a communiqué lundi en expliquant que le champion du monde devrait porter un plâtre pour les trois prochaines semaines, avant de débuter sa rééducation.

Les Tricolores engagés à Anvers et Cologne ce lundi ont passé sans encombre leur premier tour. Gilles Simon a ouvert la voie en Allemagne, en battant Jordan Thompson (6-3, 7-5), avant d’être rejoint par Adrian Mannarino, vainqueur expéditif de l'Australien Alexei Popyrin (6-2, 6-2). En Belgique, Ugo Humbert est venu à bout du local Kimmer Copejans (6-4, 6-3). Le programme sera plus relevé pour la suite, les Bleus affrontant respectivement Shapovalov, Kekmanovic et Carreno-Busta.