1. Football – Ligue 1 : Révolution à l'OM

Quand Frank McCourt tape du poing sur la table… Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a prononcé vendredi l'éviction du président Jacques-Henri Eyraud, au profit du directeur sportif Pablo Longoria, et la nomination de l'entraîneur Jorge Sampaoli en espérant faire sortir l'OM d'une crise majeure. Quel coup de tonnerre sur la Canebière ! Dans un communiqué publié tard vendredi soir, le propriétaire de l'OM a remis à plat toute l'organisation du club phocéen qu'il avait racheté en 2016.

2. Basket – Euroligue : Exploit de l'ASVEL à Barcelone

Les basketteurs de Villeurbanne ont réalisé un exploit magistral en allant s'imposer vendredi soir sur le parquet du FC Barcelone (69-76), leader de l'Euroligue, signant leur sixième victoire consécutive dans la compétition reine du basket européen, et ils peuvent rêver des play-offs. Les joueurs de TJ Parker avaient déjà dominé le Barça à domicile à l'Astroballe au match aller (80-68). Ils ont donc infligé deux des huit revers, lors de cette campagne européenne, des coéquipiers de Nikola Mirotic, toujours en tête de la saison régulière de l'Euroligue après 26 matches joués.

L'ASVEL a réalisé l'exploit face à Barcelone Crédit: Getty Images

3. Football – Ligue 1 : Rennes s'enfonce dans la crise

Rennes n'y arrive plus ! Les Bretons ont enchaîné vendredi une troisième défaite consécutive en Ligue 1 en perdant à domicile contre Nice (2-1) en ouverture de la 27e journée et voit les places européennes s'éloigner, alors que Nice se donne un peu d'air au classement. Avec ce nouveau revers, Rennes n'a plus gagné depuis le 17 janvier et a compilé depuis quatre défaites et deux nuls, au coeur d'une période marquée par un seul succès en dix matchs, toutes compétitions confondues, ce qui l'éloigne de ses ambitions européennes.

Amine Gouiri, buteur pour Nice face à Rennes en Ligue 1 Crédit: Getty Images

4. Basketball – NBA : Les Lakers redressent la tête

Mené par LeBron James (28 pts, 11 rbds, 7 pds), les Lakers ont battu Portland cette nuit (102-93) malgré les 35 points de Damian Lillard. Une victoire qui va faire du bien aux champions en titre qui restaient sur cinq défaites en six rencontres. Les Clippers de Kawhi Leonard (30 points) sont, eux, venus à bout de Memphis (99-119) alors que le Jazz, leader de la conférence ouest, s'est incliné à Miami (124-116) malgré les 15 points et 12 rebonds de Rudy Gobert.

5. Golf : Woods "va mieux"

Les soins prodigués à Tiger Woods pour de graves blessures à une jambe après un accident de voiture "ont réussi et il se rétablit", a annoncé vendredi son entourage via le compte Twitter de la star du golf. Le champion a été transféré au prestigieux centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où il a fait l'objet de nouvelles "procédures de suivi pour ses blessures ce matin", indique le communiqué, sans plus de précision sur la nature de ces soins. "Les procédures ont réussi et il se rétablit désormais, et a un bon moral", précise le court texte publié au nom de "Tiger et sa famille".

Golfprofi Tiger Woods Crédit: Getty Images

Tennis – ATP Acapulco : Rafael Nadal, numéro 2 mondial, a déclaré forfait pour le tournoi d'Acapulco (15-21 mars) au Mexique, en raison d'un problème au dos, a-t-il annoncé vendredi sur son compte Twitter. Jeudi, l'Espagnol avait déjà annoncé son retrait du tournoi de Rotterdam pour les mêmes raisons.

Rugby – Top 14 : Une semaine après la claque reçue à Clermont, Bayonne s'est imposé à Toulon (16-14), contre une équipe varoise apathique, privée d'une vingtaine de joueurs, vendredi soir en match en retard de la 14e journée du Top 14. Avec ce succès, les Basques (13e) reviennent à une longueur de Pau, en ayant toujours un match en retard et se relancent sérieusement dans la lutte pour le maintien.

Basketball – NBA : L'ailier des Brooklyn Nets, Kevin Durant, blessé à la cuisse gauche, sera absent des parquets de basket jusqu'au 10 mars et va donc manquer le All-Star Game prévu le 7 mars à Atlanta, a annoncé vendredi son équipe new-yorkaise.

Tennis – ATP Cordoba : Le Français Benoît Paire a été sèchement éliminé vendredi en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Cordoba par l'Argentin Federico Coria (6-3, 6-2).

1. Football – Ligue 1 : Paris, réveil obligatoire

Après leur fausse note contre Monaco, les Parisiens doivent retrouver leurs esprits sur la pelouse de la lanterne rouge, Dijon. Malgré les absences, une mise au point est essentielle pour éviter d'être distancé dans la course au titre. Distancés par Lille et Lyon, menacé par Monaco, les coéquipiers de Kylian Mbappé, dont on attend beaucoup mieux après son match raté dimanche dernier, ne peuvent plus se permettre de lâcher des points en court de route.

2. Ski Alpin – Bansko : Rebond obligatoire pour Pinturault

En tête du classement général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault doit oublier dès ce week-end à Bansko (Bulgarie) sa désillusion du géant des Mondiaux pour se concentrer de nouveau sur la chasse au gros globe de cristal. Avec deux géants samedi et dimanche, il a de quoi exorciser sa sortie de piste de la semaine dernière pour tenter d'augmenter son avance sur ses poursuivants. Après 27 courses sur 38, Pinturault possède une marge assez confortable sur le Suisse Marco Odermatt (à 225 points) et l'Autrichien Marco Schwarz (à 258 points) pour espérer être le premier Français depuis Luc Alphand en 1997 à remporter le gros globe de cristal.

3. Cyclisme – Het Nieuwsblad : La saison belge démarre, Alaphilippe a de l'appétit

Le Français Julian Alaphilippe, qui a "des fourmis dans les jambes", fait figure de favori du circuit Het Nieuwsblad, course d'ouverture de la saison cycliste en Belgique samedi entre Gand et Ninove. Le champion du monde 2020 qui a terminé deuxième du Tour de la Provence pour sa rentrée mi-février, a reconnu jeudi le parcours de 200 kilomètres avec ses treize monts (dont le Bosberg et le Mur de Grammont) et neuf secteurs pavés.

4. Athlétisme – All Star Perche : Lavillenie, derniers réglages avant l'Euro

Sans ses deux grands rivaux Armand Duplantis et Sam Kendricks pour le pousser dans ses retranchements, Renaud Lavillenie espère tout de même profiter du All Star Perche, samedi à Aubière, pour se rassurer en vue des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Pour son ultime sortie avant l'Euro (4-7 mars à Torun en Pologne), le champion olympique 2012 compte bien chasser les petits doutes nés de ses dernières prestations, assez décevantes. Après un début d'année en fanfare et notamment un saut à plus de 6 m (6,02m), le 31 janvier à Tourcoing, le premier depuis mars 2016, le Français (34 ans) vient en effet d'enchaîner un zéro pointé à Val de Reuil, le 14 février, puis une petite barre à 5,66 m, dimanche aux Championnats de France indoor à Miramas.

