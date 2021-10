Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions (f) : Soirée parfaite pour l'OL

Les Fenottes ont parfaitement lancé leur campagne européenne. L'OL s'est largement imposé à Göteborg, contre le BK Häcken, (0-3), pour leur premier match dans une C1 new look. Melvin Malard, Catarina Macario et Stine Larsen ont inscrit les trois buts lyonnais. Mais la grande satisfaction de la soirée fut le retour de l’attaquante norvégienne et Ballon d’Or 2018, Ada Hegerberg, 21 mois après son dernier match.

Omnisport Interview de Mbappé, meurtre mystère et "Captain America" : l’actu sur un plateau HIER À 04:49

2. Basketball - NBA : Pour Irving, pas de vaccin, pas d'entraînement

Kyrie Irving est resté aux portes de la Barclays Center Arena. Le meneur de Brooklyn n'a pu participer à l'entraînement de son équipe , faute de vaccin. Problème, la ville de New York a renforcé ses protocoles sanitaires, et n'autorise pas les adultes non-vaccinés à prendre part aux entraînements et aux matches. Le joueur des Nets, lui, continue de fuir le sérum.

3. Football - NWSL : La Ligue en pleine tempête

La NWSL implose. Les joueuses Mana Shim et Sinead Farrelly qui accusent leur ancien entraîneur des Portland Thorns Paul Riley d'abus sexuels, ont également accusé leur ancien club de les avoir forcées à se taire, quelques heures après que celui-ci a présenté ses excuses.

"C'est un prédateur, a confié Shim sur NBC. Il m'a harcelé sexuellement, il a contraint sexuellement Sinead, et ils nous ont pris notre carrière. Dès lors, il y avait une emprise non seulement de la part de Paul mais de l'équipe pour qui je jouais". Ces derniers jours, plusieurs dirigeants de clubs mais aussi de la Ligue ont démissionné, en plein scandale.

On a aussi retenu pour vous

WEC - 24 Heures du Mans : La marque française Alpine, arrivée troisième au Mans cette saison, a annoncé mardi rejoindre la catégorie reine des Hypercars à partir de 2024 où elle alignera deux voitures.

Lapierre : "Rosberg et Hamilton méritaient plus leurs places, je suis content d'être en Endurance"

Basketball - Elite : Monaco a pris le parquet de Boulogne-Levallois (108-81) dans le cadre de la 2e journée. : Monaco a pris le parquet de Boulogne-Levallois (108-81) dans le cadre de la 2e journée. Chalons-Reims, Le Mans et Villeurbanne ont continué leur sans-faute . L'ASVEL monte sur le podium.

Cyclisme sur piste - Championnats d'Europe : La France a récolté trois médailles lors de la première journée : l'argent pour la vitesse par équipes messieurs et Valentine Fortin dans le scratch, le bronze pour Thomas Boudat dans l'élimination.

Un départ raté et la France a fait une croix sur l'or : la finale de la vitesse par équipes en vidéo

Le tweet "MLN"

Si Messi est absent, un autre joueur, plutôt réputé pour sa vitesse, pourrait compléter le trio d'attaque avec Mbappé et Neymar.

La vidéo de rattrapage

Invité des Fous du Volant, Nicolas Lapierre s'est exprimé sur le duel opposant Lewis Hamilton à Max Verstappen. L'ancien pilote de Formule 2, qui a côtoyé le septuple champion du monde à ses débuts, est admiratif de la lutte que se livrent les deux hommes en tête du championnat.

Lapierre : "Hamilton ne baisse pas avec l'âge, Verstappen a les dents qui traînent par terre"

Le podcast à (ré)écouter

Le compte-à-rebours pour Indian Wells, la course au Masters, la longévité de Monfils… Ecoutez DiP Impact !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des Nations : L'Espagne veut sa revanche face à l'Italie

Elles s'étaient déjà retrouvées, il y a trois mois, dans le dernier carré de l'Euro. L'Italie avait eu le dernier mot face à l'Espagne au bout d'une séance de tirs au but (1-1, 4-2 ap. t.a.b.), avant de décrocher le titre européen. Les deux équipes se retrouvent pour une revanche en Final Four. Pour les deux équipes, beaucoup de choses ont changé depuis cette soirée du 6 juillet…

2. Football - Ligue des Nations : Avant Belgique-France, Roberto Martinez se livre à Eurosport

Trois ans après la demi-finale de la Coupe du monde, la Belgique retrouve les Bleus jeudi soir. Nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. La rivalité avec les Bleus , les rendez-vous ratés belges, l’avenir de la génération dorée, sa vision et son futur, le sélectionneur s'est livré sur tous les sujets.

Martinez : "Faire jouer des grands joueurs ensemble ? Il faut trouver un équilibre"

3. Rugby - Top 14 : Mourad à Collazo : "Quand tu soulevais de la fonte, je tournais des pages de livres"

Entre Patrice Collazo et "Mourad de Toulon", le torchon brûle. Ce dernier n'a pas apprécié la réaction du manager du RC Toulon après ses critiques sur le jeu et les performances du club varois. Il le dit haut et fort. En revanche, il s'enflamme, comme beaucoup, pour Antoine Dupont, en passe de devenir le meilleur joueur du monde... S'il signe au Japon !

"Patrice (Collazo), quand tu soulevais de la fonte, je tournais des pages de livres"

Omnisport Derby de folie, Quartararo, onze de Tapie, Clermont : L'actu sur un plateau 04/10/2021 À 05:01