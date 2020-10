Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : le derby et la tête pour Lille

Face à un RC Lens impuissant et réduit à neuf après les expulsions de Jonathan Gradit et Clément Michelin, le LOSC a tué tout suspense dans le 111e derby du Nord en s’imposant 4-0. Yilmaz, Bamba, Ikoné et Yazici ont marqué pour Lille, qui s’offre en plus le luxe d’occuper la première place de L1 après la 7e journée, avec deux points d’avance sur Paris et Rennes. Lens est cinquième.

Les joueurs du LOSC fêtent le but de Burak Yilmaz lors de la rencontre Lille - Lens / Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Rugby - Top 14 : Clermont domine le Stade Français

Le Stade Français ne gagne toujours pas à Clermont. Le match de dimanche soir n’a pas fait exception : réaliste, l’ASM s’est imposée (41-27) en inscrivant quatre essais, sans toutefois décrocher de point de bonus. Clermont remonte tout de même à la 4e place du Top 14, devant le LOU, auteur quelques minutes plus tôt d’une démonstration face à Bayonne (62-10).

Top 14 - Arthur Iturria (Clermont) contre le Stade français Crédit: Icon Sport

3. Foot - Liga : Villarreal et la Real Sociedad prennent les commandes

Voilà une situation peu habituelle : ni le Real Madrid, ni le Barça n’occupent la tête de la Liga après la 6e journée. La première place se partage entre le Villarreal d’Unai Emery, qui a fait tomber Valence dimanche soir (2-1), et la Real Sociedad, qui a battu largement le Betis (0-3). Les deux équipes comptent 11 points, soit un de plus que le Real Madrid, et quatre de plus que Barcelone.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Blessé contre Everton ce week-end, le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk souffre d'une blessure aux ligaments et va se faire opérer prochainement. Il devrait manquer plusieurs mois de compétition.

Football - Serie A : Menée, l'AS Rome s'est finalement imposée nettement à domicile face à Benevento, dimanche soir, lors de la 4e journée (5-2).

Cyclisme - Tour des Flandres : Julian Alaphilippe souffre de fractures au poignet droit, après sa chute causée par une moto. Il sera opéré ce lundi. Sa chute a en tout cas fait réagir dans le peloton.

La catastrophe : Alaphilippe chute en percutant une moto et abandonne

Le podcast

Après la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros« Qui c’est le plus fort ? » se frotte ce lundi à un épineux débat : qui est le plus grand joueur de tous les temps, ou “GOAT”, du tennis ?

La vidéo de rattrapage

Pinturault : "Je me suis fait mal à la main à l'entraînement, ça m'a coûté un peu aujourd'hui"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - ATP Anvers / ATP Cologne : Humbert, Simon et Mannarino sur le pont

La semaine débute pour plusieurs Français sur le circuit ATP. A Anvers, Ugo Humbert sera opposé à partir de 18h30 à un régional de l’étape, Kimmer Coppejans, au 1er tour. A Cologne, deux chocs franco-australiens sont au programme : Gilles Simon affronte Jordan Thompson dès 14 heures, et Adrian Mannarino se frotte à Alexei Popyrin à partir de 16 heures.

Ugo Humbert à Roland-Garros Crédit: Getty Images

2. Foot - Premier League : Bielsa et Leeds défient les Wolves

La 5e journée de Premier League s’achève ce lundi avec West Brom - Burnley (18h30), et surtout avec l’affiche Leeds - Wolverhampton (21h). La rencontre entre deux des managers les plus excitants du Royaume, Marcelo Bielsa et Nuno Espirito Santo, promet, d’autant qu’elle pourrait permettre à Leeds, en cas de victoire, de rejoindre Liverpool à la 3e place du Championnat d’Angleterre.

Marcelo Bielsa Crédit: Getty Images

