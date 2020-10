CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Ligue des champions : L'OM a craqué sur la fin et assez logiquement

Omnisport Paris puni, Rennes frustré, Vuelta endiablée et Marseille de retour : L'actu sur un plateau HIER À 04:57

Sept ans après, l'Olympique de Marseille a fait son retour en Ligue des champions. Et s'est incliné sur la pelouse de l'Olympiakos (1-0) sur une réalisation signée Hassan (90e). Si les Marseillais ont encaissé ce but dans le temps additionnel, il est venu sanctionner une prestation insuffisante des Phocéens. A six jours de la réception de Manchester City au Vélodrome, les Olympiens se retrouvent déjà dos au mur.

"Avec ce Payet hors de forme, l'OM ne peut rien espérer en Ligue des champions"

2. Football, Ligue des champions : Démonstration du Bayern, Manchester City et Liverpool poussifs

Il y avait du beau monde de sortie sur les pelouses du Vieux Continent mercredi soir. Et les gros ont connu des fortunes diverses. Si le Real Madrid a sombré en début de soirée contre le Shakhtar Donetsk (2-3), le Bayern Munich a ainsi lancé admirablement la défense de son titre en dictant sa loi à l'Atlético Madrid (4-0) dans le sillage de l'impérial Kingsley Coman. Enfin, Manchester City a eu chaud contre Porto (3-1) alors que Liverpool s'est imposé contre l'Ajax (0-1).

Zidane : "Je n'ai pas fait du bon travail"

CE QU’ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L1 : Un placement en détention provisoire de José Anigo a été requis. L'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une extorsion et d'un homicide volontaire en bande organisée.

Tennis, WTA Ostrava: Elina Svitolina, tête de série N.1, s'est inclinée dès son entrée en lice. L'Ukrainienne a été battue en deux sets par la Grecque Maria Sakkari 6-3, 6-3.

Golf : Adam Scott, vainqueur du Masters 2013, a déclaré forfait pour le Zozo Championship à la suite d'un test positif au Covid-19.

Handball, Ligue féminine : Les Messines ont décroché leur cinquième victoire en autant de journées en s'imposant contre Saint-Amand-les-Eaux (41-20).

Basebal, MLBl : Les Tampa Bay Rays ont gagné 6-4 contre les Los Angeles Dodgers et égalisent à une victoire partout dans les World Series.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Marc Soler l'a voulu. Et il l'a eu. Après s'être échappé dans la descente à 14 km de l'arrivée, le coureur espagnol s'est imposé en solitaire lors de la deuxième étape. Retrouvez l'arrivée en vidéo.

Une échappée et une victoire en solitaire : l'arrivée victorieuse de Soler en vidéo

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Cyclisme : Les pentes de La Laguna Negra attendent Roglic and co sur la Vuelta, le Giro à l'épreuve du Stelvio

Après le succès de Marc Soler en solitaire devant Primoz Roglic qui a ainsi conservé son maillot rouge, la 3e étape de la Vuelta ne va pas laisser le temps aux coureurs de se reposer. Loin de là. Cette journée offre même la première arrivée au sommet sur les pentes de La Laguna Negra. 8,6 km d'ascension à 5,8% de moyenne pour ce col de première catégorie. Le dernier kilomètre promet un beau spectacle. Mais le Giro n'est pas en reste. L'explication finale y est même attendue. Ce jeudi, le Stelvio se dresse en effet devant Joao Almeida, Vincenzo Nibalo and co. Le col italien, l'un des plus hauts d'Europe à l'altitude de 2758 mètres, devrait permettre d'y voir plus clair.

Le profil de la 3e étape : Première arrivée au sommet

2. Football, Ligue Europa : Nice et Lille sur le pont

Nice et Lille ont à cœur de s'illustrer cette saison en L1. Mais ils ont aussi la Ligue Europa à leur programme. Les Aiglons et les Dogues débutent d'ailleurs leur campagne ce jeudi respectivement contre Leverkusen (18h55) et le Sparta Prague (21h00). Une première journée pas vraiment évidente pour les deux clubs français. A eux de valider leurs bonnes sensations entrevues en L1.

Nice - Dante, la carte de l'expérience

3. Handball, Ligue des champions : Le PSG va devoir se surpasser sans Karabatic

Privé de Nikola Karabatic - victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit -, le PSG a un sacré défi à relever contre Kielce ce jeudi (20h45). Les Parisiens, auteurs d’un début de saison raté en C1, vont devoir réaliser un authentique exploit sur le terrain des Polonais, invaincus à domicile depuis un an, avec un effectif amoindri et encore en proie aux doutes.

