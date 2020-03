C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport.

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau, à partir de ce jour, en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Roland-Garros : La décision de Roland-Garros continue de faire des vagues

Il fallait sauver le soldat Roland-Garros. Voilà le message délivré par les instances du tennis français pour justifier la décision de jouer le Majeur parisien à l’automne, une semaine après l’US Open. Les joueurs, eux, sont vent debout tandis que le Grand Chelem américain en a profité pour critiquer à mots couverts la méthode française. Une chose est certaine : en coulisses, ça va chauffer dans les prochaines heures sur le circuit.

2. Football américain – NFL : Tom Brady rejoint Tampa Bay

Mardi matin, on apprenait son départ de New England, où il aura passé 20 ans d’une carrière riche en titres. Et, visiblement, le quarterback a choisi sa prochaine destination aussi vite qu’il ne lance le ballon. Ce mercredi, la presse américaine est unanime : Tom Brady va signer à Tampa Bay, en Floride. L’accord de principe stipule un contrat de près de 30 millions de dollars par saison.

Tom BradyGetty Images

3. Football – Championnats nationaux : Le compte à rebours est lancé

L’Euro se jouera en 2021 ? Ce n’est pas pour autant que l’UEFA considère qu’il faut jouer en été. L’instance européenne a en effet demandé aux Ligues du football européen de tout faire pour terminer les compétitions avant le 30 juin. Championnats, coupes mais aussi Coupes d’Europe sont concernés. D’où l’annonce de la LFP en soirée d’espérer reprendre le 15 avril. La fin de saison sera condensée. De quoi la rendre encore plus épicée.

Mais aussi

Football – Serie A : Blaise Matuidi a été contrôlé positif au coronavirus a annoncé mardi son club, la Juventus Turin.

Basketball – NBA : Même sentence pour Kevin Durant ainsi que trois autres joueurs des Nets.

La vidéo de rattrapage

Vous voulez garder la forme comme un vrai pro ? Marc André Ter-Stegen et Junior Firpo vous montrent comment ça marche.

Vidéo - Même à la maison, Ter Stegen et Firpo ne blaguent pas avec l'entraînement 01:40

Le podcast du jour

Ce mercredi, "His Airness" a sa place de choix sur Eurosport. Scottie Pippen, lui, avait une place de choix à côté du Dieu Jordan. Il aurait pu, aurait dû être roi de Chicago. Il n’en sera finalement qu’un magnifique prince.

Le tweet qui remet Hervé Renard sur le devant de la scène

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Basketball – NBA : Michael Jordan, 25 ans d’un retour gagnant

C’est peut-être le communiqué de presse le plus court de l’histoire. "I’m back". Le 18 mars 1995, Michael Jordan annonçait son retour sur les parquets, liquette des Bulls sur le dos mais avec un improbable numéro 45. Maxime Dupuis vous raconte l’histoire d’un incroyable retour qui s’avèrera gagnant.

Michael Jordan, 25 ans aprèsEurosport

2. Football – Euro 2021 : Bonne nouvelle pour les Bleus ? Pas pour tous…

Le report d’un an de l’Euro pour les Bleus, ça change quoi ? C’est à cette question que notre envoyé spécial auprès des Bleus, Martin Mosnier, va tenter de répondre ce mardi. Pour certains, c’est une aubaine à l’image d’un Ousmane Dembélé qui a le temps de se retaper. Pour d’autres, comme Giroud ou Payet, l’incertitude plane…