Rêve brisé pour Paris, Cornet surprend, Doncic brillant : votre plateau du jour

Le réveil va être douloureux pour les supporters parisiens. Le PSG s'est incliné en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0) et a raté une occasion de marquer son histoire. Alizé Cornet, elle, n'a pas failli face à Sofia Kenin, bien au contraire. Et que dire de Luka Doncic, qui a réalisé une performance extraordinaire face aux Clippers. L'actu sur un plateau, c'est par ici.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Paris doit encore rêver plus grand

Omnisport Le grand soir pour Paris, Cornet, duel Démare - Alaphilippe : votre plateau du jour IL Y A UN JOUR

Un rêve est passé à Lisbonne. Dans une finale tendue, le Paris Saint-Germain a buté sur le Bayern Munich avant de se faire cueillir à l'heure de jeu par un but de Kingsley Coman. L'attaquant français a débloqué un match fermé pour permettre au géant de Bavière de remporter son 6e titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, sur le plus petit score possible (1-0).

Play Icon WATCH "Il a manqué un plan B à ce PSG quand ses stars ont commencé à dérailler..." 00:03:17

2. Tennis - WTA Cincinnati : Alizé Cornet s'offre Sofia Kenin

Surprise à Cincinnati : Alizé Cornet a fait chuter d'entrée l'Américaine Sofia Kenin, tête de série N°2, pour avancer en 8e de finale dimanche à Flushing Meadows. La Niçoise (60e mondiale) a ainsi décroché sa première victoire contre une joueuse du Top 5 en deux ans.

3. Indycar - 500 Miles d'Indianapolis : Sato remet ça

Le Japonais Takuma Sato, déjà lauréat en 2017, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière les 500 Miles d'Indianapolis dimanche, en prenant les commandes de la course aux dépens du Néo-Zéalandais Scott Dixon à 20 tours de la fin. Il y a trois ans, il avait profité de la casse moteur de Fernando Alonso, pourtant dominateur, pour s'imposer.

4. Basketball - NBA : Un étincellant Doncic permet à Dallas de revenir

Il n'était pas sûr de jouer après s'être blessé lors du dernier match, finalement Luka Doncic a été précieux, voire indispensable pour les siens dans la nuit de dimanche à lundi. Au buzzer de la prolongation, la star Slovène a marqué le panier à trois points qui a permis aux Mavericks de remporter le match 4 et de revenir à égalité face aux Clippers (135-132). Mais plus que ce panier, il faut souligner une énième performance individuelle de haut-vol (43 points, 17 rebonds, 13 passes décisives). A seulement 21 ans.

Le tweet chambreur

La vidéo de rattrapage

Passés au travers de leur finale, Kylian Mbappé et Neymar ont perdu pied face à Manuel Neuer et le Bayern, selon nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin. Si Paris est arrivé en finale, c’est grâce à eux. Mais leur manque d’efficacité a été un boulet dans cette conquête finale. (Réalisation: Sébastien Petit)

Play Icon WATCH "Mbappé et Neymar se sont fait manger le cerveau" 00:04:21

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis - ATP Cincinnati : Djoko entre en jeu

Du très beau monde débutera la compétition lundi. A commencer par Novak Djokovic, si tout va bien. Le Serbe a dû déclarer forfait dimanche pour le double en raison de douleurs au cou. Il devra affronter Ricardis Berankis. Dominic Thiem fera ses débuts contre Filip Krajinovic, tout comme Daniil Medvedev, tenant du titre, face à l'Américain Marcos Giron, tandis qu'Alexander Zverev affrontera le revenant Andy Murray.

2. Tennis - WTA Cincinnati : Les Françaises en piste

Après Alizé Cornet, c'est au tour de Caroline Garcia et de Kristina Mladenovic de jouer leur second tour. La première affrontera Viktoria Azarenka pendant que "Kiki" tentera de s'imposer face à la Belge Elise Mertens. Serena Williams joue également lundi, contre Arantxa Rus.

Omnisport Séville, Ligue 1, Reprise ATP, C1 féminine : votre plateau du jour HIER À 05:42