En NBA, le choc de la nuit s’est conclu par une victoire des Houston Rockets sur les Milwaukee Bucks (120-116). En Coupe de France féminine, le PSG a fait le boulot contre Bordeaux (1-2) et rejoint Lyon en finale. Et, en attendant de déguster l’étape reine de la Route d’Occitanie, vous pourrez écouter le podcast "Qui c’est le plus fort ?" consacré ce lundi aux géants David Douillet et Teddy Riner.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Rockets s’offrent les Bucks, San Antonio encore dans le coup

Le choc a tenu toutes ses promesses, et c’est en grande partie parce que ses têtes d’affiche étaient au rendez-vous. Portés par un Giannis Antetokounmpo des grands soirs (36 points, 18 rebonds), les Milwaukee Bucks menaient d’une courte tête face aux Houston Rockets à l’approche du dernier quart-temps (90-89). Mais la balance a finalement penché en faveur des Texans, qui s’en sont remis à Russell Westbrook (31 points) et James Harden (24 points) pour s’imposer (120-116). Boston a de son côté eu du mal à se défaire de Portland (128-124), alors que San Antonio s’est donné le droit de croire encore aux playoffs en disposant de Memphis (108-106).

2. Football - Coupe de France (F) : Lyon - PSG, la finale tant attendue aura bien lieu

La saison 2019-20 du championnat féminin n’ayant jamais repris, c’est en Coupe de France que Lyon et le PSG se livreront à une grande explication sur la scène nationale. Victorieuses de Bordelaises accrocheuses dimanche soir (1-2), les Parisiennes ont en effet rejoint les Lyonnaises - tombeuses de Guingamp un peu plus tôt (0-1) - en finale de l’épreuve. Une finale qui aura lieu le 9 août prochain, à Auxerre.

3. Tennis - UTS 2 : Zverev sacré aux dépens d’Auger-Aliassime

Un peu plus d’un mois après avoir participé à un Adria Tour qui a mal tourné, Alexander Zverev s’est fait remarquer de manière positive en remportant la deuxième édition de l’Ultimate Tennis Showdown dimanche soir. En finale, l’Allemand a eu besoin de la mort subite pour venir à bout d’un Félix Auger-Aliassime de retour de blessure (19-10, 11-13, 10-17, 18-8, 2-1). Chez les dames, Anastasia Pavlyuchenkova l’a emporté au détriment d’Alizé Cornet (16-8, 12-11, 11-14, 9-16, 3-1).

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Battu à domicile par Parme au terme d’un match fou (3-4), Lecce est relégué en Serie B.

Golf - WGC St. Jude Invitational : Vainqueur du tournoi à Memphis, Justin Thomas s’installe dans le fauteuil de numéro 1 mondial.

Hockey sur glace - NHL : Pierre-Edouard Bellemare et le Colorado Avalanche ont dominé les Saint-Louis Blues (2-1) grâce à un but inscrit inscrit à... un dixième de seconde de la fin du match.

Tennis - US Open : Dans un entretien accordé à L’Equipe, Richard Gasquet a affirmé qu’il comptait participer au Majeur new-yorkais, dont la tenue reste encore incertaine.

Le tweet prouvant que Hamilton ne pouvait vraiment plus mettre la gomme

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Route d’Occitanie : Premier test pour les cadors

Après deux premières journées conclues au sprint, la Route d’Occitanie va prendre de la hauteur ce lundi avec une étape reine particulièrement escarpée. Les coureurs auront en effet droit à quatre cols (dont le port de Balès et le col de Peyresourde) et plus de 4 000 m de dénivelé entre Saint-Gaudens et le col de Beyrède. De quoi permettre à Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Egan Bernal (Ineos), Chris Froome (Ineos) et autres Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) de s’offrir un vrai test à moins d’un mois du Grand Départ du Tour de France 2020.

Chris Froome in action at the Route d'Occitanie Crédit: Getty Images

2. Tennis - WTA : Mladenovic reprend en Sicile

Le circuit WTA reprend ses droits cette semaine, à l’occasion de l’Open de Palerme. Simona Halep ayant finalement renoncé à participer, le tableau principal aura Petra Martic, Marketa Vondrousova, Elise Mertens ou encore Anett Kontaveit comme têtes de série. Trois joueuses françaises sont également engagées, à savoir Kristina Mladenovic, Fiona Ferro et Océane Dodin.

3. Podcast - Qui c’est le plus fort ? : Douillet-Riner, poids lourds et palmarès XXL

Chaque lundi, la rédaction d’Eurosport cherche à comparer et des champions de renom dans le podcast "Qui c’est le plus fort ?" Cette semaine, le judo est à l’honneur avec un face-à-face très costaud entre David Douillet et Teddy Riner. Afin de tenter de départager ces deux monstres du sport français, nos journalistes ont pu s'appuyer sur l’expertise et le sens de la formule de Frédéric Lecanu, ancien judoka de haut niveau et désormais consultant sur la chaîne L’Equipe.

Qui c'est le plus fort ? David Douillet ou Teddy Riner Crédit: Eurosport

