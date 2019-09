Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Entre l'étincelle Neymar et le VAR breton, c'était chaud !

Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de buts, mais on ne s'est pas ennuyé en Ligue 1 samedi. Conspué et insulté, Neymar a coupé les sifflets du Parc d'un retourné aussi superbe que salvateur pour offrir le succès à un petit PSG contre Strasbourg (1-0). Le Brésilien a ensuite déclaré qu'il avait pris conscience qu'il jouerait "tous ses matches à l'extérieur cette saison". Le sifflet, lui, Clément Turpin l'a finalement mis à sa bouche pour un but finalement annulé à Rennes contre Brest. Problème, il n'avait pas souhaité avoir recours au VAR avant de céder sous la pression des Brestois. Résultat nul sur toute la ligne (0-0). Dans les autres matches, même score entre Dijon et Nîmes, Nice a calé à Montpellier (2-1), Bordeaux a dominé Metz (2-0).

2. Rugby – Top 14 : L'UBB colle une fessée au Stade Français

52-3, c'est une véritable raclée qu'a passé l'Union Bordeaux-Bègles au Stade Français. Le leader a signé sept essais pour confirmer son bon début de saison. Autre leader, le LOU n'a pas non plus fait dans la dentelle pour éparpiller Brive (59-3). Clermont s'est pour sa part fait surprendre à la maison par Pau (28-37) d'un super Colin Slade, auteur de 27 points. Bayonne a dominé Castres (27-17).

3. Football – Championnats européens : Fati nouvelle coqueluche du Barça, fortunes diverses pour les cadors

Ansu Fati, retenez bien ce nom. A seulement 16 ans, le Guinéen du FC Barcelone a rendu fou Valence avec un but et une passe décisive, le plus jeune joueur à réussir cette performance en Liga au XXIe siècle. Derrière son surprenant leader d'un soir, le Barça a étrillé son adversaire (5-2) avec un doublé de Luis Suarez pour son retour de blessure. L'Atlético Madrid s'est en revanche incliné 2-0 chez la Real Sociedad.

Un des autres tubes du début de saison se nomme Pukki. Teemu Pukki, l'attaquant de Norwich a encore brillé, et a été un des grands artisans de la victoire surprise des Canaries face à Manchester City (3-2). Liverpool, vainqueur plus tôt de Newcastle (3-1) compte déjà cinq points d'avance.

Le Bayern Munich a également peiné, tenu en échec par Leipzig. Le RB reste leader de Bundesliga, deux points devant le tenant du titre bavarois, et un point devant Dortmund, large vainqueur de Leverkusen (4-0) dans l'après-midi.

En Serie A, l'Inter continue son excellent début de saison avec un troisième succès en autant de journées, 1-0 face à l'Udinese grâce à l'épatant Stefano Sensi. Enfin, le prochain adversaire de Lille, l'Ajax Amsterdam n'a eu aucun mal à dominer Heerenveen (4-1).

On a aussi retenu pour vous

Handball – Ligue des champions : Le PSG s'est imposé à Zagreb 37 à 29 lors de la première journée.

Cyclisme – Tour de Grande-Bretagne : Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), déjà porteur du maillot vert de leader, a remporté la 8e et dernière étape autour de Manchester et a remporté le classement général.

Boxe : Le Britannique Tyson Fury, ouvert à l'arcade sourcilière gauche dès le 3e round, est tout de même parvenu à venir à bout du Suédois Otto Wallin au terme d'un combat des poids lourds à la "Rocky", à Las Vegas (Nevada).

Golf – PGA Tour : Le Chilien Joaquin Niemann a pris seul la tête du classement du Greenbrier Classic, ouverture de la saison du circuit nord-américain PGA, au terme du troisième tour. Niemann, qui cumule 15 coups sous le par depuis jeudi, devance de deux coups un trio américain composé de Richy Werenski, Nate Lashley et Robby Shelton.

Tennis – WTA Hiroshima : La Japonaise Nao Hibino, 146e mondiale, a décroché le deuxième titre WTA de sa carrière grâce à sa victoire en finale devant sa compatriote Misaki Doi (107e) 6-3, 6-2.

La vidéo de rattrapage

La 20e étape a offert une dernière lutte pour le podium avec le grand numéro de Tadej Pogacar, vainqueur de sa 3e étape. Leader, Primoz Roglic n'a jamais douté et sera accompagné sur le podium à Madrid par son compatriote et Alejandro Valverde, qui a su résister dans le final.

Le Tweet quand tu dois absolument atteindre ton first down

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : L'heure du réveil a sonné pour Monaco (à partir de 15h00)

Après un début de saison cauchemardesque, Monaco fait face à un grand défi : se lancer face à l'Olympique de Marseille, qui reste sur deux succès de rang (21h00). L'ASM de Leonardo Jardim n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de revivre le spectre de la saison passée. Plus tôt dans la journée, Nantes reçoit Reims (15h00), avec le podium en vue pour le vainqueur. Après deux revers, Saint-Etienne tentera de se relancer face à Toulouse (17h00).

2. Basket – Coupe du monde : Les Bleus pour le bronze (10h00)

Après la frustration d'une demi-finale manquée, l'équipe de France peut relever la tête de la plus belle manière en allant chercher la médaille de bronze en Chine. Il faudra pour cela se défaire de l'Australie, vainqueur de la première confrontation entre les deux équipes dans la compétition. Une troisième place, comme en 2014, laisserait un très beau bilan aux Bleus, déjà assurés des JO.

Les Bleus n'ont pas retenu la première leçon de 2014, à eux d'appliquer la deuxième

3. Cyclisme – Tour d'Espagne : La parade pour Roglic (à partir de 17h10)

Assuré de son premier succès sur un Grand Tour, Primoz Roglic va pouvoir célébrer lors de la dernière étape en forme de procession vers Madrid. Les sprinteurs auront une dernière occasion de s'exprimer, Sam Bennett, en tête. A suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player bien entendu.

A suivre également