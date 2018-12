Rockets, OM, Fourcade : l'actu sur un plateau du 20 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Le record des Rockets, les Hornets se relèvent

Les Houston Rockets ont établi un nouveau record de NBA dans la nuit de mercredi à jeudi. Face aux Wizards (136-118), la franchise a réussi 26 tirs à trois points. Les Rockets ont encore pu bénéficier d'un James Harden en très grande forme (35 points, neuf passes). Après deux défaites d'affilée, les Hornets se sont relevés, sur leur parquet, face à Cleveland (110-99). Kemba Walker est en grande partie l'artisan de cette victoire (30 points, six passes). Les Frenchies Nicolas Batum et Tony Parker ont chacun mis 12 points.

2. Football - Coupe de la Ligue : L'OM coule, Monaco souffle

L'Olympique de Marseille a concédé une nouvelle défaite à domicile en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg (1-1, 2 t.a.b à 4). Déjà éliminés de la Ligue Europa, les Marseillais ne sont pas parvenus à se resaisir, à l'image de Dimitri Payet, qui a raté un penalty et son tir au but. En 11 matches, l'OM n'en a gagné que deux. L'AS Monaco peut respirer un peu. En effet, après une première partie de saison catastrophique, marquée par une 19e place en Ligue 1, les hommes de Thierry Henry sont parvenus à s'imposer face au FC Lorient (pensionnaire de Ligue 2) et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.

3. Cyclisme - Vuelta 2019 : Et que ça grimpe !

Les organisateurs de la Vuelta ont dévoilé mercredi le tour prévu pour 2019. Cette année, le Tour d'Espagne passera par le pays basque français et Pau. Cette Vuelta est surtout marquée par le nombre de kilomètres que les coureurs devront parcourir en dénivelé : cinq ascensions finales inédites sur les huit étapes avec arrivée au sommet, 59 cols à gravir... Rendez-vous le 24 août 2019 à Torrevieja pour le grand départ.

On a aussi retenu pour vous

Sportif français de l'année : Eurosport a dévoilé mercredi le nom de celui qui a été désigné sportif français de l'année. Pour la deuxième année consécutive, c'est Martin Fourcade qui a été choisi par la rédaction.

Fourcade : "Sportif de l'année, ça récompense une forme de régularité au sommet"

Football - League Cup : Encore une défaite pour Arsenal. Les hommes d'Unai Emery ont été sèchement battus (0-2) par Tottenham en quarts de finale de la League Cup. Les Spurs peuvent remercier Son Heung-min et Dele Alli, tous les deux buteurs.

Tottenham sort Arsenal, Hazard qualifie Chelsea

Football - Bundesliga : Mercredi, le Bayern Munich a arraché une précieuse victoire (1-0) face au RB Leipzig. Franck Ribéry, le buteur, permet à son équipe de reprendre trois points et de se rapprocher du leader, Dortmund, qui est à six points.

Ribéry décisif contre Leipzig, le Bayern grappille trois points sur Dortmund

La vidéo de rattrapage

Martin Fourcade a été élu sportif français de l'année pour la deuxième année consécutive. Découvrez les raisons d'un sacre mérité.

Vidéo - Fourcade sportif français de l'année : les raisons d'un sacre 02:53

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Nové Mesto na Morave : Fourcade pour confirmer

Jeudi débute l'étape Coupe du monde de Nové Mesto na Morave (République tchèque) avec le sprint messieurs (17h30). Malgré un début de saison délicat, Martin Fourcade va tenter de confirmer sa victoire à Hochfilzen.

2. Le sportif international de l'année : qui pour succéder à Roger Federer ?

Pour la 15e année consécutive, la rédaction d'Eurosport.fr a choisi son sportif international de l'année. En 2017, c'est Roger Federer qui avait été choisi. Qui lui succèdera en 2018 ? Jeudi, le classement des dix meilleurs sportifs internationaux sera dévoilé, avant la révélation en live, à partir de 17h, du podium.